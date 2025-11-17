हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBox Office: अक्टूबर की सबसे ज्यादा कमाने वाली 5 फिल्में कौन सी? जानें लिस्ट में कितनी बॉलीवुड मूवी

October Top 5 Highest Grossing Movies: ऑरमैक्स मीडिया ने अक्टूबर में रिलीज हुई तमाम फिल्मों में से 5 सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्मों की लिस्ट निकाली है. यहां देखें इसमें बॉलीवुड की कितनी फिल्में

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 17 Nov 2025 08:53 PM (IST)
बॉक्स ऑफिस पर हर शुक्रवार कोई न कोई फिल्म रिलीज होती है. अक्टूबर में भी साउथ से लेकर बॉलीवुड तक कई फिल्में रिलीज हुईं. इनमें से कुछ फिल्में अब भी बॉक्स ऑफिस पर टिकी हुई हैं और कुछ हट गई हैं.

ऑरमैक्स मीडिया ने ऐसी 5 फिल्मों के ग्रॉस कलेक्शन की रिपोर्ट पब्लिश की है, जिसेमें अक्टूबर में रिलीज हुई टॉप 5 कमाई करने वाली फिल्मों की लिस्ट है. यहां देखिए इस लिस्ट में टॉप 5 फिल्में कौन-कौन सी हैं.

'कांतारा चैप्टर 1'

इस लिस्ट में सबसे पहला नंबर ऋषभ शेट्टी की फिल्म 'कांतारा चैप्टर 1' का है. 2 अक्टूबर को रिलीज हुई इस फिल्म ने इस रिपोर्ट के मुताबिक 735 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है.


'थामा'

लिस्ट में दूसरा नाम आयुष्मान खुराना की फिल्म 'थामा' का है जिसने ऑरमैक्स के मुताबिक 156 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है. फिल्म को दिवाली के मौके पर 21 अक्टूबर को रिलीज किया गया था.


'एक दीवाने की दीवानियत'

लिस्ट में हर्षवर्धन राणे की लो बजट सुपरहिट फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' को तीसरा स्थान मिला है. इस फिल्म को भी 'थामा' के साथ 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में उतारा गया था. फिल्म ने ऑरमैक्स के मुताबिक 95 करोड़ रुपये का कलेक्शन कर लिया है.


'लालो कृष्ण सदा सहायते'

लिस्ट में चौथी फिल्म 'लालो कृष्ण सदा सहायते' है. ये फिल्म गुजराती सिनेमा इतिहास की सबसे ज्यादा कमाई वाली फिल्म भी बन चुकी है. 10 अक्टूबर को रिलीज हुई ये फिल्म अब भी बॉक्स ऑफिस पर टिकी हुई है और खूब कमाई कर रही है. ऑरमैक्स के डेटा के मुताबिक फिल्म ने 92 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया है.


'डूड'

17 अक्टूबर को रिलीज हुई ये लो बजट फिल्म हिट साबित हुई. ओरिजिनली तमिल भाषा में बनाई गई फिल्म में प्रदीप रंगनाथन लीड रोल में हैं. ऑरमैक्स मीडिया की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने इंडिया में 86 करोड़ रुपये का बिजनेस किया है.


(नोट: यहां इस्तेमाल किया गया सभी डेटा ऑरमैक्स के मुताबिक है और फाइनल नहीं है क्योंकि इनमें से कई फिल्में अब भी सिनेमाघरों में चल रही हैं. ये डेटा रिपोर्ट लिखे जाने तक का है और इसमें बदलाव हो सकता है.)

About the author सर्वजीत सिंह चौहान

सर्वजीत सिंह चौहान ABP News की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. उन्हें भारतीय सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा के अलावा मनोरंजन जगत पर अलग नजरिए से खबरें देते हैं. क्विंट हिंदी, नेटवर्क 18 में काम कर चुके हैं. 
Published at : 17 Nov 2025 08:45 PM (IST)
Box Office Kantara Chapter 1 BOX OFFICE COLLECTION Ek Deewane Ki Deewaniyat Thamma Dude Laalo Krishna Sada Sahayate
