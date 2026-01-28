धनुष ने तिरुपति के श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में की पूजा, भीड़ से एक्टर को बचाते दिखे बेटे

एक्टर धनुष को बुधवार सुबह तिरुपति स्थित श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर में देखा गया. धनुष के साथ उनके बेटे यात्रा और लिंगा भी थे. सोशल मीडिया पर धनुष और उनके बेटों के वीडियोज वायरल हैं. एक वीडियो में धनुष को लेकर उनके बेटों की प्रोटेक्टिव साइड देखने को मिली. यात्रा और लिंगा अपने पिता को भीड़ से प्रोटेक्ट करते दिखे.

तिरुमाला तिरुपति मंदिर के दर्शन करने गए धनुष

वीडियो में दिखाया गया कि धनुष आगे चल रहे थे. वहीं उनके साथ दोनों बेटे यात्रा और लिंगा चल रहे थे. भगवान के दर्शन करने के बाद धनुष जब निकले तो उन्हें फैंस ने घेर लिया. वो धनुष के साथ फोटोज क्लिक करवाना चाहते थे. इस दौरान धनुष के बेटे यात्रा और लिंगा धनुष को भीड़ से बचाते दिखे.

Spiritual recharge mode ON! #Dhanush sir along with his two little blessings offering darshan at Tirumala Temple today. Pure love & devotion #Tirupati #D55 @dhanushkraja pic.twitter.com/yFl2NPqygE — Chowdrey (@Chowdrey_Pro) January 28, 2026

बता दें कि इस दौरान धनुष और उनके बच्चों ने सिल्क धोती और अंगवस्त्रम पहने थे.

पर्सनल लाइफ में धनुष की शादी ऐश्वर्या रजनीकांत के साथ हुई थी. इस शादी से धनुष को दो बेटे यात्रा और लिंगा हैं. 2022 में शादी के 18 साल बाद धनुष और ऐश्वर्या ने तलाक ले लिया था. वो मिलकर बच्चों का ख्याल रख रहे हैं. धनुष ने 17 जनवरी 2022 में ऐश्वर्या से सेपरेशन की अनाउंसमेंट की थी. उन्होंने लिखा था- दोस्त, कपल, पेरेंट्स के तौर पर 18 साल हमने साथ बिताए. ये जर्नी ग्रोथ, समझदारी, एडजस्टमेंट की रही. आज हम ऐसे प्वॉइंट पर खड़े हैं जहां हमारे रास्ते अलग-अलग हो गए हैं.

वहीं अब धनुष का नाम एक्ट्रेस मृणाल ठाकुर संग जोड़ा जा रहा है. उनके अफेयर और शादी की खबरें चर्चा में हैं. एक्टर्स ने इसे लेकर कुछ रिएक्ट नहीं किया है.

धनुष की अपकमिंग फिल्म

वर्क फ्रंट पर धनुष को पिछली बार आनंद एल राय की फिल्म तेरे इश्क में देखा गया था. इस रोमांटिक ड्रामा में कृति सेनन उनके अपोजिट रोल में थीं. फिल्म को मिक्स्ड रिव्यूज मिले थे. इस फिल्म ने 161.96 करोड़ का वर्ल्ड वाइड कलेक्शन किया था. अब धनुष को विग्नेश राजा की कारा में देखा जाएगा. फिल्म गर्मियों में रिलीज होगी. रिलीज डेट अनाउंस होना बाकी है. ये एक्शन थ्रिलर है.