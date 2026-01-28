हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
WPL 2026राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडदो बेटियों के बाद तीसरी बार मां बनेंगी रुबीना दिलैक, वीडियो शेयर कर बोलीं- मैं प्रेग्नेंट हूं

दो बेटियों के बाद तीसरी बार मां बनेंगी रुबीना दिलैक, वीडियो शेयर कर बोलीं- मैं प्रेग्नेंट हूं

Rubina Dilaik Pregnant: रुबीना दिलैक ने एक वीडियो शेयर किया है. इस वीडियो में उन्होंने प्रेग्नेंसी को लेकर बात की है. रुबीना ने कहा कि वो प्रेग्नेंट हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 28 Jan 2026 04:37 PM (IST)
Preferred Sources

एक्ट्रेस रुबीना दिलैक अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं. वो जुड़वा बेटियों की मां हैं. रुबीना ने अब एक वीडियो शेयर कर बताया कि वो फिर से प्रेग्नेंट हैं. इस वीडियो में रुबीना दिलैक ने पहले लंबी सांस ली. फिर कहा, 'मैं प्रेग्नेंट हूं.' वीडियो में रुबीना दिलैक ने इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा.

रुबीना दिलैक ने शेयर की पोस्ट

इस वीडियो के बाद उन्होंने एक पोस्ट और की. इस पोस्ट में लिखा था- अगर कुछ वैसे नहीं हुआ जिस तरीके से आप चाहते थे, तो ये उससे भी बेहतर तरीके से होगा जैसा आपने सोचा था. भगवान के प्लान की ये ही खूबसूरती है. 

वीडियो में रुबीना को मैरून साड़ी में देखा गया. उन्होंने मिनिमल मेकअप किया हुआ था. साथ ही नेकलेस भी वियर किया था. वीडियो में रुबीना बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं.


दो बेटियों के बाद तीसरी बार मां बनेंगी रुबीना दिलैक, वीडियो शेयर कर बोलीं- मैं प्रेग्नेंट हूं


दो बेटियों के बाद तीसरी बार मां बनेंगी रुबीना दिलैक, वीडियो शेयर कर बोलीं- मैं प्रेग्नेंट हूं

बता दें कि रुबीना दिलैक ने एक्टर अभिनव शुक्ला संग जून 2018 में शादी की थी. दोनों ने शाद के 5 साल बाद जुड़वा बेटियों ईधा और जीवा का वेलकम किया. रुबीना और अभिनव अपनी शादीशुदा जिंदगी में काफी खुश हैं. उन्होंने साथ में शो पति पत्नी और पंगा किया था. वो इस शो के विनर बने थे. वहीं देबिना बनर्जी और गुरमीत चौधरी फर्स्ट रनरअप रहे थे. 

रुबीना दिलैक के शोज

रुबीना दिलैक को शो छोटी बहू से नेम-फेम मिला था. इस शो ने रुबीना को घर-घर में फेमस कर दिया था. रुबीना का सादगीभरा अंदाज छा गया था. इसके अलावा उन्होंने शो शक्ति-अस्तित्व के एहसास की किया. वो जिनी और जूजू में भी नजर आईं. रुबीना दिलैक के शोज को फैंस बहुत पंसद करते हैं.

रुबीना दिलैक ने रियलिटी शो बिग बॉस भी किया था. इस शो में वो अपने पति अभिनव के साथ पहुंची थीं. शो में उन्होंने बताया था कि वो और अभिनव तलाक लेने वाले थे और इस रिश्ते को 6 महीने का समय दिया था. बिग बॉस के घर में वो साथ रहे और उनका रिश्ता मजबूत हुआ. बिग बॉस ने उनके रिश्ते को जोड़ दिया था. 

और पढ़ें
Published at : 28 Jan 2026 04:34 PM (IST)
Tags :
Rubina Dilaik
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
भारत से डील होते ही आसिफ अली जरदारी भी पहुंच गए UAE, मोहम्मद बिन जायद के सामने गिड़गिड़ाए- पाकिस्तान को भी...
भारत से डील होते ही आसिफ अली जरदारी भी पहुंच गए UAE, मोहम्मद बिन जायद के सामने गिड़गिड़ाए- पाकिस्तान को भी...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अपर्णा-प्रतीक में हो गई सुलह! बीजेपी नेता के पति ने हटाई तलाक वाली पोस्ट, शेयर की ये तस्वीर
अपर्णा-प्रतीक में हो गई सुलह! बीजेपी नेता के पति ने हटाई तलाक वाली पोस्ट, शेयर की ये तस्वीर
विश्व
भारत-EU डील को 24 घंटे पूरे, लेकिन ट्रंप अब भी खामोश, अमेरिकी राष्ट्रपति की 'चुप्पी' के मायने क्या?
भारत-EU डील को 24 घंटे पूरे, लेकिन ट्रंप अब भी खामोश, अमेरिकी राष्ट्रपति की 'चुप्पी' के मायने क्या?
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस ने लिया संन्यास? क्रिकेट छोड़ नए अवतार में आए नजर; वीडियो देख चौंक जाएंगे आप
2026 टी20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस ने लिया संन्यास? क्रिकेट छोड़ नए अवतार में आए नजर
Advertisement

वीडियोज

Ajit Pawar Death: Mumbai से Baramati के लिए रवाना हुए Eknath Shinde | Maharshtra Plane Crash
Ajit Pawar Death: राख का ढेर में घड़ी की सुई से हुई अजित पवार के शव की पहचान! | Baramati Plane Crash
Ajit Pawar Death: Ajit Pawar के निधन के समय कहां और किसके साथ थीं Supriya Sule? | Maharashtra
Ajit Pawar Death: अजित पवार के निधन के बाद उनके आवास पहुंचीं Fouzia Khan | Maharashtra
Ajit Pawar Death: अजित पवार का प्लेन ऐसे हुआ क्रैश...देखिए Baramati से ग्राउंड रिपोर्ट | Maharashtra
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
भारत से डील होते ही आसिफ अली जरदारी भी पहुंच गए UAE, मोहम्मद बिन जायद के सामने गिड़गिड़ाए- पाकिस्तान को भी...
भारत से डील होते ही आसिफ अली जरदारी भी पहुंच गए UAE, मोहम्मद बिन जायद के सामने गिड़गिड़ाए- पाकिस्तान को भी...
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
अपर्णा-प्रतीक में हो गई सुलह! बीजेपी नेता के पति ने हटाई तलाक वाली पोस्ट, शेयर की ये तस्वीर
अपर्णा-प्रतीक में हो गई सुलह! बीजेपी नेता के पति ने हटाई तलाक वाली पोस्ट, शेयर की ये तस्वीर
विश्व
भारत-EU डील को 24 घंटे पूरे, लेकिन ट्रंप अब भी खामोश, अमेरिकी राष्ट्रपति की 'चुप्पी' के मायने क्या?
भारत-EU डील को 24 घंटे पूरे, लेकिन ट्रंप अब भी खामोश, अमेरिकी राष्ट्रपति की 'चुप्पी' के मायने क्या?
क्रिकेट
2026 टी20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस ने लिया संन्यास? क्रिकेट छोड़ नए अवतार में आए नजर; वीडियो देख चौंक जाएंगे आप
2026 टी20 वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया के पैट कमिंस ने लिया संन्यास? क्रिकेट छोड़ नए अवतार में आए नजर
बॉलीवुड
प्लेबैक सिंगिंग छोड़ अब डायरेक्टर बनेंगे अरिजीत सिंह? इस एक्टर की बेटी को फिल्म में ले रहे हीरोइन!
अब डायरेक्टर बनेंगे अरिजीत सिंह? इस एक्टर की बेटी को फिल्म में ले रहे हीरोइन!
महाराष्ट्र
अजित पवार के लिए सपना ही रह गया CM का पद, कभी नहीं छिपाई अपनी इच्छा
अजित पवार के लिए सपना ही रह गया CM का पद, कभी नहीं छिपाई अपनी इच्छा
इंडिया
'सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है', राष्ट्रपति ने अभिभाषण में UGC नियमों का किया जिक्र
'सरकार पूरी संवेदनशीलता के साथ काम कर रही है', राष्ट्रपति ने अभिभाषण में UGC नियमों का किया जिक्र
हेल्थ
Kareena Kapoor: 45 की उम्र में 25 जैसी फिटनेस! जानें करीना कपूर की 5 एक्सरसाइज, जिससे खुद को रखती हैं सुपर फिट
45 की उम्र में 25 जैसी फिटनेस! जानें करीना कपूर की 5 एक्सरसाइज, जिससे खुद को रखती हैं सुपर फिट
ENT LIVE
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
Border 2 Success के बाद वरुण धवन ने मेट्रो में किया Risky Stunt, Viral हुआ Video
ENT LIVE
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
Karan Johar ने लिया Social Media से Break ,करेंगे Digital Detox
ENT LIVE
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
Cheekatilo Telugu Film Review: Mystery Thriller, अच्छे Idea को कर दिया बिलकुल खराब
ENT LIVE
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
‘King’ Release Date Out: Announcement पर Mixed Reactions, Presentation ने किया Disappoint
ENT LIVE
"शादी का वादा कर किया रपे" धुरंधर के एक्टर नदीम खान पर लगे गंभीर आरोप
Embed widget