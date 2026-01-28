दो बेटियों के बाद तीसरी बार मां बनेंगी रुबीना दिलैक, वीडियो शेयर कर बोलीं- मैं प्रेग्नेंट हूं

एक्ट्रेस रुबीना दिलैक अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर चर्चा में रहती हैं. वो जुड़वा बेटियों की मां हैं. रुबीना ने अब एक वीडियो शेयर कर बताया कि वो फिर से प्रेग्नेंट हैं. इस वीडियो में रुबीना दिलैक ने पहले लंबी सांस ली. फिर कहा, 'मैं प्रेग्नेंट हूं.' वीडियो में रुबीना दिलैक ने इससे ज्यादा कुछ नहीं कहा.

रुबीना दिलैक ने शेयर की पोस्ट

इस वीडियो के बाद उन्होंने एक पोस्ट और की. इस पोस्ट में लिखा था- अगर कुछ वैसे नहीं हुआ जिस तरीके से आप चाहते थे, तो ये उससे भी बेहतर तरीके से होगा जैसा आपने सोचा था. भगवान के प्लान की ये ही खूबसूरती है.

वीडियो में रुबीना को मैरून साड़ी में देखा गया. उन्होंने मिनिमल मेकअप किया हुआ था. साथ ही नेकलेस भी वियर किया था. वीडियो में रुबीना बेहद खूबसूरत नजर आ रही हैं.









बता दें कि रुबीना दिलैक ने एक्टर अभिनव शुक्ला संग जून 2018 में शादी की थी. दोनों ने शाद के 5 साल बाद जुड़वा बेटियों ईधा और जीवा का वेलकम किया. रुबीना और अभिनव अपनी शादीशुदा जिंदगी में काफी खुश हैं. उन्होंने साथ में शो पति पत्नी और पंगा किया था. वो इस शो के विनर बने थे. वहीं देबिना बनर्जी और गुरमीत चौधरी फर्स्ट रनरअप रहे थे.

रुबीना दिलैक के शोज

रुबीना दिलैक को शो छोटी बहू से नेम-फेम मिला था. इस शो ने रुबीना को घर-घर में फेमस कर दिया था. रुबीना का सादगीभरा अंदाज छा गया था. इसके अलावा उन्होंने शो शक्ति-अस्तित्व के एहसास की किया. वो जिनी और जूजू में भी नजर आईं. रुबीना दिलैक के शोज को फैंस बहुत पंसद करते हैं.

रुबीना दिलैक ने रियलिटी शो बिग बॉस भी किया था. इस शो में वो अपने पति अभिनव के साथ पहुंची थीं. शो में उन्होंने बताया था कि वो और अभिनव तलाक लेने वाले थे और इस रिश्ते को 6 महीने का समय दिया था. बिग बॉस के घर में वो साथ रहे और उनका रिश्ता मजबूत हुआ. बिग बॉस ने उनके रिश्ते को जोड़ दिया था.