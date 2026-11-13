रकुल प्रीत सिंह-जैकी भगनानी ने मुंबई में शुरू किया नया बिजनेस, खोला पहला कैफे

एक्टर-बिजनेसमैन जैकी भगनानी और रकुल प्रीत सिंह ने बिजनेस की दुनिया में एक नई शुरुआत की है. दोनों अब कनाडा के मशहूर कैफे ब्रांड ब्लेंज को भारत में आगे बढ़ाने जा रहे हैं. इसके लिए उन्होंने इनविजन ब्रांड्स और फ्रेंचाइज इंडिया ग्रुप के साथ पार्टनरशिप की है.

मुंबई में इस ब्रांड का पहला आउटलेट भी खोल दिया गया है.

जैकी भगनानी और रकुल प्रीत सिंह ने किया उद्घाटन

कनाडा के मशहूर कैफे ब्रांड ब्लेंज का पहला भारतीय आउटलेट मुंबई में खोला गया है. ये कैफे अंधेरी वेस्ट के वर्सोवा स्थित फोर बंगलोज के गुरुकृपा ध्यानम में है. 13 नवंबर को जैकी भगनानी और रकुल प्रीत सिंह ने इसका उद्घाटन किया.

View this post on Instagram A post shared by Bolly Vibes (@bollyvibes_bs)

कैफे लॉन्च इवेंट की कई तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहे हैं, जिनमें जैकी और रकुल इस नई शुरुआत को लेकर काफी खुश नजर आ रहे हैं. दोनों ने साथ मिलकर रिबन काटा और केक काटकर इस खास मौके का जश्न मनाया.

परिवार संग मनाया जश्न

इस दौरान जैकी के माता-पिता भी वहां मौजूद रहे और उन्होंने भी इस खुशी के पल को परिवार के साथ सेलिब्रेट किया. इवेंट में रकुल का बेहद स्टाइलिश अंदाज देखने को मिला. वो ड्रेस में काफी खूबसूरत लग रही थीं, वहीं जैकी अपने डैशिंग लुक से सबका ध्यान खींचते नजर आएं.

फ्रेंचाइज इंडिया ग्रुप के साथ की साझेदारी

बता दें, ब्लेंज कॉफी कनाडा का जाना-माना कैफे ब्रांड है, जिसके वहां 60 से ज्यादा आउटलेट हैं. ये अपनी प्रीमियम कॉफी, हाथ से तैयार किए जाने वाले खास ड्रिंक्स और कस्टमर्स को कैफे में एक खास एक्सपीरियंस देने के लिए जाना जाता है.

जैकी भगनानी और रकुल प्रीत सिंह ने ब्लेंज को भारत लाने के लिए इनविजन ब्रांड्स और फ्रेंचाइज इंडिया ग्रुप के साथ साझेदारी की है. वहीं, भारत में ब्रांड के संचालन की जिम्मेदारी अपलिव ग्लोबल वेंचर्स प्राइवेट लिमिटेड की फाउंडर और CEO डॉ. पूजा सिंह संभाल रही हैं.

एक्ट्रेस रकुल प्रीत सिंह की बात करें तो वो इन दिनों फिल्म 'रामायण' में शूर्पणखा के किरदार में नजर आ रही हैं. फिल्म में रणबीर कूपर भगवान राम का रोल प्ले कर रह हैं, साई पल्लवी माता सीता, रवि दुबे लक्ष्मण और यश रावण के करिदार में हैं. फिल्म 5 नवंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई है.