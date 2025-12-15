एक्सप्लोरर
Theatre Releases This Week: इस हफ्ते थिएटर्स में उमड़ेगा दर्शकों का सैलाब, 'अवतार 3' समेत ये फिल्में हो रहीं रिलीज
Theatre Releases This Week: इस फ्राइडे दर्शकों के पास बोर होने का कोई ऑप्शन नहीं होगा. दरअसल 19 दिसंबर को थिएटर्स में बॉलीवुड, साउथ से लेकर हॉलीवुड फिल्में तक रिलीज होने वाली हैं.
दिसंबर में इस हफ्ते एंटरटेनमेंट लवर्स की मौज होने वाली है. दरअसल इस वीक थिएटर्स में कई नई फिल्में रिलीज होने के लिए तैयार हैं. 19 दिसंबर को बॉलीवुड, साउथ से लेकर हॉलीवुड फिल्में तक थिएटर्स में दस्तक देने के लिए तैयार हैं. इस लिस्ट में हॉलीवुड की एक मोस्ट अवेटेड फिल्म का नाम भी शामिल है. इनकी लिस्ट हम आपको यहां दे रहे हैं.
अवतार: फायर एंड ऐश
- अवतार फ्रेंचाइजी की तीसरी किश्त 'अवतार: फायर एंड ऐश' 19 दिसंबर को रिलीज हो रही है.
- ये इस साल की मोस्ट अवेटेड फिल्मों में से एक है.
- 'अवतार: फायर एंड ऐश' को जेम्स कैमरन ने डायरेक्ट किया है.
- रिपोर्ट्स की मानें तो ये रिलीज के बाद भारत में सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन सकती है.
दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी
- 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' एक कॉमेडी-ड्रामा है जो 19 दिसंबर को रिलीज होने वाली है.
- फिल्म में महिमा चौधरी और संजय मिश्रा लीड रोल अदा करते दिखाई देंगे.
- इसके अलावा व्योम यादव और पलक लालवाणी भी फिल्म का हिस्सा हैं.
- 'दुर्लभ प्रसाद की दूसरी शादी' को सिद्धांत राज सिंह ने डायरेक्ट किया है.
फेल्यर बॉयज
- 'फेल्यर बॉयज' में अवितेज, अर्जुन अंबति और क्रांतिचंद लीड रोल में नजर आएंगे.
- ये तेलुगु ड्रामा-रोमांटिक फिल्म भी 19 दिसंबर को बड़े पर्दे पर दस्तक देने के लिए तैयार है.
- 'फेल्यर बॉयज' को वेंकट रेड्डी वुसिरिका ने निर्देशित किया है.
मिस्टीरियस
- माही कोमातिरेड्डी के डायरेक्शन में बनी फिल्म 'मिस्टीरियस' भी 19 दिसंबर को रिलीज होगी.
- ये एक तेलुगु क्राइम-थ्रिलर फिल्म है जिसमें रोहित साहनी, मेघना राजपूत और रिया कपूर अहम रोल में होंगे.
वा वाथियार
- 'वा वाथियार' एक तमिल एडवेंचर कॉमेडी फिल्म है जिसमें कार्थी लीड रोल में हैं.
- फिल्म 19 दिसंबर को रिलीज के लिए तैयार है.इस फिल्म में कीर्ति शेट्टी भी दिखाई देंगी.
देवागुड़ी
- तेलुगु एक्शन फिल्म 'देवागुड़ी' को बेल्लम रामकृष्ण रेड्डी ने डायरेक्ट किया है.
- फिल्म 19 दिसंबर को थिएटर्स में दस्तक देने वाली है.
- इस फिल्म में अभिनव शौर्य, नरसिम्हा और अनुश्री मुख्य भूमिका में हैं.
