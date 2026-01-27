जनवरी का महीना खत्म होने वाला है और इसका आखिरी हफता भी सिनेमालवर्स के लिए काफी एंटरटेनिंग रहने वाला है. दरअसल जनवरी के आखिरी वीक में थिएटर्स में हिंदी से लेकर साउथ तक की कई फिल्में धमाल मचाने आ रही हैं. इनमें रानी मुखर्जी की मर्दानी 3 भी शामिल हैं. चलिए यहां पूरी लिस्ट चेक कर लेते हैं.

मर्दानी 3

एक्शन क्राइम थ्रिलर फ्रैंचाइज़ी 2014 की मर्दानी और 2019 में, मर्दानी 2 के बाद रानी मुखर्जी एक बार फिर मर्दानी 3 से धमाल मचाने आ रही हैं. इस बार फिर वे DCP शिवानी शिवाजी रॉय के रूप में एक नए केस की जांच करती हुई नजर आएंगीं. 93 लड़कियों के लापता होने के बाद, ऑफिसर को एक भिखारी माफिया सिंडिकेट से निपटते हुए कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. मर्दानी 3 को आयुष गुप्ता ने लिखा है और आदित्य चोपड़ा ने यश राज फिल्म्स के बैनर तले इसे प्रोड्यूस किया है. इस फिल्म में रानी मुखर्जी, जानकी बोडीवाला, मल्लिका प्रसाद, जिस्सू सेनगुप्ता, मिखाइल यावलकर, इंद्रनील भट्टाचार्य ने अहम रोल प्ले किया है और इसे अभिराज मिनावाला ने निर्देशित किया है. ये फिल्म 30 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

मायासभा – द हॉल ऑफ़ इल्यूजन

तुम्बाड के बाद, निर्देशक राही अनिल बर्वे की साइकोलॉजिकल थ्रिलर मायासभा – द हॉल ऑफ़ इल्यूजन रिलीज होने वाली है. यह फ़िल्म परमेश्वर खन्ना के इर्द-गिर्द घूमती है, जो एक बदनाम और अकेला प्रोड्यूसर है और अपने बेटे के साथ एक टूटे-फूटे थिएटर में रहता है. इस थिएटर में छिपे हुए खजाने को लेकर चूहे-बिल्ली का खेल शुरू होता है. फिल्म में जावेद जाफ़री, वीना जामकर, दीपक दामले, मोहम्मद समद ने अहम रोल प्ले किया है. ये सिनेमाघरों में 30 जनवरी, 2026 को रिलीज होगी.

लॉकडाउन

लॉकडाउन एक अनीता नाम की युवा महिला की कहानी है, जिसे घर लौटने में बहुत डर लगता है. जब अचानक देशव्यापी लॉकडाउन की घोषणा होती है, तो वह अपने घर में बंद हो जाती है, जहां हर दिन एक अनवॉन्टेड परछाई उसे परेशान करती है. उसकी बातें, व्यवहार और बार-बार होने वाले गुस्से के कारण उसके माता-पिता को चिंता होने लगती है. फिल्म में अनुपमा परमेश्वरन, चार्ली, निरोशा, लिविंगस्टन, इंदुमती, राजकुमार, शामजी, लोलू सभा मारन, विनायक राज, विधु और अभिरामी ने अहम रोल प्ले किया है. इस तमिल ड्रामा का निर्देशन एआर जीवा ने किया है. ये फिल्म 30 जनवरी, 2026 को रिलीज होगी.

त्रिमुखा

त्रिमुखा की कहानी CID ऑफिसर शिवानी राठौड़ के इर्द-गिर्द घूमती है, जो भयानक अपराधों से जुड़े एक सीरियल अपराधी की तलाश में है. इस बीच, डॉ. योगी, एक रिसर्चर, अपने गिरोह के साथ एक अजीब पैरानॉर्मल घटना की जांच करता है. हालांकि, जब उन्हें पता चलता है कि उनके मामलों के बीच एक अनएक्सपेक्टेड लिंक है, तो दोनों की ज़िंदगी में एक मोड़ आता है. वे सच का पता कैसे लगाते हैं, यही फिल्म की कहानी है. राजेश नायडू निर्देशित इस तेलुगु सस्पेंस क्राइम थ्रिलर में सनी लियोनी योगेश कल्ले, आकृति अग्रवाल, शकालका शंकर, मोट्टई राजेंद्रन और आशु रेड्डी है. ये फिल्म 30 जनवरी, 2026 को रिलीज होगी.

मेलिसई

मेलिसई एक फैमिली ड्रामा फिल्म है जो एक ऐसे सिंपल आदमी की कहानी है जिसे गाने का बहुत शौक है. अपनी पत्नी और दो बच्चों के साथ रहते हुए, वह संगीत इंडस्ट्री में एक बड़ा नाम बनने का सपना देखता है, यहां तक कि एक सूदखोर से पैसे भी उधार लेता है.हालांकि, जब उसके सपनों में कई रुकावटें आती हैं, तो उसे अपने परिवार की भलाई और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए इन चुनौतियों का सामना करना पड़ता है. धीरव जी के निर्देशन में बनी इस तमिल

फिल्म में किशोर कुमार जी, सुबत्रा रॉबर्ट, जॉर्ज मैरियन, हरीश उथमन, धीरव जी और धनन्या वर्शिनी ने अहम रोल प्ले किया है. ये फिल्म 30 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में आएगी.

वलावर

वलावर एक कमिंग-ऑफ-एज ड्रामा है जिसकी कहानी कर्नाटक के सकलेशपुर के खूबसूरत नज़ारों में सेट है. कहानी पारिवारिक रिश्तों, भाई-बहनों की प्रतिद्वंद्विता और ज़िम्मेदारी के इर्द-गिर्द घूमती है. यह एक किसान परिवार के युवा लड़के कुंदेशी पर बेस्ड है जो प्यार, नुकसान और अपने परिवार की मुश्किलों से जुड़ी एक लापता गाय को खोजने की कोशिश करता है. सुतन गौड़ा निर्देशित फिल्म में वैदिक कौशल, मास्टर शायन, मालथेश एचवी, हर्षिता आर गौड़ा, अभय एस ने अहम भूमिकाएं निभाई हैं. ये फिल्म भी 30 जनवरी को थिएटर में रिलीज होगी.

प्रकंबनम

प्रकंबनम की कहानी केरल के एर्नाकुलम में एक lively लड़कों के हॉस्टल में रहने वाले दोस्तों के एक ग्रुप पर बेस्ड है. उनकी ज़िंदगी ज़्यादातर कैंपस पॉलिटिक्स और अलग-अलग शरारतों के इर्द-गिर्द घूमती है, जिससे वे अक्सर सबका ध्यान खींचते हैं. लेकिन, उनकी ज़िंदगी में तब एक बुरा मोड़ आता है जब वे एक चौंकाने वाली घटना का सामना करते हैं जो सब कुछ बदल देती है. जब उनकी दुनिया में अफरा-तफरी मच जाती है, तो क्या होता है, यह फिल्म में दिखाया गया है.फिल्म में अनापति, सागर सूर्या, एएल अमीन, राजेश माधवन, शीतल जोसेफ, प्रशांत अलेक्जेंडर, कलाभवन नवास और अज़ीज़ नेदुमंगद ने अहम रोल प्ले किया है. इसका निर्देशन विजेश पनाथुर ने किया है. ये भी 30 जनवरी को सिनेमाघरों में आएगी.

इनके अलावा इस हफ्ते कन्नड फिल्म सीट एज, तेलुगु फिल्म ऊ शांति शांति शांतिहि, कन्नड़ फिल्म विकल्प और मलयालम फिल्म वलाथु वशथे कल्लन भी सिनेमाघरों में रिलीज हो रही हैं.