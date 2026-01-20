सिनेमा लवर्स को नई फिल्मों का बेसब्री से इंतजार रहता है. ऐसे में जनवरी का तीसरा हफ्ता काफी धमाकेदार रहने वाला है. दरअसल इस वीक सिनेमाघरों में कई दिलचस्प फिल्में रिलीज होने वाली हैं. जिनमें एक कोरियाई प्रोजेक्ट, एक मशहूर हिंदी सीक्वल, एक मलयालम फिल्म और कुछ हॉलीवुड फिल्में शामिल हैं. चलिए यहां थिएटर में जनवरी के तीसरे हफ्ते में रिलीज हो रही सभी फिल्मों की पूरी लिस्ट जान लेते हैं

बॉर्डर 2

1997 की कल्ट एक्शन फिल्म की सीक्वल बॉर्डर 2 में सनी देओल एक बार फिर लेफ्टिनेंट कर्नल फतेह सिंह कलेर की भूमिका में हैं. 1971 के उस युद्ध में भारतीय सेना के बचाव की कहानी दिखाई गई है कि कैसे सेना, नौसेना और वायु सेना ने अपने देश की रक्षा के लिए एकजुट होकर काम किया था. यह फिल्म तीन युवाओं पर फोकस्ड है जो दुश्मनों के भीषण और लंबे हमलों के बावजूद जबरदस्त साहस दिखाते हैं. अनुराग सिंह निर्देशित इस फिल्म में सनी देओल, वरुण धवन, दिलजीत दोसांझ, अहान शेट्टी, सोनम बाजवा, मोना सिंह, अन्या सिंह और मेधा राणा ने अहम रोल प्ले किया है. ये फिल्म 23 जनवरी को सिनेमाघरों में रिलीज होगी.

प्रोजेक्ट वाई

30वें बुसान इंटरटनेशनल फिल्म फेस्टिवल के 'कोरियाई सिनेमा टुडे - स्पेशल प्रीमियर' सेक्शन में स्क्रीनिंग के बाद, सभी की निगाहें 'प्रोजेक्ट वाई' के सिनेमाघरों में प्रदर्शन पर टिकी हैंय दो बेस्ट फ्रेंड मी सन और डो क्यूंग की कहानी, उनके सबसे बुरे दौर को दिखाती है. वे जिंदा रहने के लिए असाधारण तरीके अपनाती हैं और चोरी का सहारा लेती हैं. उनका मिशन क्या है? छिपा हुआ काला धन और सोने की ईंटें चुराना.

इस बीच, उनकी परिस्थितियाँ हर मोड़ पर उनकी दोस्ती और एक-दूसरे के प्रति वफादारी की परीक्षा लेती हैं. यह देखना दिलचस्प होगा कि तकि क्या उनमें से कोई एक दूसरे को धोखा देती है. बता दें कि ली ह्वान निर्देशित फिल्म में हान सो ही, जियोन जोंग सियो, किम शिन रोक, जंग यंग जू, ली जे क्यून, यूओए, किम सुंग चेओल ने अहम रोल प्ले किया है. ये क्राइम एक्शन कोरियन ड्रामा फिल्म 21 जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देगी.

चथा पचा: द रिंग ऑफ राउडीज़

फोर्ट कोच्चि में WWE जैसे माहौल में कुछ पूर्व कैदी मिलकर ताकतवर पहलवानों का एक अनोखा ग्रप बनाते हैं. शुरुआत में दुनिया के लिए अनजान, वे जल्द ही एक्शन के दीवाने दर्शकों के फेवरेट बन जाते हैं. फिर उनकी वफादारी की परीक्षा होती है, और उनके धैर्य की भी, क्योंकि भाईचारा पल भर में दुश्मनी में बदल जाता है और पैसा दांव पर लग जाता है. अद्वैथ नायर निर्देशित इस एक्शन कॉमेडी मलयालम फिल्म में रोशन मैथ्यू, अर्जुन अशोकन, विशाख नायर, इशान शौकत, सिद्दीकी, लक्ष्मी मेनन, रफी, कारमेन एस मैथ्यू, डार्टांगनान साबू और ममूटी ने अहम रोल प्ले किया है. ये फिल्म सिनेमाघरों में 22 जनवरी, 2026 को रिलीज होगी.

मार्टी सुप्रीम (भारत में प्रीमियर)

टिमोथी चालमेट ने अपने सबसे पॉपुलर प्रोजेक्ट में से एक मार्टी सुप्रीम में मार्टी माउज़र की भूमिका निभाई है, जो 1950 के दशक का एक पिंग पोंग खिलाड़ी है और बड़ा नाम कमाना चाहता है. लेकिन सपने ऐसे पूरे नहीं होते, भले ही वह आर्थिक तंगी के बावजूद कड़ी मेहनत से ट्रेनिंग लेता है. हालांकि उसका साथ देने और उसकी महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने वाला कोई नहीं है, इसलिए वह अपना गुजारा चलाने के लिए ऐसे तरीके अपनाता है, जिसमें वह अलग-अलग लोगों, नशीले पदार्थों और अनकंवेंशनल कोचों से जुड़ जाता है.

इस हॉलीवुड स्पोर्ट्स कॉमेडी ड्रामा को दोश सफ्डी ने निर्देशित किया है. फिल्म की स्टार कास्ट की बात करें तो टिमोथी चालमेट, ग्वेनेथ पाल्ट्रो, ओडेसा एज़ियन, केविन ओ'लेरी, टायलर ओकोन्मा, एबेल फेरारा और फ्रैन ड्रेस्चर ने इसमें अहम रोल प्ले किया है. ये फिल्म 23 जनवरी, 2026 को रिलीज हो रही है.

मर्सी

साल 2029 में सेट की गई ये फिल्म फ्यूचर एआई की पॉसिबिलिटी पर बेस्ड है एक जासूस पर अपनी पत्नी की हत्या का आरोप है और वह मुकदमे में फंसा हुआ है. उसके सामने कोई प्रोसिक्यूटर या वकील नहीं है जो उसे जेल भेजने की कोशिश कर रहा हो, बल्कि एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से लैस जज है जिसके समक्ष वह अपील कर रहा है. क्रिस रेवेन को एक ऐसे मकैजनिज्म के खिलाफ अपना बचाव करना है जिसे वह पहले भी जीत चुका है, और वह इस मामले में कोई अनाड़ी नहीं है.

लेकिन मुश्किल यह है कि उसे फांसी से पहले खुद को निर्दोष साबित करने के लिए केवल 90 मिनट का समय दिया गया है. तिमुर बेकमंबेटोव के डायरेक्शन में बनी इस साइंस फिक्शन में क्रिस प्रैट, रेबेका फर्ग्यूसन, एनाबेले वालिस और काइली रोजर्स ने अहम किरदार निभाए हैं. ये फिल्म 23 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हो रही है.

रिटर्न टू साइलेंट हिल

फेमस वीडियो गेम साइलेंट हिल पर बेस्ड ये फिल्म साइलेंट हिल फिल्म सीरीज की तीसरी इंस्टॉलमेंट है. मुख्य किरदार जेम्स सुंदरलैंड इस बार उस रहस्यमयी पहाड़ी की खोज में वापस लौटता है जो गेम और फिल्म का सेंटर है. इस बार उसके सामने एक बड़ा काम है अपनी गर्लफ्रेंड को बचाना. अपनी गर्लफ्रेंड की तलाश में, उसका सामना की मुश्किलों और अजीब प्राणियों से होता है, साथ ही उसके आसपास का माहौल उसे यह सोचने पर मजबूर कर देता है कि क्या ये सब रियल है या नही.

क्या वह अपनी पार्टनर को बचा पाएगा? खैर ये तो फिल्म देखने के बाद ही पता चल पाएगा. बता दें कि इसमें जेरेमी इरविन, हन्ना एमिली एंडरसन और ईवी टेम्पलटन ने अहम भूमिका निभाई है और इसे क्रिस्टोफ़ गैंस ने निर्देशित किया है. ये सुपरनैचुरल साइकोलॉजिकल हॉरर फिल्म 23 जनवरी, 2026 को सिनेमाघरों में आएगी.