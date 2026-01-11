द राजा साब देखने गए प्रभास के फैंस ने की आरती, जलाए पटाखे, थिएटर में लगी आग

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडद राजा साब देखने गए प्रभास के फैंस ने की आरती, जलाए पटाखे, थिएटर में लगी आग

द राजा साब थिएटर में लगी है. इस फिल्म को खास अच्छे रिव्यूज नहीं मिले हैं. हालांकि, प्रभास के फैंस फिल्म देखने जा रहे हैं. प्रभास के कुछ फैंस ने थिएटर के अंदर पटाखे भी जलाए.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 11 Jan 2026 09:33 AM (IST)
Preferred Sources

प्रभास की फिल्म द राजा साब 9 जनवरी को रिलीज हुई थी. इस फिल्म को लेकर फैंस बहुत एक्साइटेड थे. फिल्म के पहले दिन के शोज के दौरान एक थिएटर में आग भी लग गई थी. सोशल मीडिया पर इसके वीडियोज और फोटोज वायरल हैं. दरअसल, फैंस ने थिएटर में आरती की और पटाखे भी लगाए.

थिएटर के अंदर लगी आग

बता दें कि ओडिशा के एक थिएटर में फैंस आरती की थाली लेकर अंदर पहुंचे. उन्होंने प्रभास की एंट्री के वक्त स्क्रिन के सामने दीपक जलाया. पटाखे लगाए. इसके बाद आग लग गई. कुछ लोगों ने इसे बंद करने की कोशिश की. वहीं कुछ लोग टेंशन में आ गए थे और भागने लगे थे. चारों तरफ अफरा तफरी मच गई थी. इस घटना में किसी को कोई चोट नहीं लगी है.

फिल्म की बात करें तो इसमें प्रभास लीड रोल में हैं. वहीं संजय दत्त, निधि अग्रवाल, मालविका मोहनन, रिद्धि कुमार और बोमन ईरानी जैसे स्टार्स हैं. ये एक हॉरर कॉमेडी ड्रामा है. 

द राजा साब का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म के कलेक्शन की बात करें तो पेड प्रिव्यू से 9.15 करोड़ की कमाई की. वहीं पहले दिन फिल्म ने 53.75 करोड़ कमाए. दूसरे दिन फिल्म की कमाई में काफी गिरावट देखने को मिली. फिल्म ने दूसरे दिन 25.05 करोड़ की कमाई की. फिल्म के रिव्यू भी खास अच्छे नहीं हैं. इस फिल्म को लेकर काफी बज था, लेकिन बॉक्स ऑफिस पर कमाई के मामले में फिल्म पिछड़ती दिख रही है. फिल्म 400 करोड़ तगड़े बजट में बनी है.

प्रभास की अपकमिंग फिल्मों की बात करें तो वो अब संदीप रेड्डी वांगा की स्पिरिट में दिखेंगे. स्पिरिट को लेकर काफी चर्चा है. इस फिल्म में तृप्ति डिमरी फीमेल लीड रोल निभा रही हैं. वहीं इसके अलावा प्रभास फिल्म कल्कि 2898 एडी के पार्ट 2 में भी नजर आएंगे. इन दोनों फिल्मों में पहले दीपिका पादुकोण नजर आने वाली थीं, लेकिन अब वो फिल्म से बाहर हो गई हैं.

Published at : 11 Jan 2026 09:33 AM (IST)
Tags :
The Raja Saab Prabash
