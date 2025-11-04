Thamma Worldwide Collection: 'थामा' बनी 2025 की 7वीं सबसे बड़ी फिल्म, सलमान खान के रिकॉर्ड के उड़े परखच्चे
Thamma Worldwide Collection: 'थामा' साल 2025 की सातवीं सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई है. आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म ने सलमान खान की 'सिकंदर' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.
बॉलीवुड फिल्म थामा बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही है. फिल्म भारत के साथ-साथ वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर भी खूब कमाई कर रही है. थामा अब वर्ल्डवाइड 200 करोड़ क्लब में एंट्री लेने के करीब है. इसी के साथ फिल्म ने सलमान खान की सिकंदर को मात दे दी है. अब थामा साल 2025 की सातवीं सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई है.
थामा 21 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी. फिल्म को पर्दे पर आए अब 15 दिन हो गए हैं. इस बीच मेकर्स ने थामा के 14 दिनों का वर्ल्डवाइ कलेक्शन जारी कर दिया है. आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म ने दो हफ्तों में दुनिया भर में कुल 191 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है. वहीं भारतीय बॉक्स ऑफिस पर थामा ने कुल 141.5 करोड़ रुपए कमा लिए हैं.
