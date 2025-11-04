हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडThamma Worldwide Collection: 'थामा' बनी 2025 की 7वीं सबसे बड़ी फिल्म, सलमान खान के रिकॉर्ड के उड़े परखच्चे

Thamma Worldwide Collection: 'थामा' साल 2025 की सातवीं सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई है. आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म ने सलमान खान की 'सिकंदर' का रिकॉर्ड तोड़ दिया है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 04 Nov 2025 05:10 PM (IST)
बॉलीवुड फिल्म थामा बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड पर रिकॉर्ड बना रही है. फिल्म भारत के साथ-साथ वर्ल्डवाइड बॉक्स ऑफिस पर भी खूब कमाई कर रही है. थामा अब वर्ल्डवाइड 200 करोड़ क्लब में एंट्री लेने के करीब है. इसी के साथ फिल्म ने सलमान खान की सिकंदर को मात दे दी है. अब थामा साल 2025 की सातवीं सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म बन गई है.

थामा 21 अक्टूबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी. फिल्म को पर्दे पर आए अब 15 दिन हो गए हैं. इस बीच मेकर्स ने थामा के 14 दिनों का वर्ल्डवाइ कलेक्शन जारी कर दिया है. आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म ने दो हफ्तों में दुनिया भर में कुल 191 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया है. वहीं भारतीय बॉक्स ऑफिस पर थामा ने कुल 141.5 करोड़ रुपए कमा लिए हैं.

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 04 Nov 2025 05:10 PM (IST)
Tags :
Sikandar SALMAN KHAN Thamma Thamma Worldwide Collection
