Battle Of Galwan की रिलीज डेट से उठा पर्दा, जानें कब थिएटर्स में आ सकती है सलमान खान की वॉर फिल्म

Battle Of Galwan की रिलीज डेट से उठा पर्दा, जानें कब थिएटर्स में आ सकती है सलमान खान की वॉर फिल्म

Battle Of Galwan Release Date: सलमान खान की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' की रिलीज डेट पर बज बना हुआ है. फिल्म अगले साल सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है. हालांकि फिल्म का टीजर इसी साल रिलीज हो सकता है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 04 Nov 2025 04:14 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की अपकमिंग वॉर फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म का फर्स्ट लुक सामने आने के बाद से ही फैंस फिल्म को लेकर एक्साइटेड हैं. इस बीच 'बैटल ऑफ गलवान' की रिलीज डेट पर बड़ा अपडेट सामने आया है. सलमान खान की ये फिल्म अगले साल सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है.

मेकर्स पहले 'बैटल ऑफ गलवान' अगले साल जनवरी में रिलीज करने के बारे में सोच रहे थे. हालांकि अभी तक फिल्म का काम पूरा नहीं हुआ है ऐसे में ये मुमकिन नहीं है. अब सलमान खान की इस वॉर फिल्म को जून 2026 में थिएटर्स में उतारे जाने की तैयारी की जा रही है. 

दिसंबर में पूरी होगी फिल्म की शूटिंग
बॉलीवुड हंगामा ने 'बैटल ऑफ गलवान' को लेकर सूत्रों के हवाले से लिखा है- 'शूटिंग सितंबर में लद्दाख में शुरू हुई थी और फिल्म का एक बड़ा हिस्सा शूट हो चुका है. टीम ने पहले ही कुछ अहम चुनौतियों से भरे और एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग कर ली है. शूटिंग दिसंबर में पूरी हो जाएगी, जिसके बाद निर्देशक अपूर्व लाखिया पूरी तरह से पोस्ट-प्रोडक्शन पर फोकस करेंगे.'

सलमान खान के बर्थडे पर आ सकता है टीजर
'बैटल ऑफ गलवान' की रिलीज को लेकर रिपोर्ट में लिखा है- 'जनवरी में रिलीज अब मुमकिन नहीं होगी. लेकिन जून में रिलीज पर गंभीरता से सोचा जा रहा है, हालांकि टीम ये भी देख रही है कि अगले साल जुलाई और अगस्त के महीनों में कोई अच्छी रिलीज डेट है या नहीं.' 27 दिसंबर को सलमान खान का बर्थडे है और रिपोर्ट्स की मानें तो इस मौके पर 'बैटल ऑफ गलवान' का पहला टीजर रिलीज किया जा सकता है.

'बैटल ऑफ गलवान' की कहानी और स्टार कास्ट
अपूर्व लखिया के डायरेक्शन में बन रही फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' शिव अरूर और राहुल सिंह की किताब 'इंडियाज मोस्ट फियरलेस 3' (2022) के एक चैप्टर पर बेस्ड है. इस फिल्म में सलमान खान कर्नल बिक्कुमल्ला संतोष बाबू की भूमिका में नजर आएंगे. उनके साथ चित्रांगदा सिंह बतौर लीड एक्ट्रेस दिखाई देंगी. 'बैटल ऑफ गलवान' को सलमा खान अपने प्रोडक्शन हाउस (SKF Productions) के बैनर तले बना रहे हैं. फिल्म में अमिताभ बच्चन के कैमियो होने की भी खबरें हैं. हालांकि इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है.

दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 04 Nov 2025 04:10 PM (IST)
Tags :
SALMAN KHAN Battle Of Galwan Battle Of Galwan Release Date Chitrangda Sinha
