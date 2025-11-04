Battle Of Galwan की रिलीज डेट से उठा पर्दा, जानें कब थिएटर्स में आ सकती है सलमान खान की वॉर फिल्म
Battle Of Galwan Release Date: सलमान खान की फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' की रिलीज डेट पर बज बना हुआ है. फिल्म अगले साल सिनेमाघरों में दस्तक दे सकती है. हालांकि फिल्म का टीजर इसी साल रिलीज हो सकता है.
बॉलीवुड सुपरस्टार सलमान खान की अपकमिंग वॉर फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं. फिल्म का फर्स्ट लुक सामने आने के बाद से ही फैंस फिल्म को लेकर एक्साइटेड हैं. इस बीच 'बैटल ऑफ गलवान' की रिलीज डेट पर बड़ा अपडेट सामने आया है. सलमान खान की ये फिल्म अगले साल सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है.
मेकर्स पहले 'बैटल ऑफ गलवान' अगले साल जनवरी में रिलीज करने के बारे में सोच रहे थे. हालांकि अभी तक फिल्म का काम पूरा नहीं हुआ है ऐसे में ये मुमकिन नहीं है. अब सलमान खान की इस वॉर फिल्म को जून 2026 में थिएटर्स में उतारे जाने की तैयारी की जा रही है.
दिसंबर में पूरी होगी फिल्म की शूटिंग
बॉलीवुड हंगामा ने 'बैटल ऑफ गलवान' को लेकर सूत्रों के हवाले से लिखा है- 'शूटिंग सितंबर में लद्दाख में शुरू हुई थी और फिल्म का एक बड़ा हिस्सा शूट हो चुका है. टीम ने पहले ही कुछ अहम चुनौतियों से भरे और एक्शन सीक्वेंस की शूटिंग कर ली है. शूटिंग दिसंबर में पूरी हो जाएगी, जिसके बाद निर्देशक अपूर्व लाखिया पूरी तरह से पोस्ट-प्रोडक्शन पर फोकस करेंगे.'
सलमान खान के बर्थडे पर आ सकता है टीजर
'बैटल ऑफ गलवान' की रिलीज को लेकर रिपोर्ट में लिखा है- 'जनवरी में रिलीज अब मुमकिन नहीं होगी. लेकिन जून में रिलीज पर गंभीरता से सोचा जा रहा है, हालांकि टीम ये भी देख रही है कि अगले साल जुलाई और अगस्त के महीनों में कोई अच्छी रिलीज डेट है या नहीं.' 27 दिसंबर को सलमान खान का बर्थडे है और रिपोर्ट्स की मानें तो इस मौके पर 'बैटल ऑफ गलवान' का पहला टीजर रिलीज किया जा सकता है.
'बैटल ऑफ गलवान' की कहानी और स्टार कास्ट
अपूर्व लखिया के डायरेक्शन में बन रही फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' शिव अरूर और राहुल सिंह की किताब 'इंडियाज मोस्ट फियरलेस 3' (2022) के एक चैप्टर पर बेस्ड है. इस फिल्म में सलमान खान कर्नल बिक्कुमल्ला संतोष बाबू की भूमिका में नजर आएंगे. उनके साथ चित्रांगदा सिंह बतौर लीड एक्ट्रेस दिखाई देंगी. 'बैटल ऑफ गलवान' को सलमा खान अपने प्रोडक्शन हाउस (SKF Productions) के बैनर तले बना रहे हैं. फिल्म में अमिताभ बच्चन के कैमियो होने की भी खबरें हैं. हालांकि इसकी ऑफिशियल अनाउंसमेंट नहीं हुई है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL