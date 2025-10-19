फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने 'थामा' देखने के बाद इसका पहला रिव्यू दिया है. उन्होंने फिल्म को फूल एंटरटेनर और कमाल की परफॉर्मेंस वाली हॉरर–कॉमेडी फिल्म बताया है. 21 अक्टूबर को रिलीज होने वाली 'थामा' का ये रिव्यू पढ़कर आप भी इसकी टिकट खरीदने से खुद को नहीं रोक पाएंगे.

क्या कहा तरण आदर्श ने?

तरण आदर्श ने फिल्म के रिव्यू की शुरुआत में लिखा, टेरिफिक. इसके बाद उन्होंने फिल्म के बारे में कई सारी बातें लिखीं जो बताती है कि ये फिल्म इस दिवाली परफेक्ट एंटरटेनर होने वाली है. यहां एक-एक कर जानते हैं फिल्म के सभी पॉजिटिव पॉइंट्स.

तरण आदर्श ने अपने रिव्यू की शुरुआत में मैडॉक फिल्म्स की बहुत तारीफ की. उन्होंने बताया कि इस फिल्म के जरिए मैडॉक ने ह्यूमर, सुपरनैचुरल और रोमांस का परफेक्ट बैलेंस पेश किया है. जैसे-जैसे कहानी आगे बढ़ती है इसकी दिशा पूरी तरह से बदल जाती है.

इसके बाद फिल्म क्रिटिक ने 'थामा' के डायरेक्टर आदित्य सरपोतदार की प्रशंसा करते हुए बताया कि पहले भी फिल्ममेकर अपने काम से दर्शकों को इंप्रेस कर चुके हैं और इस बार भी वो दर्शकों को निराश नहीं करेंगे. इस बार वो इंडियन ऑडियंस को अपनी इस मास्टरपीस से एंटरटेन करने वाले हैं.

फिल्म के प्लॉट की बात करें तो ये हिंदी सिनेमा लवर्स के लिए काफी दिलचस्प होने वाला है. 'थामा' की कहानी भारतीय लोककथाओं पर आधारित है. फिल्म की स्टोरीलाइन काफी एंगेजिंग है जो आपको अंत तक बांधे रखेगी. फिल्म में इतना सस्पेंस है कि आप अंत तक सोचते रह जाएंगे कि आगे क्या होगा.

'थामा' का प्लॉट तो इंटरेस्टिंग है ही लेकिन इसे लिखने का तरीका इसे और भी बढ़िया बनाता है. इसके अलावा फिल्म में आने वाले बढ़िया ट्विस्ट और इसके कॉमिक पंचलाइन भी 'थामा' के लिए एक प्लस प्वाइंट है. भले सेकंड पार्ट में फिल्म का पेस थोड़ा ढीला हो जाता है लेकिन इससे कहानी में कोई असर नहीं पड़ता.

View this post on Instagram A post shared by Taran Adarsh (@taranadarsh)

कैसी है फिल्म की स्टारकास्ट?

फेमस फिल्म क्रिटिक ने अपने रिव्यू में स्टारकास्ट की भी जमकर कर तारीफ की है. उनका कहना है कि सभी ने अपने किरदार को शिद्दत से निभाया है और इन सभी एक्टर्स ने अपने फैंस के एंटरटेनमेंट में कोई कसर नहीं छोड़ी है. आइए जानते हैं क्या कहना है तरण आदर्श का-

'थामा' के लीड एक्टर आयुष्मान खुराना इस फिल्म में अपने टॉप फॉर्म में नजर आ रहे हैं. फन और फियर का आयुष्मान खुराना ने परफेक्ट बैलेंस बनाया है. अभिनेता की यूनिक एक्टिंग स्टाइल और उनका ऐसा किरदार कई सामान्य सींस को भी बेहद खास बना देता है. ओवरऑल आयुष्मान खुराना ने इस फिल्म में अपनी जान डाल दी है. अपने पिच परफेक्ट परफार्मेंस से उन्होंने फिल्म को बेस्ट बनाया है.

फिल्म की लीड एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना के लिए ये उनके सबसे चैलेंजिंग रोल्स में से एक था. तरण आदर्श ने बताया कि रश्मिका मंदाना के करियर में 'थामा' में वैंपायर की गिलफ्रेंड का किरदार सबसे मुश्किल रहा है. लेकिन फिर भी हसीना ने अपने इस किरदार को बखूबी निभाया.

परेश रावल को आयुष्मान खुराना के पिता के रोल में देखा जाएगा. उन्होंने भी इस फिल्म के लिए अपनी जान लगा दी है. एक बार फिर उनका ये नॉकआउट परफॉमेंस दर्शकों को एंटरटेन करने वाला है. 'थामा' में जब भी वो स्क्रीन पर आते हैं अपनी अमिट छाप छोड़ देते हैं

वहीं नवाजुद्दीन सिद्दीकी भी अपने अलग किरदार के लिए सुर्खियों में हैं. फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने अपने रिव्यू में उनके इस यूनिक किरदार की काफी सराहना की है. क्रिटिक ने बताया कि उन्होंने अपने गजब के एक्टिंग परफॉर्मेंस से कई सामान्य सींस में भी अपनी जान डाल दी है.

आखिरी में बात करें फिल्म के कैमियो की तो वो भी काफी जबरदस्त होने वाला है. वरुण धवन अपने भेड़िया के किरदार के साथ पावर पैक्ड एक्शन सींस देने वाले हैं. इस हाई वोल्टेज ड्रामा को देख आपका भी सिर चकरा जाएगा.

कैसे हैं फिल्म के गाने

तरण आदर्श ने अपने रिव्यू में 'थामा' की तारीफ करते हुए इसके गानों पर भी अपनी राय शेयर की है. फिल्म क्रिटिक ने कहा कि 'थामा' के गाने 'पॉयजन बेबी', 'तुम मेरे ना हुए' और 'दिलबर की आंखों का' तो अभी से ही सुर्खियों में छाए हुए हैं. फिल्म में मेकर्स ने इन गानों का इस्तेमाल भी बहुत खूबसूरती से किया है. 'थामा' की कहानी को और भी एंगेजिंग और वजनदार बनाने के लिए मेकर्स ने जो बैकग्रांउड म्यूजिक का इस्तेमाल किया है वो भी काफी एनर्जेटिक है. ओवरऑल तरण आदर्श के रिपोर्ट के मुताबिक 'थामा' बिल्कुल वेल पैकेज्ड एंटरटेनर है. 21 अक्टूबर को ये फिल्म रिलीज होगी.