हॉरर-कॉमेडी फिल्म 'थामा' बॉक्स ऑफिस पर कब्जा जमाए हुए है. आयुष्मान खुराना की फिल्म हर रोज बॉक्स ऑफिस पर नए रिकॉर्ड दर्ज करा रही है. अब 'थामा' ने 9 दिनों के कलेक्शन के साथ एक्टर का 6 साल पुराना रिकॉर्ड चकनाचूर कर दिया है. फिल्म पहले ही भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर चुकी है और अब 'थामा' आयुष्मान खुराना के करियर की तीसरी सबसे बड़ी फिल्म बन गई है.

'थामा' के 9 दिनों का कुल कलेक्शन

कोइमोई की रिपोर्ट के मुताबिक 'थामा' ने फर्स्ट वीक में बॉक्स ऑफिस पर 108.50 करोड़ रुपए का कारोबार कर लिया था.

आठवें दिन भी आयुष्मान खुराना की फिल्म ने भारत में 6.50 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था.

इस हिसाब से 'थामा' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 8 दिनों में कुल 115 करोड़ रुपए की कमाई कर ली.

अब फिल्म के 9वें दिन के शुरुआती आंकड़े सामने आ गए हैं.

सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक 'थामा' ने अब तक (शाम 6 बजे तक) 1.52 करोड़ रुपए कमा लिए हैं.

घरेलू बॉक्स ऑफिस पर 'थामा' का कुल कलेक्शन अब 116.52 करोड़ रुपए हो गया है.

'थामा' ने 'बाला' का रिकॉर्ड तोड़ा

'थामा' ने भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 9 दिनों में 116.52 करोड़ रुपए कमाकर 'बाला' को पीछे छोड़ दिया है. साल 2019 में रिलीज हुई ये फिल्म अब तक आयुष्मान खुराना के करियर की तीसरी सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म थी. 'बाला' ने बॉक्स ऑफिस पर 116.38 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था. अब 'थामा' ने इस आंकड़े को पार कर लिया है.

'थामा' के निशाने पर 'बधाई हो'

'थामा' का अगला निशाना 2023 में रिलीज हुई फिल्म 'बधाई हो' है. ये आयुष्मान के करियर की दूसरी सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म है. 'बधाई हो' ने भारत में 137.31 करोड़ रुपए का कलेक्शन किया था. वहीं 141.30 करोड़ की कमाई के साथ 'ड्रीम गर्ल' ने टॉप पर जगह बनाई हुई है.

'थामा' की स्टार कास्ट

'थामा' को आदित्य सरपोटदार ने डायरेक्ट किया है. इस फिल्म में आयुष्मान खुराना के साथ रश्मिका मंदाना लीड रोल में हैं. वहीं नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल भी फिल्म में नजर आए हैं.