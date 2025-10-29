अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा बॉलीवुड डेब्यू के लिए पूरी तरह तैयार हैं. नई रिलीज डेट के साथ मेकर्स ने उनकी पहली फिल्म 'इक्कीस' का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज कर दिया है. ट्रेलर में अगस्त्य नंदा का धांसू लुक देखने को मिला है. जाबांज सिपाही के रोल में वो छा गए हैं. फिल्म में उनके साथ सिमर भाटिया की केमिस्ट्री देखने को मिलने वाली है.

'इक्कीस' के ट्रेलर की शुरुआत एक वॉइस ओवर से होती है जिसमें कहा जाता है- 'लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर ने हमारी रेजिमेंट को पहला परमवीर चक्र दिलवाया.' इसके बाद अगस्त्य नंदा की झलक सामने आती हैं. वो कहते हैं- 'अगला परमवीर चक्र हमारी रेजिमेंट के लिए मैं लेकर आऊंगा.' ट्रेलर में सिमर भाटिया की भी झलक देखने को मिलती है.

कैसा है 'इक्कीस' का ट्रेलर?

ट्रेलर में आगे धर्मेंद्र नजर आते हैं जो अगस्त्य नंदा के कैरेक्टर अरुण खेत्रपाल के पिता का किरदार निभाने वाले हैं. वो अपने बेटे को लेकर कहते हैं- 'छोटा था तभी से मुझसे आर्मी की कहानियां सुना करता था.' इसके बाद जयदीप अहलावत के किरदार की एंट्री होती है. वो धर्मेंद्र से कहते हैं- 'आपका बेटा ना सिर्फ हिंदुस्तानी, बल्कि पाकिस्तानी फौज के लिए भी मिसाल है सर.'

'इक्कीस' की स्टार कास्ट

'इक्कीस' भारत के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता- सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल पर बेस्ड है. फिल्म में अगस्त्य नंदा सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के किरदार में ही नजर आएंगे. फिल्म को श्रीराम राघवन ने डायरेक्ट किया है. इसमें अगस्त्य नंदा के साथ सिमर भाटिया, धर्मेंद्र और जयदीप अहलावत भी अहम रोल अदा करते दिखाई देंगे.

'इक्कीस' की नई रिलीज डेट

'इक्कीस' पहले 2 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली थी. हालांकि फिल्म की रिलीज डेट पोस्टपोन कर दी गई. अब ट्रेलर के साथ 'इक्कीस' की नई रिलीज डेट अनाउंस की गई है. फिल्म अब दिसंबर 2025 में सिनेमाघरों में दस्तक देगी. हालांकि मेकर्स ने 'इक्कीस' की सटीक रिलीज डेट से अभी तक पर्दा नहीं उठाया है.