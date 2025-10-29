हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडIkkis Trailer: 'इक्कीस' का धांसू ट्रेलर रिलीज, जाबांज सिपाही बनकर छाए अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा

Ikkis Trailer: 'इक्कीस' का धांसू ट्रेलर रिलीज, जाबांज सिपाही बनकर छाए अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा

Ikkis Trailer: अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा की डेब्यू फिल्म 'इक्कीस' का ट्रेलर आ गया है. मेकर्स ने फिल्म की नई रिलीज डेट भी अनाउंस कर दी है. फिल्म में सिमर भाटिया भी दिखाई देंगी.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 29 Oct 2025 05:54 PM (IST)
Preferred Sources

अमिताभ बच्चन के नाती अगस्त्य नंदा बॉलीवुड डेब्यू के लिए पूरी तरह तैयार हैं. नई रिलीज डेट के साथ मेकर्स ने उनकी पहली फिल्म 'इक्कीस' का धमाकेदार ट्रेलर रिलीज कर दिया है. ट्रेलर में अगस्त्य नंदा का धांसू लुक देखने को मिला है. जाबांज सिपाही के रोल में वो छा गए हैं. फिल्म में उनके साथ सिमर भाटिया की केमिस्ट्री देखने को मिलने वाली है.

'इक्कीस' के ट्रेलर की शुरुआत एक वॉइस ओवर से होती है जिसमें कहा जाता है- 'लेफ्टिनेंट कर्नल तारापोर ने हमारी रेजिमेंट को पहला परमवीर चक्र दिलवाया.' इसके बाद अगस्त्य नंदा की झलक सामने आती हैं. वो कहते हैं- 'अगला परमवीर चक्र हमारी रेजिमेंट के लिए मैं लेकर आऊंगा.' ट्रेलर में सिमर भाटिया की भी झलक देखने को मिलती है.

कैसा है 'इक्कीस' का ट्रेलर?
ट्रेलर में आगे धर्मेंद्र नजर आते हैं जो अगस्त्य नंदा के कैरेक्टर  अरुण खेत्रपाल के पिता का किरदार निभाने वाले हैं. वो अपने बेटे को लेकर कहते हैं- 'छोटा था तभी से मुझसे आर्मी की कहानियां सुना करता था.' इसके बाद जयदीप अहलावत के किरदार की एंट्री होती है. वो धर्मेंद्र से कहते हैं- 'आपका बेटा ना सिर्फ हिंदुस्तानी, बल्कि पाकिस्तानी फौज के लिए भी मिसाल है सर.'

'इक्कीस' की स्टार कास्ट
'इक्कीस' भारत के सबसे कम उम्र के परमवीर चक्र विजेता- सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल पर बेस्ड है. फिल्म में अगस्त्य नंदा सेकेंड लेफ्टिनेंट अरुण खेत्रपाल के किरदार में ही नजर आएंगे. फिल्म को श्रीराम राघवन ने डायरेक्ट किया है. इसमें अगस्त्य नंदा के साथ सिमर भाटिया, धर्मेंद्र और जयदीप अहलावत भी अहम रोल अदा करते दिखाई देंगे.

'इक्कीस' की नई रिलीज डेट
'इक्कीस' पहले 2 अक्टूबर 2025 को सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली थी. हालांकि फिल्म की रिलीज डेट पोस्टपोन कर दी गई. अब ट्रेलर के साथ 'इक्कीस' की नई रिलीज डेट अनाउंस की गई है. फिल्म अब दिसंबर 2025 में सिनेमाघरों में दस्तक देगी. हालांकि मेकर्स ने 'इक्कीस' की सटीक रिलीज डेट से अभी तक पर्दा नहीं उठाया है.

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 29 Oct 2025 05:17 PM (IST)
और पढ़ें
