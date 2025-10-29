हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Thamma Box Office Collection Day 8: 'थामा' ने मंगलवार को फिर बढ़ाई रफ्तार, 100 करोड़ के हुई पार, ये रिकॉर्ड भी किया नाम



Thamma Box Office Collection Day 8: 'थामा' की कमाई में सोमवार को काफी गिरावट आई थी. वहीं मंगलवार को इस फिल्म ने तेजी दिखाते हुए अच्छा कलेक्शन कर लिया है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Updated at : 29 Oct 2025 09:16 AM (IST)
आयुष्मान खुराना की नई फिल्म 'थामा' सिनेमाघरों में धूम मचा रही है और बॉक्स ऑफिस पर खूब नोट भी बटोर रही है. 21 अक्टूबर को रिलीज़ हुई इस फिल्म का हर्षवर्धन राणे की रोमांटिक ड्रामा 'एक दीवाने की दीवानियत' से क्लैश हुआ था. हालांकि थामा' ने बॉक्स ऑफिस पर कब्जा कर लिया, तब ये ये फिल्म हर दिन कमाल कर रही है और नए-नए रिकॉर्ड भी अपने नाम कर रही है. चलिए यहां जानते हैं ‘थामा' ने रिलीज के 8वें दिन यानी मंगलवार को कितना कलेक्शन किय़ा है?

‘थामा' ने 8वें दिन कितनी की कमाई?
‘थामा' मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की लेटेस्ट इंस्टॉलमेंट है. आयुष्मान खुराना, रश्मिका मंदाना और नवाजुद्दीन सिद्दीकी स्टारर इस हॉरर-कॉमेडी फिल्म का क्रेज दर्शकों के सिर चढ़कर बोल रहा है. इसी के साथ ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर बवाल काट रही है. इसने अपने 6 दिनों के एक्सटेंडेड वीकेड का खूब फायदा उठाया और शानदार कलेक्शन कर लिया. हालांकि वीकडेज में एंट्री करने के बाद इसकी कमाई को झटका भी लगा. मंडे को ‘थामा' ने रिलीज के बाद पहली बार सिंगल डिजीट में कलेक्शन किया. लेकिन मंगलवार को इस फिल्म की कमाई पटरी पर लौटती हुई नजर आई.

‘थामा' के कलेक्शन की बात करें तो इसने 24 करोड़ से शुरुआत की थी. दूसरे दिन इसका कलेक्शन 18.6 करोड़, तीसरे दिन 13 करोड़, चौथे दिन 10 करोड़, पांचवें दिन 13.1 करोड़, 6ठे दिन 12.6 करोड़ और 7वें दिन 4.3 करोड़ रुपये रहा.

  • वहीं सैकनिल्क की अर्ली ट्रेंड रिपोर्ट के मुताबिक ‘थामा' ने रिलीज के 8वें दिन 5.43 करोड़ का कलेक्शन किया है.
  • इसी के साथ ‘थामा' के 8 दिनों का कुल कलेक्शन अब 101.03 करोड़ रुपये हो गया है.

थामा' बनी आयुष्मान की 5वीं 100 करोड़ी फिल्म
‘थामा' आयुष्मान खुराना की 5वीं 100 करोड़ी फिल्म बन गई है.इसी के साथ अब ये ड्रीम गर्ल 2 के 106.36 करोड़ के लाइफटाइम कलेक्शन को मात देने से इंचभर दूर रह गई है. सिर्फ 5 करोड़ और कमाते ही ‘थामा' आयुष्मान के करियर की चौथी सबसे ज्यादा कमाई करने वाली फिल्म बन जाएगी. उम्मीद है कि ये फिल्म कल तक ये उपलब्धि भी हासिल कर लेगी.

‘थामा' बजट वसूलने के करीब
‘थामा' की लागत 145 करोड़ रुपये बताई जा रही है. इस फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा पार कर लिया है. फिल्म की कमाई की रफ्तार को देखते हुए इसके दूसरे वीकेंड तक अपना बजट वसूलने के पूरे चांसेस लग रहे हैं. हालांकि अभी इसे हिट होने के लिए अपनी लागत से दोगुनी कमाई करनी होगी. अब देखने वाली बात होगी कि क्या ‘थामा' हिट का टैग हासिल कर पाती है या नहीं.

Published at : 29 Oct 2025 06:42 AM (IST)
Tags :
Ayushmann Khurrana Rashmika Mandanna Thamma
