आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'थामा' इन दिनों चर्चा में बनी है. थामा को मैडॉक ने बनाया है. फिल्म को आदित्य सरपोतदार ने डायरेक्ट किया है. इस हॉरर कॉमेडी फिल्म को अच्छे रिव्यू मिले हैं. बॉक्स ऑफिस पर भी फिल्म ठीक कमाई कर रही है. आइए जानते हैं फिल्म का अब तक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन क्या रहा है.

12वें दिन फिल्म ने की इतनी कमाई

Sacnilk के मुताबिक, थामा ने 12वें दिन 4.5 करोड़ का कलेक्शन किया है. फिल्म के 12वें दिन के कलेक्शन के आंकड़े अभी ऑफिशियली सामने नहीं आए हैं. पर फिल्म अगर 12वें दिन 4.5 करोड़ का कलेक्शन करती है तो फिल्म का अभी तक का टोटल कलेक्शन 115.9 करोड़ हो गया है.

इसी के साथ फिल्म आयुष्मान खुराना के करियर की तीसरी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म बनने से कुछ इंच दूर है. आयुष्मान की बाला अभी तीसरे नंबर पर है. बाला ने 116.38 करोड़ की कमाई की थी. पहले नंबर पर ड्रीम गर्ल है. ड्रीम गर्ल ने 141.3 करोड़ का कलेक्शन किया था. दूसरे नंबर पर बधाई हो है, जिसने 137.31 करोड़ का कलेक्श किया था. वहीं ये फिल्म रश्मिका मंदाना के करियर की चौथी हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म है. तीसरे नंबर पर एनिमल है. एनिमल ने 502.98 करोड़ का कलेक्शन किया था. थामा जिस हिसाब से कमाई कर रही है, एनिमल को पीछे छोड़ना तो काफी मुश्किल लग रहा है.

रश्मिका के करियर की नंबर वन हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म 812.14 करोड़ की कमाई के साथ पुष्पा-2 है. वहीं दूसरे नंबर पर छावा है. छावा ने 585.7 करोड़ की कमाई की थी.

बता दें कि इस फिल्म में परेश रावल और नवाजुद्दीन सिद्दीकी ने भी अहम रोल निभाए हैं. फिल्म में तीन आइटम नंबर पर हैं. एक रश्मिका मंदाना ने खुद परफॉर्म किया है. दूसरा नोरा फतेही ने किया है. तीसरा डांस नंबर मलाइका अरोड़ा ने परफॉर्म किया है. तीनों ही डांस नंबर छाए हुए हैं.