हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
फोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडनीता अंबानी का बर्थडे सेलिब्रेशन, पिंक कलर के सूट में दिखीं गॉर्जियस, जामनगर में टीम ने दिया सरप्राइज

नीता अंबानी का बर्थडे सेलिब्रेशन, पिंक कलर के सूट में दिखीं गॉर्जियस, जामनगर में टीम ने दिया सरप्राइज

नीता अंबानी का 1 नवंबर को बर्थडे था. उनकी टीम ने खास तरीके से उनकी बर्थडे सेलिब्रेट किया. उनका बर्थडे जामनगर में सेलिब्रेट किया गया. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल है.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: मोनिका गुप्ता | Updated at : 02 Nov 2025 10:12 AM (IST)
Preferred Sources

नीता अंबानी 62 साल की हो गई हैं. 1 नवंबर को उनका बर्थडे था. इस खास मौके को उनकी टीम ने और भी ज्यादा खास बना दिया. उनकी टीम ने जामनगर में सरप्राइज सेलिब्रेशन होस्ट किया. सोशल मीडिया पर इस सेलिब्रेशन का वीडियो वायरल है. 

अंबानी फैमिली के फैन पेज पर नीता के बर्थडे का वीडियो शेयर किया गया. इस वीडियो के कैप्शन में लिखा था- नीता अंबानी ने जामनगर में टीम के साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया.

नीता अंबानी के बर्थडे का सेलिब्रेशन

नीता ने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए रानी पिंक कलर का सूट पहना था. इस सूट पर गोल्डन कलर की एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी. नीता ने ईयररिंग्स और गुथी हुई चोटी से लुक कंप्लीट किया. उन्होंने बालों में फूल भी लगाए थे. नीता के लुक को बड़ी सी बिंदी कॉम्प्लिमेंट कर रही थी.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Ambani Family (@ambani_update)

वीडियो में दिखाया गया कि नीता कमरे से बाहर निकलती हैं तो जमीन पर गुलाब के फूलों से रास्ता बनाया गया था. फिर नीता चप्पल उतारकर उन फूलों पर चलती हैं. नीता बहुत खुश और सरप्राइज दिखती हैं. इसके बाद टीम ने एक सुंदर की बर्थडे डेकोरेशन की हुई थी. जहां वो टीम के साथ केक काटती हैं और सभी को केक खिलाती हैं.

बता दें कि नीता अंबानी रिलायंस फांउडेशन एंड धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल की चेयरपर्सन और फाउंडर हैं. इसके अलावा वो रिलायंस इंडस्ट्रीज की डायरेक्टर हैं. उन्होंने बिजनेसमैन मुकेश अंबानी संग शादी की है. नीता और मुकेश तीन बच्चों के पेरेंट्स हैं. उन्हें एक बेटी ईशा अंबानी और दो बेटे आकाश और अनंत अंबानी हैं. नीता के तीनों बच्चों की शादी हो गई है.

नीता अंबानी को लग्जरी लाइफ के लिए जाना जाता है. वो फैशन आइकन हैं. नीता के लुक्स खूब वायरल होते हैं. मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में नीता अंबानी अपनी बहू राधिका मर्चेंट के साथ पहुंची थीं. उनका लुक्स काफी वायरल हुआ था.

और पढ़ें
Published at : 02 Nov 2025 10:12 AM (IST)
Tags :
Nita Ambani Jamnagar
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
लंदन जाने वाली ट्रेन में अचानक मची चीख-पुकार, 10 लोगों को चाकुओं से गोदा; 2 संदिग्ध गिरफ्तार
लंदन जाने वाली ट्रेन में अचानक मची चीख-पुकार, 10 लोगों को चाकुओं से गोदा; 2 संदिग्ध गिरफ्तार
दिल्ली NCR
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
बॉलीवुड
शाहरुख खान के 60वें बर्थडे का जश्न, करण जौहर ने शेयर की इनसाइड पिक, किंग खान को किस करती दिखीं फराह खान
शाहरुख खान के 60वें बर्थडे का जश्न, करण जौहर ने शेयर की इनसाइड पिक, किंग खान को किस करती दिखीं फराह खान
क्रिकेट
IND W vs SA W Final: वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र; जानें क्या कहा
वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र
Advertisement

वीडियोज

बुढ़ापे में जानलेवा इश्क का खेल
स्टारडम के सहारे..क्या खेसारी लाल यादव छपरा में रचेंगे इतिहास?
खेसारी Vs रवि किशन..धमकी की घंटी से टेंशन!
42 साल से बंद दरभंगा पेपर मिल कब खुलेगी?
सीवान का 'सुल्तान'...जंगलराज का बाण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
/ litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
लंदन जाने वाली ट्रेन में अचानक मची चीख-पुकार, 10 लोगों को चाकुओं से गोदा; 2 संदिग्ध गिरफ्तार
लंदन जाने वाली ट्रेन में अचानक मची चीख-पुकार, 10 लोगों को चाकुओं से गोदा; 2 संदिग्ध गिरफ्तार
दिल्ली NCR
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
दिल्ली में अभी भी है जहरीली हवा, 233 दर्ज हुआ AQI, हल्की ठंड-कोहरे का असर, जानें बारिश का अपडेट
बॉलीवुड
शाहरुख खान के 60वें बर्थडे का जश्न, करण जौहर ने शेयर की इनसाइड पिक, किंग खान को किस करती दिखीं फराह खान
शाहरुख खान के 60वें बर्थडे का जश्न, करण जौहर ने शेयर की इनसाइड पिक, किंग खान को किस करती दिखीं फराह खान
क्रिकेट
IND W vs SA W Final: वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र; जानें क्या कहा
वर्ल्ड कप फाइनल से पहले भावुक हुईं कप्तान हरमनप्रीत, टीम को दिया सफलता का मंत्र
विश्व
Donald Trump: 'अगर ईसाइयों का कत्ले-आम नहीं रोका गया तो....', ट्रंप ने नाइजीरिया को दी सैन्य कार्रवाई की धमकी
'अगर ईसाइयों का कत्ले-आम नहीं रोका गया तो....', ट्रंप ने नाइजीरिया को दी सैन्य कार्रवाई की धमकी
बिहार
आधी रात को JDU प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी की कहानी, पुलिस ने क्या कुछ बताया?
आधी रात को JDU प्रत्याशी अनंत सिंह की गिरफ्तारी की कहानी, पुलिस ने क्या कुछ बताया?
ट्रेंडिंग
अब पूरा मोहल्ला ट्रॉफी देगा! गली में क्रिकेट खेल रहे बच्चों से हो गया भयंकर कांड- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
अब पूरा मोहल्ला ट्रॉफी देगा! गली में क्रिकेट खेल रहे बच्चों से हो गया भयंकर कांड- वीडियो देख नहीं रुकेगी हंसी
हेल्थ
क्या आपको भी बार-बार होती है टेंशन? इन 5 तरीकों से मन को मिलेगा सुकून
क्या आपको भी बार-बार होती है टेंशन? इन 5 तरीकों से मन को मिलेगा सुकून
ABP NEWS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: 'इतने अपराधियों को टिकट क्यों?'- Pappu Yadav | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: महिला मित्र के साथ वायरल जिम की वीडियो पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
एंबापे को मिला फूटबॉल का गोल्डन बूथ अवॉर्ड | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
Bihar Election 2025: शराब बैन पर क्या बोले Khesari ? | ABP NEWS SHORTS
ABP NEWS
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
China Space Mission: China ने अपने सबसे कम उम्र के अंतरिक्ष यात्री को स्पेस में भेजा |China News
Embed widget