नीता अंबानी का बर्थडे सेलिब्रेशन, पिंक कलर के सूट में दिखीं गॉर्जियस, जामनगर में टीम ने दिया सरप्राइज
नीता अंबानी का 1 नवंबर को बर्थडे था. उनकी टीम ने खास तरीके से उनकी बर्थडे सेलिब्रेट किया. उनका बर्थडे जामनगर में सेलिब्रेट किया गया. सोशल मीडिया पर इसका वीडियो वायरल है.
नीता अंबानी 62 साल की हो गई हैं. 1 नवंबर को उनका बर्थडे था. इस खास मौके को उनकी टीम ने और भी ज्यादा खास बना दिया. उनकी टीम ने जामनगर में सरप्राइज सेलिब्रेशन होस्ट किया. सोशल मीडिया पर इस सेलिब्रेशन का वीडियो वायरल है.
अंबानी फैमिली के फैन पेज पर नीता के बर्थडे का वीडियो शेयर किया गया. इस वीडियो के कैप्शन में लिखा था- नीता अंबानी ने जामनगर में टीम के साथ बर्थडे सेलिब्रेट किया.
नीता अंबानी के बर्थडे का सेलिब्रेशन
नीता ने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के लिए रानी पिंक कलर का सूट पहना था. इस सूट पर गोल्डन कलर की एम्ब्रॉयडरी हो रखी थी. नीता ने ईयररिंग्स और गुथी हुई चोटी से लुक कंप्लीट किया. उन्होंने बालों में फूल भी लगाए थे. नीता के लुक को बड़ी सी बिंदी कॉम्प्लिमेंट कर रही थी.
वीडियो में दिखाया गया कि नीता कमरे से बाहर निकलती हैं तो जमीन पर गुलाब के फूलों से रास्ता बनाया गया था. फिर नीता चप्पल उतारकर उन फूलों पर चलती हैं. नीता बहुत खुश और सरप्राइज दिखती हैं. इसके बाद टीम ने एक सुंदर की बर्थडे डेकोरेशन की हुई थी. जहां वो टीम के साथ केक काटती हैं और सभी को केक खिलाती हैं.
बता दें कि नीता अंबानी रिलायंस फांउडेशन एंड धीरूभाई अंबानी इंटरनेशनल स्कूल की चेयरपर्सन और फाउंडर हैं. इसके अलावा वो रिलायंस इंडस्ट्रीज की डायरेक्टर हैं. उन्होंने बिजनेसमैन मुकेश अंबानी संग शादी की है. नीता और मुकेश तीन बच्चों के पेरेंट्स हैं. उन्हें एक बेटी ईशा अंबानी और दो बेटे आकाश और अनंत अंबानी हैं. नीता के तीनों बच्चों की शादी हो गई है.
नीता अंबानी को लग्जरी लाइफ के लिए जाना जाता है. वो फैशन आइकन हैं. नीता के लुक्स खूब वायरल होते हैं. मनीष मल्होत्रा की दिवाली पार्टी में नीता अंबानी अपनी बहू राधिका मर्चेंट के साथ पहुंची थीं. उनका लुक्स काफी वायरल हुआ था.
