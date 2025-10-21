हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
Thamma Box Office Day 1 Prediction: बॉक्स ऑफिस पर पहले दिन गदर काटेगी ‘थामा’! जानें- कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग

Thamma Box Office Prediction: 'थामा' आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. फिल्म की एडवांस बुकिंग भी ठीक-ठाक ही हुई है. चलिए यहां जानते हैं 'थामा' कितने करोड़ से कर सकती है ओपनिंग

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 21 Oct 2025 10:15 AM (IST)
'स्त्री 2', 'मुंज्या' और 'भेड़िया' के बाद मैडॉक की हॉरर-कॉमेडी फ्रेंचाइज़ी की नई फिल्म ‘थामा’ भी 21 अक्टूबर यानी आज सिनेमाघरों में रिलीज हो गई है. आयुष्मान खुराना औ रश्मिका मंदाना स्टारर इस फिल्म ने अच्छी एडवांस बुकिंग की है.  इन सबके बीच ट्रेड एक्सपर्ट का मानना है कि ‘थामा’ पहले दिन शानदार कमाई करेगी. जानते हैं ये कितने करोड़ से ओपनिंग कर सकती है.

'थामा' की कैसी है एडवांस बुकिंग रिपोर्ट
सैकनिल्क के मुताबिक सो ‘थामा’ के पहले दिन के लिए पूरे भारत में  2 लाख 25 हजार 256 से ज्यादा टिकटों की प्री बुकिंग हुई थी. वहीं प्री टिकट सेल से फिल्म की कुल कमाई बिना ब्लॉक सीटों के 6.37 करोड़ रुपये है जबकी ब्लॉक सीटों के साथ इसने 10. 88 करोड़ का कलेक्शन किया है. 

पहले दिन कितनी कमाई कर सकती है थामा
हिंदुस्तान टाइम्स की एक रिपोर्ट के मुताबिक, ट्रेड एनालिस्ट ने आयुष्मान खुराना और रश्मिका मंदाना की फिल्म 'थामा' के लिए दिवाली पर अच्छी शुरुआत की भविष्यवाणी की है और पहले दिन की कमाई लगभग 18-20 करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया जा रहा है.

'थामा' कथित तौर पर पूरे भारत में 4,000 स्क्रीन्स पर रिलीज़ हुई है. दिवाली पर कोई और हिंदी फिल्म न होने के कारण, इसके पहले दिन अच्छी कमाई की पूरी संभावना है, लेकिन यह पिछले साल की ब्लॉकबस्टर रिलीज़ जैसे कार्तिक आर्यन की 'भूल भुलैया 3' (35 करोड़ रुपये) या अजय देवगन की 'सिंघम रिटर्न्स' (32 करोड़ रुपये) के बराबर होने की संभावना नहीं है.

 

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Maddock Films (@maddockfilms)

फिल्म के बारे में
'थामा', मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की पांचवीं फ़िल्म है, इससे पहले स्त्री, भेड़िया और मुंज्या जैसी फ़िल्में रिलीज़ हो चुकी हैं,  दिवाली पर 21 अक्टूबर को सिनेमाघरों में रिलीज़ होने वाली यह फ़िल्म पिशाच कथाओं पर आधारित है. निर्माता दिनेश विजान ने कहा कि उन्होंने 'लोका' नहीं देखी है, लेकिन उन्होंने सुना है कि यह असाधारण है, और बताया कि 'थम्मा' पौराणिक कथाओं पर आधारित है, जो इसे दूसरी फ़िल्मों से अलग बनाती है. आयुष्मान और रश्मिका के अलावा, फ़िल्म में नवाज़ुद्दीन सिद्दीकी, संजय दत्त, अपारशक्ति खुराना, आसिफ खान, सप्तमी गौड़ा और अन्य कलाकार भी हैं.

 

Published at : 21 Oct 2025 10:12 AM (IST)
Sidharth Malhotra Rashmika Mandanna Thamma
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Bigg Boss 19 new promo: मालती ने नेहल चुडासमा के कपड़ों का मजाक उड़ाया, जिससे कुनिका और अशनूर कौर हैरान रह गईं
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
Mahayodha Ram Review श्री राम के त्याग, प्रतिष्ठा की कहानी के साथ महान एनीमेशन
