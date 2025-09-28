हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
दुर्गा पूजाफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047वेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडThamma Box Office Day 1 Prediction: 'थामा' बनेगी आयुष्मान खुराना की हाइएस्ट ओपनर फिल्म, रिलीज होते ही कमाएगी इतने करोड़

Thamma Box Office Day 1 Prediction: 'थामा' बनेगी आयुष्मान खुराना की हाइएस्ट ओपनर फिल्म, रिलीज होते ही कमाएगी इतने करोड़

Thamma Box Office Day 1 Prediction: 'थामा' दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार ओपनिंग कर सकती है और आयुष्मान खुराना के लिए लकी साबिक हो सकती है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 28 Sep 2025 07:55 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'थामा' को लेकर सुर्खियों में हैं. मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की ये फिल्म दिवाली 2025 पर सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. 'थामा' दिवाली के मौके पर बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार ओपनिंग कर सकती है और आयुष्मान के करियर की सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर सकती है.

'थामा' के साथ आयुष्मान खुराना लंबे समय बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं. ऐसे में एक्टर को फिल्म से काफी उम्मीदे हैं. आयुष्मान आखिरी बार 2023 में रिलीज हुई कॉमेडी फिल्म 'ड्रीम गर्ल 2' में दिखाई दिए थे. इस फिल्म ने भारत में 10.69 करोड़ की ओपनिंग की थी और आयुष्मान के करियर की हाइएस्ट ओपनर बनी थी. लेकिन अब प्रीडिक्शन में 'थामा' इस रिकॉर्ड को चकनाचूर करती दिखाई दे रही है.

'थामा' का ओपनिंग डे प्रीडिक्शन (Thamma Opening Day Prediction)

  • हॉरर लव स्टोरी फिल्म 'थामा' 21 अक्टूबर 2025 को थिएटर्स में रिलीज हो रही है.
  • बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का सामना हर्षवर्धन राणे की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' से होने वाला है.
  • क्लैश के बावजूद आयुष्मान खुराना की 'थामा' शानदार ओपनिंग करने के लिए तैयार है
  • पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक 'थामा' रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 25 से 30 करोड़ रुपए कमा सकती है.
  • फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है और कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेलर के बाद फिल्म को लेकर बज बन गया है.
  • ऐसे में 'थामा' 28 से  30 करोड़ रुपए की ओपनिंग कर सकती है.

आयुष्मान खुराना की टॉप 5 ओपनिंग करने वाली फिल्में

क्रम फिल्म का नाम रिलीज डेट ओपनिंग कलेक्शन
1 ड्रीम गर्ल 2 25 अगस्त 2023 10.69 करोड़
2 बाला 8 नवम्बर 2019 10.15 करोड़
3 ड्रीम गर्ल 13 सितम्बर 2019 10.05 करोड़
4 शुभ मंगल ज्यादा सावधान 21 फरवरी 2020 9.55 करोड़
5 बधाई हो 18 अक्टूबर 2018 7.65 करोड़

'थामा' की स्टार कास्ट
'थामा' के बारे में बात करें तो फिल्म में आयुष्मान खुराना के साथ रश्मिका मंदाना लीड रोल में नजर आएंगी. इसके अलावा फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल भी अहम किरदार अदा करते दिखाई देंगे.

और पढ़ें

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 28 Sep 2025 07:43 PM (IST)
Tags :
Ayushmann Khurana Thamma Thamma Box Office Prediction Thamma Box Office Collection
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
Vijay Rally Stampede: ‘लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन विजय ने किया नजरअंदाज’, चश्मदीदों ने TVK नेता पर उठाए सवाल
‘लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन विजय ने किया नजरअंदाज’, चश्मदीदों ने TVK नेता पर उठाए सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Rampur News: आजम खान, अब्दुल्ला को दिया जा रहा था स्लो प्वाइजन? आशंका के बाद परिवार ने जेल में लिया था ये फैसला
आजम खान, अब्दुल्ला को दिया जा रहा था स्लो प्वाइजन? आशंका के बाद परिवार ने जेल में लिया था ये फैसला
क्रिकेट
शतक से ज्यादा जीत जरूरी..., IND vs PAK फाइनल से पहले अभिषेक शर्मा के पिता का बयान वायरल
शतक से ज्यादा जीत जरूरी..., IND vs PAK फाइनल से पहले अभिषेक शर्मा के पिता का बयान वायरल
बॉलीवुड
शाहरुख खान 59 की उम्र में भी कैसे दिखते हैं जवान? जानें क्यों आज भी स्किन करती है शाइन
शाहरुख खान 59 की उम्र में भी कैसे दिखते हैं जवान? जानें क्यों आज भी स्किन करती है शाइन
Advertisement

वीडियोज

रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर बेटी वेरा का नेशनल क्रश बनना ग्लोबल सनसनी और भी बहुत कुछ
Nuh Police Attack: नूंह में पुलिस टीम पर हमला, चोर को बचाने के लिए फायरिंग
रजत बेदी बॉलीवुड के बुरे लोगों पर कोई मिल गया 16 साल बाद बॉलीवुड में वापसी और भी बहुत कुछ
Tamilnadu Stampede: तमिलनाडु में ऐसा क्या हुआ? 39 मौतें, चारों तरफ चीख, 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान
Hyderabad Flood: Hyderabad में बाढ़ का कहर देखिए, 200 से ज्यादा घर जलमग्न, हाहाकार मचा | ABPLIVE
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
Vijay Rally Stampede: ‘लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन विजय ने किया नजरअंदाज’, चश्मदीदों ने TVK नेता पर उठाए सवाल
‘लोग चिल्ला रहे थे, लेकिन विजय ने किया नजरअंदाज’, चश्मदीदों ने TVK नेता पर उठाए सवाल
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Rampur News: आजम खान, अब्दुल्ला को दिया जा रहा था स्लो प्वाइजन? आशंका के बाद परिवार ने जेल में लिया था ये फैसला
आजम खान, अब्दुल्ला को दिया जा रहा था स्लो प्वाइजन? आशंका के बाद परिवार ने जेल में लिया था ये फैसला
क्रिकेट
शतक से ज्यादा जीत जरूरी..., IND vs PAK फाइनल से पहले अभिषेक शर्मा के पिता का बयान वायरल
शतक से ज्यादा जीत जरूरी..., IND vs PAK फाइनल से पहले अभिषेक शर्मा के पिता का बयान वायरल
बॉलीवुड
शाहरुख खान 59 की उम्र में भी कैसे दिखते हैं जवान? जानें क्यों आज भी स्किन करती है शाइन
शाहरुख खान 59 की उम्र में भी कैसे दिखते हैं जवान? जानें क्यों आज भी स्किन करती है शाइन
विश्व
व्हाइट हाउस में आसिम मुनीर ने डिब्बे में डोनाल्ड ट्रंप को क्या दिखाया? सामने आई तस्वीर की सच्चाई 
व्हाइट हाउस में आसिम मुनीर ने डिब्बे में डोनाल्ड ट्रंप को क्या दिखाया? सामने आई तस्वीर की सच्चाई 
दिल्ली NCR
यौन शोषण के आरोपी बाबा स्वामी चैत्यानंद सरस्वती पटियाला हाउस कोर्ट से झटका, 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा
यौन शोषण के आरोपी बाबा स्वामी चैत्यानंद सरस्वती पटियाला हाउस कोर्ट से झटका, 5 दिन की पुलिस कस्टडी में भेजा
ट्रेंडिंग
बड़े खतरनाक लोग हैं! जान लेने के लिए फुंकार रहा था कोबरा, शख्स ने फन पे कर लिया किस- वीडियो देख थमी लोगों की सांसें
बड़े खतरनाक लोग हैं! जान लेने के लिए फुंकार रहा था कोबरा, शख्स ने फन पे कर लिया किस- वीडियो देख थमी लोगों की सांसें
जनरल नॉलेज
Indian Dangerous Villages: ये हैं देश के सबसे खतरनाक 5 गांव, जहां हर वक्त मंडराती रहती है मौत
ये हैं देश के सबसे खतरनाक 5 गांव, जहां हर वक्त मंडराती रहती है मौत
ENT LIVE
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
घंटों का राजा' - रजत बेदी की सर्कस वाली कमेंट ने आडियंस को कैप्टिवट्स किया
ENT LIVE
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
रजत बेदी ने बालीवुड के बुरे लोगों पर बात की | विवान ने असिस्टेंट डायरेक्टर के रूप में काम किया और भी बहुत कुछ
ENT LIVE
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
Rajat Bedi on Bollywood's bad guys: संघर्ष की हर दस्तक सफलता में बदल गई
ENT LIVE
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा-
समीर वानखेड़े ने बॉलीवुड की बुराइयों पर बोला हमला, कहा- "मैं इस पर कुछ नहीं बोलूंगा, सत्यमेव जयते"
ENT LIVE
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Dashavtar Review:: दिलीप प्रभावलकर ने चौंका कर रख दिया, मराठी फिल्म ने कमाल कर दिया
Embed widget