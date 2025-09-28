Thamma Box Office Day 1 Prediction: 'थामा' बनेगी आयुष्मान खुराना की हाइएस्ट ओपनर फिल्म, रिलीज होते ही कमाएगी इतने करोड़
Thamma Box Office Day 1 Prediction: 'थामा' दिवाली के मौके पर सिनेमाघरों में दस्तक देने जा रही है. फिल्म बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार ओपनिंग कर सकती है और आयुष्मान खुराना के लिए लकी साबिक हो सकती है.
बॉलीवुड एक्टर आयुष्मान खुराना इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म 'थामा' को लेकर सुर्खियों में हैं. मैडॉक हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स की ये फिल्म दिवाली 2025 पर सिनेमाघरों में दस्तक देने वाली है. 'थामा' दिवाली के मौके पर बॉक्स ऑफिस पर धमाकेदार ओपनिंग कर सकती है और आयुष्मान के करियर की सबसे ज्यादा ओपनिंग करने वाली फिल्म का रिकॉर्ड भी अपने नाम कर सकती है.
'थामा' के साथ आयुष्मान खुराना लंबे समय बाद बड़े पर्दे पर वापसी कर रहे हैं. ऐसे में एक्टर को फिल्म से काफी उम्मीदे हैं. आयुष्मान आखिरी बार 2023 में रिलीज हुई कॉमेडी फिल्म 'ड्रीम गर्ल 2' में दिखाई दिए थे. इस फिल्म ने भारत में 10.69 करोड़ की ओपनिंग की थी और आयुष्मान के करियर की हाइएस्ट ओपनर बनी थी. लेकिन अब प्रीडिक्शन में 'थामा' इस रिकॉर्ड को चकनाचूर करती दिखाई दे रही है.
'थामा' का ओपनिंग डे प्रीडिक्शन (Thamma Opening Day Prediction)
- हॉरर लव स्टोरी फिल्म 'थामा' 21 अक्टूबर 2025 को थिएटर्स में रिलीज हो रही है.
- बॉक्स ऑफिस पर फिल्म का सामना हर्षवर्धन राणे की फिल्म 'एक दीवाने की दीवानियत' से होने वाला है.
- क्लैश के बावजूद आयुष्मान खुराना की 'थामा' शानदार ओपनिंग करने के लिए तैयार है
- पिंकविला की रिपोर्ट के मुताबिक 'थामा' रिलीज के पहले दिन बॉक्स ऑफिस पर 25 से 30 करोड़ रुपए कमा सकती है.
- फिल्म का ट्रेलर भी रिलीज हो चुका है और कोईमोई की रिपोर्ट के मुताबिक ट्रेलर के बाद फिल्म को लेकर बज बन गया है.
- ऐसे में 'थामा' 28 से 30 करोड़ रुपए की ओपनिंग कर सकती है.
आयुष्मान खुराना की टॉप 5 ओपनिंग करने वाली फिल्में
|क्रम
|फिल्म का नाम
|रिलीज डेट
|ओपनिंग कलेक्शन
|1
|ड्रीम गर्ल 2
|25 अगस्त 2023
|10.69 करोड़
|2
|बाला
|8 नवम्बर 2019
|10.15 करोड़
|3
|ड्रीम गर्ल
|13 सितम्बर 2019
|10.05 करोड़
|4
|शुभ मंगल ज्यादा सावधान
|21 फरवरी 2020
|9.55 करोड़
|5
|बधाई हो
|18 अक्टूबर 2018
|7.65 करोड़
'थामा' की स्टार कास्ट
'थामा' के बारे में बात करें तो फिल्म में आयुष्मान खुराना के साथ रश्मिका मंदाना लीड रोल में नजर आएंगी. इसके अलावा फिल्म में नवाजुद्दीन सिद्दीकी और परेश रावल भी अहम किरदार अदा करते दिखाई देंगे.
