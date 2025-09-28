हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़फोटो गैलरीबॉलीवुडकरीना कपूर की सास की 10 खूबसूरत तस्वीरें, जवानी के दिनों में दिखती थीं बहू से भी ज्यादा हसीन

करीना कपूर की सास की 10 खूबसूरत तस्वीरें, जवानी के दिनों में दिखती थीं बहू से भी ज्यादा हसीन

Sharmila Tagore Beautiful Pics: करीना कपूर की सास और सैफ अली खान की मां शर्मिला टैगोर 80 साल की हो चुकी हैं. लेकिन एक दौर में एक्ट्रेस का शुमार बॉलीवुड की टॉप ग्लैमरस हसीनाओं में शुमार होता था.

By : दरख्शां मुमताज़  | Updated at : 28 Sep 2025 06:51 PM (IST)
Sharmila Tagore Beautiful Pics: करीना कपूर की सास और सैफ अली खान की मां शर्मिला टैगोर 80 साल की हो चुकी हैं. लेकिन एक दौर में एक्ट्रेस का शुमार बॉलीवुड की टॉप ग्लैमरस हसीनाओं में शुमार होता था.

शर्मिला टैगोर 60 सालों से ज्यादा समय तक हिंदी और बंगाली सिनेमा का हिस्सा रहीं. 80 साल की उम्र में भी वो एक्टिंग से दूर नहीं हैं. इसके साथ वो अपने क्लासी लुक्स से फैंस को इंप्रेस करती नजर आती हैं. जवानी के दिनों में तो वो कहर ही ढाती थीं.

1/11
image 1
image 1
2/11
image 2
image 2
3/11
image 3
image 3
4/11
image 4
image 4
5/11
image 5
image 5
6/11
image 6
image 6
7/11
image 7
image 7
8/11
image 9
image 9
9/11
image 10
image 10
10/11
image 11
image 11
11/11
image 10
image 10
Published at : 28 Sep 2025 06:51 PM (IST)
Tags :
Sharmila Tagore SAIF ALI KHAN KAREENA KAPOOR

Photo Gallery

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
करूर भगदड़: हादसा या साजिश... TVK ने की CBI जांच की मांग, मामला पहुंचा हाई कोर्ट | अब तक के बड़े अपडेट
करूर भगदड़: हादसा या साजिश... TVK ने की CBI जांच की मांग, मामला पहुंचा हाई कोर्ट | अब तक के बड़े अपडेट
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'कई मौलाना भाजपा से मिले हुए...'बरेली हिंसा पर कांग्रेस नेता का चौंकाने वाला दावा
'कई मौलाना भाजपा से मिले हुए...'बरेली हिंसा पर कांग्रेस नेता का चौंकाने वाला दावा
क्रिकेट
भारत-पाकिस्तान फाइनल से पहले मचा बवाल, PCB ने अब अर्शदीप सिंह की शिकायत की; जानें पूरा मामला
भारत-पाकिस्तान फाइनल से पहले मचा बवाल, PCB ने अब अर्शदीप सिंह की शिकायत की; जानें पूरा मामला
बॉलीवुड
शाहरुख खान 59 की उम्र में भी कैसे दिखते हैं जवान? जानें क्यों आज भी स्किन करती है शाइन
शाहरुख खान 59 की उम्र में भी कैसे दिखते हैं जवान? जानें क्यों आज भी स्किन करती है शाइन
वीडियोज

रजत बेदी बालीवुड के बुरे लोगों पर बेटी वेरा का नेशनल क्रश बनना ग्लोबल सनसनी और भी बहुत कुछ
Nuh Police Attack: नूंह में पुलिस टीम पर हमला, चोर को बचाने के लिए फायरिंग
रजत बेदी बॉलीवुड के बुरे लोगों पर कोई मिल गया 16 साल बाद बॉलीवुड में वापसी और भी बहुत कुछ
Tamilnadu Stampede: तमिलनाडु में ऐसा क्या हुआ? 39 मौतें, चारों तरफ चीख, 10-10 लाख मुआवजे का ऐलान
Hyderabad Flood: Hyderabad में बाढ़ का कहर देखिए, 200 से ज्यादा घर जलमग्न, हाहाकार मचा | ABPLIVE

फोटो गैलरी

