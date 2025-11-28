हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
सदर्न राइजिंगमहाराष्ट्र निकाय चुनावIdeas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडBox Office: 'गुस्ताख इश्क' की ओपनिंग डे पर बेहद धीमी शुरुआत, बस कुछ लाख में सिमट कर रह गई कमाई

Box Office: 'गुस्ताख इश्क' की ओपनिंग डे पर बेहद धीमी शुरुआत, बस कुछ लाख में सिमट कर रह गई कमाई

Gustaakh Ishq Box Office Collection Day 1: विजय वर्मा और फातिमा सना शेख की फिल्म 'गुस्ताख इश्क' ने ओपनिंग डे पर कितना कलेक्शन किया है? यहां जानिए

By : सर्वजीत सिंह चौहान | Updated at : 28 Nov 2025 09:35 PM (IST)
Preferred Sources

धनुष की 'तेरे इश्क में' के साथ ही 28 नवंबर को विजय वर्मा और फातिमा सना शेख की 'गुस्ताख इश्क' भी सिनेमाघरों में रिलीज हुई. इस फिल्म को डायरेक्टर विभु पुरी ने डायरेक्ट किया है और फिल्म में नसीरुद्दीन शाह जैसे दिग्गज एक्टर भी हैं.

इसके बावजूद ये फिल्म ओपनिंग डे पर बेहद कम कमाई से शुरुआत कर पाई है. फिल्म की कमाई से जुड़े शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं तो चलिए जान लेते हैं कि फिल्म ने अभी तक कितनी कमाई कर ली है.

'गुस्ताख इश्क' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ने पहले दिन काफी धीमी शुरुआत की. आज 9:35 बजे तक इस रोमांटिक फिल्म ने सिर्फ 37 लाख रुपये का बिजनेस किया है. सैक्निल्क पर उपलब्ध ये आंकड़े फिलहाल शुरुआती हैं. फाइनल डेटा आने के बाद इनमें बदलाव हो सकता है.

'गुस्ताख इश्क' का बजट

इस फिल्म का बजट बहुत ज्यादा नहीं है. बॉलीवुड लाइफ की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म को सिर्फ 25 करोड़ के बजट में बनाया गया है. हालांकि, फिल्म की ओपनिंग बेहद कम हुई है जो मेकर्स के लिए चिंता की बात हो सकती है. फिर भी अभी शुरुआती दिनों में ये तय कर पाना कठिन है कि फिल्म आगे कितना लंबा रास्ता तय करेगी. 

फिल्म को हिट होने के लिए करीब 50 करोड़ रुपये कमाने होंगे. आने वाले दिनों में ये क्लियर हो पाएगा कि फिल्म हिट हो पाती है या फिर बजट भी नहीं निकाल पाती.

फिल्म के लिए सबसे बड़ी मुश्किल 'तेरे इश्क में' और हॉलीवुड फिल्म 'जूटोपिया 2' दोनों खड़ी कर सकती हैं. इन दोनों ने ही पहले दिन अच्छी ओपनिंग ली है.

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by STAGE5 Production (@stage5production)

'गुस्ताख इश्क' के बारे में

इस फिल्म में विजय वर्मा, फातिमा सना शेख और नसीरुद्दीन शाह एक साथ आए हैं. फिल्म को एबीपी न्यूज ने अपने रिव्यू में 4 स्टार देते हुए इसकी तुलना गुलजार की शायरी से की है. फिल्म में तीनों एक्टर्स की एक्टिंग की भी खूब तारीफ की गई. है. अगर आप ये रिव्यू पढ़ना चाहते हैं तो यहां क्लिक करके पढ़ सकते हैं.

और पढ़ें

About the author सर्वजीत सिंह चौहान

सर्वजीत सिंह चौहान ABP News की एंटरटेनमेंट टीम का हिस्सा हैं. उन्हें भारतीय सिनेमा और वर्ल्ड सिनेमा के अलावा मनोरंजन जगत पर अलग नजरिए से खबरें देते हैं. क्विंट हिंदी, नेटवर्क 18 में काम कर चुके हैं. 
Read
Published at : 28 Nov 2025 09:35 PM (IST)
Tags :
Vijay Varma Box Office BOX OFFICE COLLECTION Gustaakh Ishq Box Office Collection
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

इंडिया
मनमोहन सरकार में कोयला मंत्री रहे श्रीप्रकाश जायसवाल का निधन, लंबे समय से थे बीमार 
मनमोहन सरकार में कोयला मंत्री रहे श्रीप्रकाश जायसवाल का निधन, लंबे समय से थे बीमार 
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मैं SIR फॉर्म नहीं भरूंगी', सिराथू विधायक पल्लवी पटेल का ऐलान, वजह भी बताई
'मैं SIR फॉर्म नहीं भरूंगी', सिराथू विधायक पल्लवी पटेल का ऐलान, वजह भी बताई
विश्व
नेपाल ने 100 रुपये के नोट पर छाप दिए भारत के 3 इलाके, बढ़ा तनाव; एक्सपर्ट बोले- इसके पीछे चीन की...
नेपाल ने 100 रुपये के नोट पर छाप दिए भारत के 3 इलाके, बढ़ा तनाव; एक्सपर्ट बोले- इसके पीछे चीन की...
क्रिकेट
शमी-तेंदुलकर ने काटा बवाल, ईशान किशन और रियान पराग रहे फ्लॉप, करुण नायर की टीम हारी
शमी-तेंदुलकर ने काटा बवाल, ईशान किशन और रियान पराग रहे फ्लॉप, करुण नायर की टीम हारी
Advertisement

वीडियोज

Haq, IFFI Goa 2025, Independent Filmmaking, पर बातचीत Suparn S Varma के साथ
Tere Ishk Mein Review: Dhanush, Kriti Sanon, Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Pari की designs चोरी होने के बाद, Anupamaa ने दिया Pari को ज़बरदस्त Business Idea #sbs
Indonesia से आई बाढ़ की हैरान कर देने वाली तस्वीर । Delhi Car Blast Case
दिन की बड़ी खबरें फटाफट रफ्तार में । Today News । 100 News । Top News
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
मनमोहन सरकार में कोयला मंत्री रहे श्रीप्रकाश जायसवाल का निधन, लंबे समय से थे बीमार 
मनमोहन सरकार में कोयला मंत्री रहे श्रीप्रकाश जायसवाल का निधन, लंबे समय से थे बीमार 
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
'मैं SIR फॉर्म नहीं भरूंगी', सिराथू विधायक पल्लवी पटेल का ऐलान, वजह भी बताई
'मैं SIR फॉर्म नहीं भरूंगी', सिराथू विधायक पल्लवी पटेल का ऐलान, वजह भी बताई
विश्व
नेपाल ने 100 रुपये के नोट पर छाप दिए भारत के 3 इलाके, बढ़ा तनाव; एक्सपर्ट बोले- इसके पीछे चीन की...
नेपाल ने 100 रुपये के नोट पर छाप दिए भारत के 3 इलाके, बढ़ा तनाव; एक्सपर्ट बोले- इसके पीछे चीन की...
क्रिकेट
शमी-तेंदुलकर ने काटा बवाल, ईशान किशन और रियान पराग रहे फ्लॉप, करुण नायर की टीम हारी
शमी-तेंदुलकर ने काटा बवाल, ईशान किशन और रियान पराग रहे फ्लॉप, करुण नायर की टीम हारी
ओटीटी
Tere Ishk Mein OTT Release: 'तेरे इश्क में' OTT पर कहां आएगी, जानें कब रिलीज होगी कृति सेनन और धनुष की फिल्म
'तेरे इश्क में' OTT पर कहां आएगी, जानें कब रिलीज होगी कृति-धनुष की फिल्म
न्यूज़
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
Explained: देश के नए भूकंप के नक्शे से हड़कंप, 75% आबादी डेंजर जोन में, 200 साल से जमीन हिली नहीं, अब कभी भी आ सकती है तबाही
जनरल नॉलेज
कितने खतरनाक होते हैं अमेरिका के नेशनल गार्ड्स, भारतीय NSG कमांडो से ज्यादा ताकतवर या कम?
कितने खतरनाक होते हैं अमेरिका के नेशनल गार्ड्स, भारतीय NSG कमांडो से ज्यादा ताकतवर या कम?
यूटिलिटी
फेक IMEI से होते हैं ये खतरे, ऐसे चेक करें आपके फोन का IMEI असली है या नहीं
फेक IMEI से होते हैं ये खतरे, ऐसे चेक करें आपके फोन का IMEI असली है या नहीं
ENT LIVE
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
Tere Ishk Mein Review: Dhanush , Kriti Sanon , Ultra Pro Max वाली आशिकी देख मजा आ गया
ENT LIVE
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
Gustaakh Ishq Review: Vijay Varma & Fatima Sana Shaikh की धमाकेदार एक्टिंग | मनीष मल्होत्रा | गुलज़ार
ENT LIVE
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
Telusu Kada Telugu Film Review: Srinidhi Shetty, Raashii Khanna का कमाल का काम, One Time Watch है फिल्म
ENT LIVE
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
Stranger Things 5 Review: Netflix का ही Server Crash हो गया, 4000 Cr का धमाकेदार Season
ENT LIVE
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Kis Kisko Pyaar Karoon 2 Trailer Review : कपिल शर्मा, आखिर कब कुछ नया करोगे? बोरिंग और बेकार कॉमेडी
Embed widget