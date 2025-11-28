धनुष की 'तेरे इश्क में' के साथ ही 28 नवंबर को विजय वर्मा और फातिमा सना शेख की 'गुस्ताख इश्क' भी सिनेमाघरों में रिलीज हुई. इस फिल्म को डायरेक्टर विभु पुरी ने डायरेक्ट किया है और फिल्म में नसीरुद्दीन शाह जैसे दिग्गज एक्टर भी हैं.

इसके बावजूद ये फिल्म ओपनिंग डे पर बेहद कम कमाई से शुरुआत कर पाई है. फिल्म की कमाई से जुड़े शुरुआती आंकड़े सामने आ चुके हैं तो चलिए जान लेते हैं कि फिल्म ने अभी तक कितनी कमाई कर ली है.

'गुस्ताख इश्क' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन

फिल्म ने पहले दिन काफी धीमी शुरुआत की. आज 9:35 बजे तक इस रोमांटिक फिल्म ने सिर्फ 37 लाख रुपये का बिजनेस किया है. सैक्निल्क पर उपलब्ध ये आंकड़े फिलहाल शुरुआती हैं. फाइनल डेटा आने के बाद इनमें बदलाव हो सकता है.

'गुस्ताख इश्क' का बजट

इस फिल्म का बजट बहुत ज्यादा नहीं है. बॉलीवुड लाइफ की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म को सिर्फ 25 करोड़ के बजट में बनाया गया है. हालांकि, फिल्म की ओपनिंग बेहद कम हुई है जो मेकर्स के लिए चिंता की बात हो सकती है. फिर भी अभी शुरुआती दिनों में ये तय कर पाना कठिन है कि फिल्म आगे कितना लंबा रास्ता तय करेगी.

फिल्म को हिट होने के लिए करीब 50 करोड़ रुपये कमाने होंगे. आने वाले दिनों में ये क्लियर हो पाएगा कि फिल्म हिट हो पाती है या फिर बजट भी नहीं निकाल पाती.

फिल्म के लिए सबसे बड़ी मुश्किल 'तेरे इश्क में' और हॉलीवुड फिल्म 'जूटोपिया 2' दोनों खड़ी कर सकती हैं. इन दोनों ने ही पहले दिन अच्छी ओपनिंग ली है.

'गुस्ताख इश्क' के बारे में

इस फिल्म में विजय वर्मा, फातिमा सना शेख और नसीरुद्दीन शाह एक साथ आए हैं. फिल्म को एबीपी न्यूज ने अपने रिव्यू में 4 स्टार देते हुए इसकी तुलना गुलजार की शायरी से की है. फिल्म में तीनों एक्टर्स की एक्टिंग की भी खूब तारीफ की गई. है. अगर आप ये रिव्यू पढ़ना चाहते हैं तो यहां क्लिक करके पढ़ सकते हैं.