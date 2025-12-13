धनुष और कृति सेनन की केमिस्ट्री ने लोगों को दीवाना बना दिया है. उनकी फिल्म तेरे इश्क में 28 नवंबर को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और तब से छाई हुई है. फैंस को इस तरह की लव स्टोरी देखने का हमेशा से इंतजार रहता है. फिल्म की कहानी लोगों का दिल जीतने में खरी उतरी और लंबे समय तक बॉक्स ऑफिस पर छाई रही है. तेरे इश्क में को रिलीज हुए 15 दिन हो गए हैं और अब फिल्म की कमाई कम होती जा रही है.

15वें दिन की इतनी कमाई

धनुष और कृति सेनन की तेरे इश्क में रिलीज के बाद अच्छी कमाई कर रही थी. अब इस हफ्ते से फिल्म की कमाई में काफी गिरावट आई है. सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक तेरे इश्क में ने 15वें दिन करीब 1 करोड़ की कमाई की है. जिसके बाद फिल्म का टोटल कलेक्शन 109.80 करोड़ हो गया है. फिल्म ने 100 करोड़ का आंकड़ा काफी जल्दी पार कर लिया था.

पहले हफ्ते किया इतना कलेक्शन

तेरे इश्क में के पहले दिन के कलेक्शन की बात करें तो इसने 16 करोड़ कमाए थे. पहले हफ्ते फिल्म की कमाई धुंआधार रही थी. जिसके बाद कलेक्शन 83.65 करोड़ हो गया था. वहीं दूसरे हफ्ते में फिल्म ने 25.15 करोड़ का कलेक्शन किया है. फिल्म की कमाई अब थमती जा रही है.

धुरंधर ने किया खेल खराब

तेरे इश्क में ने पहले हफ्ते शानदार कमाई की थी मगर दूसरे हफ्ते धुरंधर के रिलीज होते ही फिल्म की कमाई में विराम लगना शुरू हो गया था. धुरंधर का बज काफी ज्यादा है. जिसका असर हर फिल्म पर देखने को मिला है.

बता दें कृति और धनुष ने फिल्म का जमकर प्रमोशन किया था. पहली बार ये जोड़ी साथ में देखने को मिली थी और इनकी केमिस्ट्री को काफी पसंद भी किया गया है. फिल्म का डायरेक्शन आनंद एल राय ने किया है.

