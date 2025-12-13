कॉमेडियन कपिल शर्मा हर बार अपने शो से लोगों का दिल जीत लेते हैं. मगर इस बार वो कॉमेडी फिल्म लेकर आए हैं. जिसे लेकर लोगों में काफी बज था. मगर ये बज फिल्म के पहले दिन के कलेक्शन में देखने को नहीं मिला है. कपिल शर्मा की फिल्म 'किस किसको प्यार करूं 2' सिनेमाघरों में 12 दिसंबर को रिलीज हुई है. फिल्म का पहले दिन का कलेक्शन कुछ खास नहीं रहा है. रणवीर सिंह की धुरंधर ने 'किस किसको प्यार करूं 2' का गेम बिगाड़ दिया है.

रणवीर सिंह की फिल्म धुरंधर बीते हफ्ते सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी. ये फिल्म जब से रिलीज हुई है इसने बॉक्स ऑफिस पर बवाल काट दिया है. फिल्म वीकेंड से लेकर वीकडे तक पर शानदार कमाई कर रही है. जो देख रहा है वो इसकी तारीफ कर रहा है. इस वजह से 'किस किसको प्यार करूं 2' के कलेक्शन पर काफी असर पड़ा है.

पहले दिन किया बस इतना कलेक्शन

'किस किसको प्यार करूं 2' के कलेक्शन की बात करें तो सैकनिल्क की रिपोर्ट के मुताबिक फिल्म ने पहले दिन बस 1.75 करोड़ की कमाई की है. जो बहुत ही ज्यादा कम है. ये कमाई वीकेंड पर बढ़ सकती है. ये एक फैमिली फिल्म है जिसे सभी के साथ मिलकर देखा जा सकता है तो लोग वीकेंड पर देखना पसंद करेंगे. फिल्म से पहले दिन 2-3 करोड़ कमाई करने की उम्मीद थी.

अखंडा 2 और अवतार से भी हुआ नुकसान

कपिल शर्मा की किस किसक प्यार करूं 2 को नंदमुरी बालकृष्ण की अखंडा 2 और अवतार से भी नुकसान हुआ है. ये दोनों फिल्में भी शुक्रवार को सिनेमाघरों में रिलीज हुई हैं. ऐसे में कपिल शर्मा की फिल्म को चारों तरफ से मार पड़ गई है.

ये है स्टारकास्ट

'किस किसको प्यार करूं 2' की बात करें तो इसमें कपिल के साथ त्रिधा चौधरी, आयशा खान, वरीना हुसैन, पारुल गुलाटी और मंजोत सिंह अहम किरदार निभाते नजर आए हैं.

ये भी पढ़ें: Akhanda 2 BO Day 1: इस फिल्म ने आते ही बॉक्स ऑफिस पर मचाया तहलका, 'धुरंधर' के ओपनिंग डे को भी नहीं बख्शा, 'डाकू महाराज' का भी किया काम तमाम