Tere Ishk Mein Box Office Day 10: 'तेरे इश्क में' के नाम होगा वो रिकॉर्ड जो हर एक्टर और फिल्ममेकर का सपना होता
Tere Ishk Mein Box Office Collection Day 10: 'तेरे इश्क में' ने बॉक्स ऑफिस पर खूब दर्शक बटोरने जारी रखा है. फिल्म को 10वें दिन भी खूब नोट बटोरते देखा जा सकता है. यहां जानिए अब तक की कुल कमाई.
धनुष और कृति सेनन की फिल्म फाइनल वो फिल्म बनने वाली है जिसकी उम्मीद फिल्म बनाने वाला हर फिल्म मेकर जरूर करता है. पिछले 10 दिनों से बॉक्स ऑफिस पर टिकी 'तेरे इश्क में' आज अपने सेकेंड वीकेंड के आखिरी दिन 100 करोड़ी बनने के करीब पहुंच चुकी है.
फिल्म का कलेक्शन 'धुरंधर' की रिलीज के बाद घटने के बजाय और बढ़ता जा रहा है. तो चलिए जान लेते हैं कि फिल्म ने अभी तक कितनी कमाई कर ली है.
'तेरे इश्क में' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
फिल्म ने पहले वीक में सैक्निल्क के मुताबिक, 83.65 करोड़ रुपये का बिजनेस किया. 8वें और 9वें दिन की कमाई 'धुरंधर' की रिलीज के बावजूद 3.75 करोड़ और 5.7 करोड़ रुपये रही.
वहीं आज यानी तीसरे दिन फिल्म की कमाई में लंबा उछाल देखने को मिला है. 5:05 बजे तक इसने 3.99 करोड़ कमाते हुए टोटल 97.09 करोड़ रुपये का बिजनेस कर लिया है. बता दें कि आज का डेटा फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.
'तेरे इश्क में' का बजट और वर्ल्डवाइड कलेक्शन
फिल्मीबीट के मुताबिक फिल्म को सिर्फ 85 करोड़ रुपये में बनाया गया है. सैक्निल्क के मुताबिक फिल्म ने 9 दिनों में 110.65 करोड़ रुपये का वर्ल्डवाइड कलेक्शन कर लिया है.
'तेरे इश्क में' शामिल होगी टॉप 10 कमाई वाली फिल्मों की लिस्ट में?
इस साल रिलीज हुई तमाम बॉलीवुड फिल्मों में से सबसे ज्यादा कमाई करने वाली टॉप 10 फिल्मों की लिस्ट में शामिल होने के लिए फिल्म को अक्षय कुमार की 'जॉली एलएलबी 3' को पीछे करना होगा. इसके लिए फिल्म को 117.5 करोड़ रुपये से ज्यादा कमाने होंगे.
फिल्म जिस तरह से कमा रही है उसे देखकर उम्मीदें जग गई हैं कि ये बहुत जल्द अक्षय कुमार की फिल्म को पीछे कर देगी. हालांकि, वीकडेज में फिल्म की कमाई इस बात के लिए अहम होगी कि फिल्म यहां तक पहुंच पाती है या नहीं.
'तेरे इश्क में' के बारे में
'तेरे इश्क में' को 'रांझणा' बनाने वाले आनंद एल राय ने बनाया है. इस फिल्म में धनुष और कृति सेनन की बेहतरीन अदाकारी देखने के बाद फैंस उनकी खूब तारीफ कर रहे हैं.
