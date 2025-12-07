Dhurandhar Box Office Day 3: 'धुरंधर' आंधी-तूफान लाकर भी नहीं रुकी, तीसरे दिन सुनामी आ गई है बॉक्स ऑफिस पर
Dhurandhar Box Office Collection Day 3: रणवीर सिंह की फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर तीसरे दिन जिस तरह से कमाई कर रही है उसे देखकर लग रहा है कि इस साल के सारे बड़े रिकॉर्ड टूट जाएंगे.
रणवीर सिंह और अक्षय खन्ना के साथ संजय दत्त और अर्जुन रामपाल एक साथ थिएटर्स में 5 दिसंबर को आए और आते ही बॉक्स ऑफिस पर बवाल काट दिया. इनकी फिल्म 'धुरंधर' ओपनिंग डे पर आंधी लाई, तो दूसरे दिन तूफान.
इतने से भी रणवीर सिंह का मन नहीं भरा तो अब तीसरे दिन सुनामी लेकर आ चुके हैं. फिल्म का आज का शुरुआती कलेक्शन देखकर लग रहा है कि ये पिछले दोनों दिनों के रिकॉर्ड तोड़ देगी. तो चलिए जान लेते हैं फिल्म की अब तक की कमाई.
'धुरंधर' का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
फिल्मों की कमाई का हिसाब-किताब रखने वाली वेबसाइट सैक्निल्क के मुताबिक फिल्म ने हर दिन कितनी कमाई की है वो आप नीचे टेबल पर देख सकते हैं. बता दें कि आज की कमाई से जुड़ा डेटा 3:10 बजे तक का है और फाइनल नहीं है. इसमें बदलाव हो सकता है.
|डे
|बॉक्स ऑफिस (करोड़ रुपये में)
|डे 1
|28
|डे 2
|32
|डे 3
|15.25
|टोटल
|75.25
'धुरंधर' 2025 की टॉप 10 कमाई वाली फिल्मों में कब तक होगी शामिल?
इस साल रिलीज हुई टॉप 10 कमाई वाली फिल्मों की जो लिस्ट सैक्निल्क पर दी गई है उसके मुताबिक सबसे आखिर में यानी 10वें स्थान पर अक्षय कुमार की 'जॉली एलएलबी 3' है जिसने इंडिया में 117.5 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था.
यानी इस लिस्ट में पहु्चने के लिए 'धुरंधर' को सबसे पहले इसी फिल्म का कलेक्शन पार करना होगा. यानी फिल्म सिर्फ 20 करोड़ और कमाते ही इस लिस्ट में आ जाएगी और फिल्म जिस तरह से कमा रही है उसे देखकर लग रहा है कि ये बहुत जल्द इस लिस्ट में टॉप 5 में भी शामिल हो जाएगी.
View this post on Instagram
'धुरंधर' के बारे में
इस फिल्म के साथ एक नहीं कई सारी चीजें ऐसी हैं जो इसे इस साल की सबसे बढ़िया फिल्मों में शामिल करती है. जैसे इसका डायरेक्शन 'उरी द सर्जिकल स्ट्राइक' बनाने वाले आदित्य धर ने किया है.
फिल्म में रणवीर सिंह लीड रोल में हैं. अक्षय खन्ना, संजय दत्त और अर्जुन रामपाल जैसे नेगेटिव किरदारों के महारथियों ने इसे और क्रिस्प और बेहतरीन बना दिया है. फिल्म के रिव्यू भी बहुत दमदार हैं तो साफ है कि ये इस साल के जाते-जाते एक बड़ा रिकॉर्ड जरूर बनाने जा रही है.
टॉप हेडलाइंस
Source: IOCL