आज सिनेमा हॉल्स में दो बड़ी फिल्में रिलीज हो चुकी हैं. इन दोनों ही फिल्मों का इंतजार दर्शकों ने बेसब्री से किया था और अब रिलीज के बाद सभी के बीच इन्हीं फिल्मों को लेकर चर्चा हो रही है. हम बात कर रहे हैं 'तेरे इश्क में' और 'जूटोपिया 2' के बारे में. आज दोनों फिल्में रिलीज हुईं और आइए अब जानते हैं कि इन्हें देखने के बाद कैसा है नेटिजंस के रिएक्शन.

फेमस क्रिटिक तरण आदर्श ने दिए कितने स्टार्स?

पॉपुलर फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने 'तेरे इश्क में' का रिव्यू शेयर किया है. अपने एक्स हैंडल पर फिल्म की तारीफ करते हुए उन्होंने इसे 5 में से साढ़े तीन स्टार्स दिए हैं. क्रिटिक ने फिल्म के लीड एक्टर्स धनुष और कृति सेनन की भी बराबर तारीफ की और दोनों के परफॉर्मेंस को इलेक्ट्रिफाइंग बताया. इसके साथ ही उन्होंने 'तेरे इश्क में' के डायरेक्टर आनंद एल राय की प्रशंसा में कोई कमी नहीं छोड़ी.

इंटेंस रोमांटिक और इमोशनल है 'तेरे इश्क में'

तरण आदर्श के बाद दूसरे यूजर ने भी फिल्म को लेकर अपनी प्रतिक्रिया शेयर की है. उन्होंने आनंद एल राय की 'तेरे इश्क में' को इंटेंसली रोमांटिक और इमोशनल बताया. फिल्म की तारीफ करते हुए यूजर ने लिखा कि इसके फर्स्ट हाफ में ऑडियंस को दोनों लीड एक्टर्स से प्यार हो जाएगा लेकिन असली कहानी इंटरवल के बाद शुरू होती है जहां इमोशंस का ज्वालामुखी और जबरदस्त क्लाइमेक्स देखने को मिलेगा. इतना ही नहीं यूजर ने ये तक लिखा कि 'तेरे इश्क में' बिल्कुल 'सैयारा' की तरह ही सक्सेस डिजर्व करती है.

#TereIshkMeinReview :- ⭐️⭐️⭐️⭐️

INTENSELY ROMANTIC - EMOTIONAL EARTHQUAKE🔥🔥🔥#AnandLRai What a director you are, #TereIshkMein

is one of his best works. Gripping Screenplay, Magnum presentation. At a point of time you start feeling the Characters, It's Heart Wrenching.



1st… pic.twitter.com/RLW9E0S3Zn — Kshitiz Bhardwaj (@KshitizCritic) November 28, 2025

कल्ट ब्लॉकबस्टर बनेगी 'तेरे इश्क में'

इसके अलावा रमेश बाला ने भी धनुष और कृति सेनन स्टारर इस फिल्म को लेकर अपना रिएक्शन दिया है. अपने एक्स हैंडल पर पोस्ट शेयर करते हुए फिल्म को 5 में से 4 की रेटिंग दी. उन्होंने 'तेरे इश्क में' को एक इंटेंस लव स्टोरी बताया. दो बिल्कुल अलग बैकग्राउंड और सिद्धांतों वाले लोगों के बीच ये प्रेम कहानी पनपती है इसके बाद यहां मिस अंडरस्टैंडिंग और धोखा भी देखने को मिलता है. रमेश बाला के मुताबिक धनुष और कृति सेनन के साथ आनंद एल राय ने भी 'तेरे इश्क में' में अपनी जान डाल दी है.

#TereIshkMein [4/5] : An intense love story..



Complicated.. Between two people of different backgrounds, classes and principles..



Misunderstanding and Betrayal.. Violent @dhanushkraja has showcased A to Z of acting.. His versatility 🙏



@kritisanon is brilliant @arrahman… pic.twitter.com/2UymvAFVO6 — Ramesh Bala (@rameshlaus) November 28, 2025

ओरिजिनल की तरह ही मजेदार है 'जूटोपिया 2'

'तेरे इश्क में' के साथ आज यानी 28 नवंबर को 'जूटोपिया 2' भी रिलीज हुई. खास बात ये है कि इसके हिन्दी वर्जन में श्रद्धा कपूर ने जुडी हॉप्स के लिए डबिंग की है. यूजर्स इंटरनेट पर इस एनिमेटेड फिल्म की भी जमकर तारीफ कर रहे हैं. एक यूजर ने पोस्ट शेयर करते हुए लिखा कि, 'जूटोपिया 2 ओरिजिनल की तरह ही मजेदार है. एक बार फिर मेकर्स ने इसके कैरेक्टर्स के पंचलाइन पर जोर दिया है जो वाकई काफी दिलचस्प है. इसके साथ ही इस बार ह्यूमर भी थोड़ा तीखा और गहरा है. '

#Zootopia2 is just as fun as the original. The film doubles down on its fast-paced buddy cop energy and animal puns. The story is timely and has themes that should resonate. Also, the humor is sharper, and its bit darker. Overall I had lots of fun w/ it. Stay for the post credits pic.twitter.com/9Iv1ooPh0D — iammichaeljlee.bsky.social (@IamMichaelJLee) November 14, 2025

'जूटोपिया 2' में बरकरार है ओरिजिनल फिल्म का चार्म

वहीं दूसरे यूजर ने भी एनिमेटेड फिल्म की तारीफ में अपनी बात कह डाली. उन्होंने अपने पोस्ट में बताया कि 'जूटोपिया 2' ने अपना ओरिजिनल बरकरार रखा है. इसकी कहानी शार्प है और कैरेक्टर्स भी काफी जबरदस्त. इसके अलावा फिल्म में एनिमल पन और गैग्स का भी इस्तेमाल कर पॉप कल्चर का रेफरेंस दिया गया है.

Zootopia 2 is excellent. A worthy sequel that doesn't lose the charm or heart of the first movie. The story is sharp. The new characters are fun. The movie zips by and is absolutely hilarious. So many pop culture references, animal puns and gags. This exceeded my expectations. pic.twitter.com/oRNSQMAguq — Ashley Carter (@AshleyLCarter1) November 22, 2025

ओरिजिनल फिल्म का परफेक्ट सिक्वल है 'जूटोपिया 2'

एनिमेटेड फिल्म के रिलीज के बाद चारों ओर इसी को लेकर चर्चा हो रही है. सभी 'जूटोपिया 2' की तारीफ करने में लगे हैं और नेटीजंस का यही कहना है कि 'जूटोपिया 2' अपनी ओरिजिनल फिल्म का परफेक्ट सिक्वल है. दूसरे यूजर ने फिल्म के बारे में लिखा कि इसने अपनी ओरिजिनल फिल्म की तरह ही कहानी को काफी दिलचस्प अंदाज से दुनिया के सामने पेश किया है.

#Zootopia2 is just as fun as the original. This is a perfect example of a perfect sequel. Recapturing what the first movie did right while expanding on the world and characters!! Very entertaining, fast moving, emotional and lots of fun. Overall, absolute cinema 😍🎉 https://t.co/FnsjoT1sRN pic.twitter.com/33jn6xyqeI — 𝗔𝗕𝗕𝗔𝗦 𝗔𝗡𝗪𝗔𝗥 🐿️ (@Abbas_Anwar_) November 28, 2025

जहां एक तरफ 'तेरे इश्क में' अपनी इंटेंस कहानी और सीन्स को लेकर नेटीजंस की तारीफ बटोर रही है वहीं दूसरी ओर 'जूटोपिया 2' की मजेदार और ह्यूमरस कहानी ऑडियंस के दिल में घर बना गई. दोनों ही फिल्मों का जॉनर बिल्कुल अलग है, दोनों एक ही दिन सिनेमाघरों में रिलीज हुई और अब दोनों को ही एक समान प्यार भी मिल रहा है. अब ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि कमाई के मामले में बाजी अपने नाम कौन कर पाता है.