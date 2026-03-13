जामनगर की प्री-वेडिंग पार्टी में पहुंची टेलर स्विफ्ट? सामने आई वायरल वीडियो की सच्चाई

गुजरात के जामनगर में हुई एक प्री-वेडिंग पार्टी का वीडियो इन दिनों सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है. इस वीडियो को देखकर कई लोग हैरान रह गए, क्योंकि उन्हें लगा कि मशहूर पॉप सिंगर टेलर स्विफ्ट भारत आकर एक शादी में परफॉर्म कर रही हैं. ये वीडियो बिजनेस फैमिली से जुड़े अहाना रहेजा और यश पटेल की प्री-वेडिंग सेलिब्रेशन का बताया जा रहा है. वीडियो में स्टेज पर टेलर स्विफ्ट जैसी दिखने वाली एक महिला गाना गाते और परफॉर्म करते नजर आती है, जिसे देखकर इंटरनेट पर तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गईं.

टेलर नहीं, इस सिंगर ने किया था परफॉर्म

जब इस वायरल वीडियो की सच्चाई सामने आई तो कहानी कुछ और ही निकली. असल में वीडियो में नजर आ रही सिंगर टेलर स्विफ्ट नहीं, बल्कि उनकी हमशक्ल परफॉर्मर डोरोथी लेनॉक्स थीं. डोरोथी न्यूयॉर्क की रहने वाली एक कलाकार हैं और उन्होंने अपने करियर को टेलर स्विफ्ट की ट्रिब्यूट परफॉर्मेंस के रूप में बनाया है. वो टेलर की स्टेज प्रेजेंस, हेयर स्टाइल और डांस स्टाइल को कॉपी करती हैं. वायरल वीडियो में भी उन्होंने टेलर के मशहूर Eras Tour से प्रेरित आउटफिट पहना हुआ था, जिसकी वजह से लोग कन्फ्यूज हो गए.

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फैंस के बीच मची हलचल

फैशन एक्सपर्ट निष्ठा गांधी ने भी बाद में इस वीडियो की सच्चाई बताई. उन्होंने कहा कि डोरोथी लेनॉक्स की शक्ल टेलर स्विफ्ट से इतनी मिलती है कि कोई भी पहली नजर में धोखा खा सकता है. बता दें, टेलर स्विफ्ट ने अब तक भारत में कभी कोई कॉन्सर्ट या निजी कार्यक्रम में परफॉर्म नहीं किया है. उनकी किसी भी वर्ल्ड टूर लिस्ट में भारत का नाम शामिल नहीं रहा है, इसलिए भारतीय फैंस लंबे समय से उनके यहां आने का इंतजार कर रहे हैं. फिलहाल ये साफ हो गया है कि जामनगर की इस शादी में टेलर स्विफ्ट नहीं, बल्कि डोरोथी लेनॉक्स ने परफॉर्म किया था.