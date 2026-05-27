अक्षय कुमार कॉमेडी हो या एक्शन हर चीज में माहिर हैं. जब वो पर्दे पर आते हैं तो फैंस को सरप्राइज करते हैं. इन दिनों उनकी हॉरर कॉमेडी 'भूत बंगला' थिएटर में लगी है. फिल्म रिकॉर्ड ब्रेक कमा रही है और जल्द ही फिल्म के 200 करोड़ क्लब में एंट्री लेने की उम्मीदें हैं. इसी बीच अक्षय कुमार की और नई फिल्म की अनाउंसमेंट हो गई है. ये फिल्म साइंस फिक्शन थ्रिलर होने वाली है. फिल्म का नाम है 'समुक'.

अक्षय कुमार करेंगे खतरनाक स्टंट

फिल्म एलियन हॉरर पर बेस्ड है. इस फिल्म में अक्षय कुमार खतरनाक स्टंट करते दिखेंगे. फिल्म में 'मिशन इम्पॉसिबल – द फाइनल रेकनिंग', 'वेनम' जैसी फिल्में बनाने वाले स्टंट कोऑर्डिनेटर ल्यूक टंबर अक्षय कुमार से पर्दे पर अनदेखा स्टंट करवाने वाले हैं. इस फिल्म के लिए अबतक का सबसे बड़ा कौलेब होने वाला है. फिल्म को लेकर फैंस बहुत एक्साइटेड हैं. फिल्म के बॉक्स ऑफिस पर धमाका करने की उम्मीदें हैं.

इस फिल्म में एक्शन के साथ-साथ प्रैक्टिकल क्रीचर इफेक्ट्स पर भी ध्यान दिया जाएगा. फिल्म को कनिष्क वर्मा डायरेक्ट कर रहे हैं. वहीं फिल्म को विपुल अमृतलाल शाह, आशीष शाह के साथ मिलकर अक्षय कुमार प्रोड्यूस कर रहे हैं.

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फिल्म 'गवर्नर' के ग्रैंड ट्रेलर लॉन्च पर विपुल शाह ने ‘समुक’ की अनाउंसमेंट की थी. उन्होंने समुक के बारे में कहा था, ''समुक’ एक ऐसी फिल्म है जो सिनेमा के सारे स्थापित नियमों को तोड़ देगी. इंडिया में आज तक ऐसी प्रीडेटर-एलियन थ्रिलर फिल्म नहीं बनी है. इस मेगा-प्रोजेक्ट के लिए हमने हॉलीवुड के सबसे बड़े दिग्गजों से हाथ मिलाया है. हॉलीवुड की हर प्रीडेटर फिल्म का हिस्सा रहे 'एलेक गिलिस' हमारे एलियन क्रिएचर को डिजाइन कर रहे हैं, जबकि 'वेनम' जैसी सुपरहिट फिल्म देने वाले एक्टर-डायरेक्टर 'ल्यूक' इसके एक्शन सीन्स को डायरेक्ट करेंगे.'

'फिल्म को परफेक्ट बनाने के लिए खून-पसीना'

​विपुल शाह ने अक्षय कुमार संग अपनी बॉन्डिंग पर बात करते हुए कहा, 'अक्षय और मैंने हमेशा नए जॉनर में हाथ आजमाया है, लेकिन ये फिल्म बेहद अनोखी है. इसे इतने बड़े इंटरनेशनल स्केल पर बनाया जा रहा है जो भारतीय दर्शकों के लिए एकदम नया होगा. हमारी टीम की शर्त थी कि जब तक हमें वो परफेक्ट इंटरनेशनल स्केल नहीं मिलता, हम शूटिंग शुरू नहीं करेंगे. डायरेक्टर कनिष्क वर्मा ने हॉलीवुड टेक्नीशियनों के साथ मिलकर इस क्रिएचर को परफेक्ट बनाने के लिए खून-पसीना बहाया है. अब हम स्क्रीन पर तहलका मचाने के लिए पूरी तरह तैयार हैं.'

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एक्शन फिल्मों को लेकर अक्षय ने कहा था ये

बता दें कि अक्षय कुमार को फिल्मों में खुद से एक्शन करने के लिए जाना जाता है. उन्हें 'खिलाड़ी कुमार' के नाम से भी जाना जाता है. कुछ समय पहले अक्षय ने आजकल आ रही एक्शन फिल्मों को लेकर बात की थी. उन्होंने कहा था कि आजकल फिल्मों में वीएफएक्स के साथ फेक एक्शन दिखाया जाता है. उन सीन्स में मजा नहीं आता है. अक्षय अलसी एक्शन वाली फिल्म लेकर आना चाहते थे.