हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'धुरंधर 2 जब आएगी तो क्या होगा...', 'धुरंधर' का धमाका देख बोले फिल्म क्रिटिक, फैंस बोले- '2000 करोड़ कमाएगी'

'धुरंधर 2 जब आएगी तो क्या होगा...', 'धुरंधर' का धमाका देख बोले फिल्म क्रिटिक, फैंस बोले- '2000 करोड़ कमाएगी'

Taran Adarsh Hails Dhurandhar Box Office Collection: 'धुरंधर' की शानदार परफॉर्मेंस देखते हुए फिल्म क्रिटिक तरण आदर्श ने फिल्म की तारीफ की है. उनके मुताबिक फिल्म का दूसरा पार्ट भी तहलका मचाने वाला है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 28 Dec 2025 05:54 PM (IST)
Preferred Sources

रणवीर सिंह की स्पाई-थ्रिलर फिल्म 'धुरंधर' बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई कर रही है. 24 दिन बाद भी फिल्म डबल डिजिट में कलेक्शन कर रही है और बाकी सभी फिल्मों को मात दे रही है. इस बीच फिल्म क्रिटिक और ट्रेड एनालिस्ट तरण आदर्श ने 'धुरंधर' की तारीफ की है. तरण आदर्श का कहना है कि फिल्म उम्मीद से ज्यादा कमाने वाली है और जब पहले पार्ट का ये हाल है, तो इसके सीक्वल का क्या होगा.

न्यूज एजेंसी एएनआई से बात करते हुए तरण आदर्श ने कहा- 'जिस तरह से धुरंधर बॉक्स ऑफिस पर परफॉर्म कर रही है, जिस तरह से वो बिजनेस कर रही है. मैं कहूंगा कि बॉक्स ऑफिस पर एक सुनामी आई है औ ऐसा तूफान बहुत कम देखने को मिलता है. धुरंधर एक बेहतरीन फिल्म है और मैं तो ये सोच रहा हूं किया धुरंधर 2 जब आएगी तो क्या होगा. सोचिए आप कि क्या होगा.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Asian News International (@ani_trending)

'ये फिल्म तो रुक ही नहीं रही है'
तरण आदर्श ने आगे कहा- 'इसका अंदाजा लगाना मुश्किल है कि जो पहला पार्ट है उसका बिजनेस क्या होगा, इसका जवाब किसी के पास नहीं होगा, ना जियो स्टूडियोज के पास होगा, ना आदित्य धर के पास होगा. क्योंकि ये फिल्म तो रुक ही नहीं रही है, ये तो धीमी भी नहीं पड़ रही है. बल्कि ये तो जो जो फिल्में आ रही हैं, उन्हें झटका देती जा रही है. जब ये फिल्म रिलीज हुई तो उसके एक हफ्ते बाद कपिल शर्मा की फिल्म रिलीज हुई थी किस किसको प्यार करूं 2, तो उसपर फर्क पड़ा.'

'दर्शक बार-बार फिल्म देखने जा रहे हैं'
फिल्म क्रिटिक आगे कहते हैं- 'उसके बाद हॉलीवुड की सबसे बड़ी फिल्म अवतार 3 रिलीज हुई, उसे भी झटका लगा. अब तीन दिन पहले कार्तिक आर्यन की फिल्म तू मेरी मैं तेरा मैं तेरा तू मेरी रिलीज हुई है जिसे करण जौहर ने प्रोड्यूस किया है, इसे भी झटका दिया है और ये वहां (बॉक्स ऑफिस पर) डटकर खड़ी है. ये जो नए रिकॉर्ड्स स्थापित कर रही है, इसमें कोई ना कोई बात तो होगी कि दर्शक बार-बार फिल्म देखने जा रहे हैं.'

तरण आदर्श आखिर में कहते हैं- 'मैंने पिछले 10-15 सालों में ऐसी बहुत कम फिल्में रही हैं जो दो बार देखी हों, मुझे लगता है कि धुरंधर तो मैंने एक बार देख ली है, रिव्यू भी कर लिया है. लेकिन एक बार फिर जाना है सिनेमाघर में, इस फिल्म को दोबारा देखने के लिए.'  

'2000 करोड़ कंफर्म है'
तरण आदर्श की बातें सुनकर फैंस भी काफी एक्साइटेड हो गए हैं. कमेंट सेक्शन में एक फैन ने धुरंधर 2 को लेकर लिखा- 'पार्ट 2 के लिए मैं 2000 करोड़ की उम्मीद कर रहा हूं.' दूसरे फैन ने कहा- '2000 करोड़ कंफर्म है. मैंने तीन बार देख ली. इमोशंस है इंडियंस की.' 

धुरंधर का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन
बता दें कि धुरंधर 5 दिसंबर को थिएटर्स में रिलीज हुई थी और 23 दिनों में फिल्म भारतीय बॉक्स ऑफिस पर 706.40 करोड़ रुपए कमा चुकी है. वहीं वर्ल्डवाइड रणवीर सिंह की फिल्म का कुल कलेक्शन 1031.50 करोड़ रुपए हो गया है. अब 19 मार्च 2026 को धुरंधर- पार्ट 2 रिलीज होने वाली है.

About the author दरख्शां मुमताज़

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Read
Published at : 28 Dec 2025 05:45 PM (IST)
Tags :
Taran Adarsh Dhurandhar Dhurandhar Box Office Collection Dhurandhar Part 2
