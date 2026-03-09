इफ्तार पार्टी में मालपुआ बनाना पड़ा सलमान खान की एक्ट्रेस को भारी, अब ट्रोल्स को दिया जवाब

सलमान खान की एक्ट्रेस डेजी शाह ने हाल ही में उन्हें ट्रोल करने वालों को करारा जवाब दिया है. दरअसल, एक्ट्रेस को ये कहकर ट्रोल किया गया था कि दीवाली जैसे त्योहार में वो पटाखों का समर्थन नहीं करतीं, लेकिन ईद से पहले इफ्तार पार्टियों में न सिर्फ शामिल होती हैं बल्कि वहां खाना भी बनाती हैं.

डेजी शाह ने ट्रोल्स को दिया करारा जवाब

डेजी ने इस पर रिएक्शन देते हुए क्लियर किया है कि ये दोनों बातें एक-दूसरे से बिल्कुल अलग है और इनका आपस में कोई संबंध नहीं है. ट्रोल को जवाब देते हुए डेजी शाह ने एक्स (X) पर लिखा,'पटाखे फोड़ना और खाना पकाना एक-दूसरे से बिल्कुल अलग चीजें हैं. धर्म के नाम पर नफरत फैलाने के लिए गुड लक. उम्मीद है आप जल्द ठीक हो जाएंगे.'

बता दें इससे पहले सोशल मीडिया यूजर्स ने एक्ट्रेस को ट्रोल करते हुए एक फोटो शेयर कर लिखा था,'मिलिए डेजी शाह से, इन्हें पटाखों से समस्या है, लेकिन इफ्तार पार्टियों में जाती भी हैं और वहां खाना बनाती भी हैं.'

Fire Crackers and cooking food are completely different from each other. Good luck with spreading hate in the name of religion. I hope you get well soon 🙏 https://t.co/QNCN086CE4 — Daisy Shah (@ShahDaisy25) March 8, 2026

इससे पहले भी कई बार डेजी शाह त्योहारों के दौरान पटाखों के ज्यादा इस्तेमाल से पर्यावरण को होने वाले नुकसान के बारे में खुलकर अपनी राय रख चुकी हैं, खासकर दीवाली जैसे मौकों पर. बॉलीवुड के कई और सेलेब्स जैसे दीया मिर्जा की तरह डेजी शाह ने भी पर्यावरण के प्रति जिम्मेदार रुख अपनाया और अपने फैंस के साथ-साथ फॉलोवर्स से भी गुहार लगाई कि दीवाली जैसे त्योहारों पर पटाखों का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल न करें.

इस दौरान कई यूजर्स ने डेजी शाह को सपोर्ट भी किया है. एक यूजर ने लिखा,'इन दोनों चीजों की तुलना ही नहीं की जा सकती. एक सार्वजनिक खतरा है, जबकि दूसरी निजी जश्न और अपनापन दिखाने का तरीका है. असुरक्षित प्रथाओं की आलोचना करना नफरत नहीं है, लेकिन इसे धार्मिक विभाजन में बदलना बहुत गलत है. आपको और ताकत मिले.'

ये भी पढ़ें:-पतियों से ज्यादा सक्सेसफुल है ये बॉलीवुड हसीनएं, नेटवर्थ में भी देती हैं मात, एक तो बेशुमार दौलत की है मालकिन