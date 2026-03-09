‘धुरंधर 2’ ने बॉक्स ऑफिस पर मचाई तबाही, एडवांस बुकिंग में क्रेज जबरदस्त

रणवीर सिंह की मच अवेटेड फिल्म धुरंधर 2 रिलीज के लिए तैयार है. फिल्म को आदित्य धर ने बनाया है. फिल्म 19 मार्च को रिलीज हो रही है. 18 मार्च को फिल्म का पेड प्रिव्यू है. फिल्म धुआंधार कमाई कर रही है और रिकॉर्ड तोड़ रही है.

Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने अभी तक एडवांस बुकिंग में सोमवार तक 12.29 करोड़ की कमाई कर ली है. वहीं ब्लॉक सीट्स के साथ फिल्म ने 18.1 करोड़ की कमाई कर ली है. हिंदी वर्जन में ही फिल्म की सबसे ज्यादा कमाई हो रही है.

धुरंधर 2 की एडवांस बुकिंग

भाषा कलेक्शन टिकट हिंदी 12.07 करोड़ 1,94,263 तेलुगू 9.47 लाख 3,891 तमिल 9.91 लाख 7,303 मलयालम/कन्नड़ 1.63 लाख 536 टोटल 12.29 करोड़ 2,06,073

फिल्म इंटरनेशनली भी जबरदस्त परफॉर्म कर रही है. नॉर्थ अमेरिकन मार्केट में फिल्म ने 557 शोज से 38,500 टिकट बेच दिए हैं. फिल्म ने लगभग 5.15 करोड़ का कलेक्शन कर लिया है. वहीं रिपोर्ट्स हैं कि फिल्म ओपनिंग डे पर 100 करोड़ का कलेक्शन कर सकती है. अगर फिल्म 100 करोड़ से ओपनिंग करेगी तो ये फिल्म ए रेटेड कैटेगरी में प्रभास की फिल्म सालार को पछाड़ देगी. सालार ने 90 करोड़ कमाए थे.

धुरंधर ने रचा था इतिहास

बता दें कि धुरंधर 2 को लेकर फैंस बहुत एक्साइटेड हैं. ये दिसंबर 2025 में आई फिल्म धुरंधर का सीक्वल है. धुरंधर ने तो बॉक्स ऑफिस पर सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए. धुरंधर ऑल टाइम ब्लॉकबस्टर हिट रही. फिल्म ने इंडिया में 1,005.85 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था. इस फिल्म में रणवीर सिंह, अक्षय खन्ना, अर्जुन रामपाल, आर माधवन, संजय दत्त, सारा अर्जुन जैसे स्टार्स थे. फिल्म में सबसे ज्यादा तारीफ अक्षय खन्ना की हुई थी. उनकी एक्टिंग और स्टाइल ने दिल जीत लिया था.

वहीं अब धुरंधर 2 की बात करें तो रणवीर सिंह, संजय दत्त, आर माधवन, अर्जुन रामपाल, सारा अर्जुन जैसे स्टार्स हैं. फिल्म को आदित्य धर ने ही डायरेक्ट किया है. फिल्म में रणवीर सिंह को जसकीरत सिंह रंगी के रोल में देखा जाएगा.