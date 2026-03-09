11वें दिन भी नहीं थम रही 'द केरला स्टोरी 2', शाम 6 बजे तक फिल्म ने किया इतना कलेक्शन

'द केरला स्टोरी 2' को फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. बॉक्स ऑफिस पर फिल्म जबरदस्त कमाई कर रही है. फिल्म में अदिती भाटिया, उल्का गुप्ता और ऐश्वर्या ओझा लीड रोल में हैं. आइए जानते हैं फिल्म ने टोटल बॉक्स ऑफिस पर कितना कलेक्शन किया है.

द केरला स्टोरी 2 ने 11वें दिन किया इनता कलेक्शन

Sacnilk के मुताबिक, फिल्म ने अभी तक 38.50 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया. वहीं 33.23 करोड़ का नेट कलेक्शन किया है. 11वें दिन फिल्म ने 6 बजे तक 74 लाख की कमाई की है. फिल्म को 11वें दिन ओवरऑल 10 परसेंट की ऑक्यूपेंसी मिली. मॉर्निंग शो में फिल्म को 5.77 परसेंट और दोपहर के शोज में फिल्म को 11.77 परसेंट ऑक्यूपेंसी मिली.

फिल्म के 11वें दिन के कलेक्शन के आंकड़े लगातार अपडेट हो रहे हैं. फाइनल आंकड़े रात 10 बजे तक आएंगे.

दिन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन पहला दिन 80 लाख दूसरा दिन 4.75 करोड़ तीसरा दिन 4.75 करोड़ चौथा दिन 2.5 करोड़ पांचवा दिन 4 करोड़ छठा दिन 3.50 करोड़ सातवां दिन 2.75 करोड़ आठवां दिन 2.7 करोड़ नौवां दिन 3.75 करोड़ दसवां दिन 3.37 करोड़ 11वां दिन (शाम 6 बजे तक) 74 लाख

इस फिल्म को हिंदी और तेलुगू भाषा में रिलीज किया गया था. फिल्म को कामाख्या नारायण सिंह ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में तीन लड़कियों की कहानी दिखाई गई है. फिल्म में दिखाया गया कि तीन लड़कियों को दूसरे धर्म के लड़कों से प्यार होता है और वो घरवालों की मर्जी के खिलाफ जाकर शादी कर लेती हैं. शादी के बाद वो बहुत तकलीफों का सामना करती हैं. फिल्म अपने कंटेंट की वजह से विवादों में भी रही थी. फिल्म में नजर आईं अदिती भाटिया और उल्का गुप्ता टीवी एक्ट्रेसेस हैं और बड़े पर्दे पर उनकी एक्टिंग को सराहा जा रहा है.

ये फिल्म 2023 में आई फिल्म द केरला स्टोरी का दूसरा पार्ट है. द केरला स्टोरी को फैंस ने बहुत पसंद किया था. फिल्म ब्लॉकबस्टर हिट हुई थी. उस फिल्म में अदा शर्मा, योगिता बिहानी, सिद्धि इदनानी, सोनिया बलानी जैसी एक्ट्रेसेस थीं.