हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडआलिया भट्ट के हाथ लगी रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म! जानें कैसा होगा रोल

आलिया भट्ट के हाथ लगी रणवीर सिंह की अपकमिंग फिल्म! जानें कैसा होगा रोल

Alia Bhatt To Cast In Pralay: 'गली बॉय' और 'रॉकी और रानी की प्रेम कहानी' के बाद एक बार फिर रणवीर सिंह और आलिया भट्ट साथ नजर आ सकते हैं. रणवीर की अगली फिल्म 'प्रलय' में आलिया को कास्ट किया जा सकता है.

By : दरख्शां मुमताज़ | Updated at : 28 Dec 2025 05:17 PM (IST)
Preferred Sources

बॉलीवुड एक्टर रणवीर सिंह इन दिनों धुरंधर की सक्सेस का लुत्फ उठा रहे हैं. धुरंधर के बाद अब एक्टर अपनी अगली फिल्म की शूटिंग शुरू करने वाले हैं. इस फिल्म का नाम 'प्रलय' है जिसे जय मेहता बना रहे हैं. सर्वाइवल ड्रामा 'प्रलय' एक जॉम्बी-थ्रिलर है जिसमें रणवीर सिंह के साथ आलिया भट्ट बतौर लीड एक्ट्रेस नजर आ सकती हैं. ये तीसरी बार होगा जब आलिया और रणवीर पर्दे पर एक साथ दिखाई देंगे.

मिड डे ने सूत्र के हवाले से लिखा- 'कहानी में फीमेल लीड एक्टर की अहम भूमिका है. उसे लव इंटरेस्ट के तौर प पेश नहीं किया गया है. वो एक ढहती हुई दुनिया में हीरो के विचारों को चुनौती देती है.' सूत्रों का कहना है कि 'प्रलय' में इस कैरेक्टर के लिए आलिया भट्ट से बेहतर कोई नहीं हो सकता था.

'प्रलय' के लिए क्यों बेहतर चॉइस हैं आलिया भट्ट?
सूत्र ने आलिया भट्ट को लेकर आगे कहा- 'वो क्रेडिबिलिटी लाती हैं. इस तरह की एक्सपेरिमेंटल फिल्म में दमदार कलाकारों और ऐसे एक्टर्स की जरूरत होती है जिन पर दर्शक भरोसा करते हों.' रिपोर्ट में आगे फिल्म को लेकर लिखा है- ''प्रलय' की दुनिया कठोर है, रिसोर्स सीमित हैं और हर किरदार नैतिक रूप से टूटने की कगार पर है. ये कोई हल्की-फुल्की जॉम्बी फिल्म नहीं है.'

तीसरी बार पर्दे पर साथ दिखेगे आलिया-रणवीर!
बता दें कि मेकर्स जनवरी में 'प्रलय' का प्री-प्रोडक्शन शुरू करना चाहते हैं. अगर सब कुछ ठीक रहा रणवीर सिंह के साथ एक बार फिर आलिया भट्ट स्क्रीन शेयर करती नजर आएंगी. इससे पहले दोनों गली बॉय (2019) और रॉकी और रानी की प्रेम कहानी (2023) में एक साथ दिखाई दे चुके हैं.

आलिया भट्ट और रणवीर सिंह का वर्कफ्रंट
आलिया भट्ट के वर्कफ्रंट की बात करें तो एक्ट्रेस के पास अल्फा, ब्रह्मास्त्र- पार्ट 2 और लव एंड वॉर जैसी फिल्में पाइपलाइन में हैं. वहीं रणवीर सिंह धुरंधर- पार्ट 2 में नजर आएंगे जो कि 19 मार्च 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है.

दरख्शां मुमताज उन आवाज़ों में से एक हैं, जो एंटरटेनमेंट की दुनिया को न सिर्फ सुनती हैं, बल्कि उसे समझती हैं और दर्शकों तक असरदार तरीके से पहुंचाती भी हैं. ABP न्यूज़ की एंटरटेनमेंट डेस्क पर एक पत्रकार के तौर पर ये सिनेमा की चमक-दमक से आगे जाकर उसकी गहराइयों में झांकती हैं. खासतौर पर बॉक्स ऑफिस ट्रेंड्स और फ़िल्म इंडस्ट्री की पर्सेप्शन बिल्डिंग में उनकी गहरी पकड़ है. जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन और फिर पोस्ट ग्रेजुएशन करने के बाद इन्होंने मीडिया को सिर्फ एक प्रोफेशन नहीं, बल्कि अपना पैशन बना लिया. कैमरा उनकी ताक़त है और कॉन्फिडेंस उनकी पहचान. इनका मानना है कि मेहनत कभी ट्रेंड से बाहर नहीं जाती, और ये हर दिन इसी सोच के साथ काम करती हैं. ये हिंदी में लिखती हैं, लेकिन अंग्रेज़ी, उर्दू और भोजपुरी भाषा पर भी अच्छी पकड़ रखती हैं.
Published at : 28 Dec 2025 05:02 PM (IST)
Pralay Alia Bhatt Ranveer SIngh Rocky Aur Rani Ki Prem Kahani
