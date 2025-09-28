ब्लैक बिकिनी में समुद्र किनारे इठलाईं तारा सुतारिया, तस्वीरें ने बढ़ाया इंटरनेट का पारा

बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया फिल्मों में कम एक्टिव हैं. लेकिन वो अपने लुक्स को लेकर लाइमलाइट बटोरती रहती हैं. हाल ही में एक्ट्रेस समुद्र किनारे से अपनी कुछ सिजलिंग तस्वीरें फैंस के साथ शेयर की. जो अब सोशल मीडिया का पारा बढ़ा रही है. तस्वीरों में तारा का ब्लैक बिकिनी लुक देखने को मिला है. जो फैंस को खूब पसंद आ रहा है.

ब्लैक बिकिनी में तारा ने ढाया कहर

दरअसल तारा सुतारिया की ये तस्वीरें मालदीव वेकेशन की हैं. जो हाल ही में उन्होंने फैंस के साथ शेयर की. इन तस्वीरों में एक्ट्रेस ब्लैक कलर की बिकिनी पहने हुए नजर आ रही हैं. जो कैमरे के लिए सिजलिंग और हॉट पोज दे रही हैं. तस्वीरों में तारा की पतली कमर को देख फैंस उनके दीवाने बन बैठे हैं. फोटो शेयर कर एक्ट्रेस ने लिखा, ‘डॉल्फ़िन के साथ एक हफ्ता..’

View this post on Instagram A post shared by TARA💫 (@tarasutaria)

यूजर्स ने लुटाया तारा पर प्यार

तारा की ये तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रही हैं. जिनपर यूजर्स भी खूब कमेंट कर रहे हैं. एक ने लिखा, 'हुस्नपरी.' दूसरे ने कहा, 'सो हॉट.' एक यूजर ने लिखा है, 'कितनी सुंदर हो.' एक फैन ने लिखा है, 'हॉटनेस ओवरलोडेड..' बता दें कि तारा की तस्वीरों पर लाखों लाइक्स आ चुके हैं.

View this post on Instagram A post shared by TARA💫 (@tarasutaria)

किसके साथ चल रहा है तारा का अफेयर?

बता दें कि तारा सुतारिया अपने अभी तक के फिल्मी करियर में 'स्टूडेंट ऑफ द ईयर 2','मरजावां', 'तड़प', 'हीरोपंती 2', 'एक विलेन रिटर्न्स', और 'अपूर्वा' जैसी फिल्मों में काम किया है. इन दिनों एक्ट्रेस अपनी लव लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं. खबरों के अनुसार तारा कुछ महीनों से एक्टर वीर पहाड़िया को डेट कर रही हैं. दोनों कई बार रेस्टोरेंट में और फैशन शोज में एकसाथ नजर भी आ चुके हैं. इसके अलावा तारा ने वीर संग कुछ रोमांटिक फोटो भी सोशल मीडिया पर शेयर की थी.

