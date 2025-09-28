बॉलीवुड के टैलेंटिड और चार्मिंग एक्टर रणबीर कपूर 28 सितंबर को अपना 43वां बर्थडे सेलिब्रेट कर रहे हैं. एक्टर ने इसकी लिए कोई पार्टी नहीं रखी बल्कि वो फैमिली के साथ समुद्र किनारे सुकून के पल बिताते नजर आए. इसी बीच एक्टर ने अपने फैंस के लिए एक बेहद स्पेशल वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया. लेकिन वीडियो में रणबीर की जगह उनकी लाडली बेटी राहा ने सारी लाइमलाइट चुरा ली.

रणबीर ने फैंस के लिए शेयर किया खास वीडियो

रणबीर कपूर का ये वीडियो एक्टर के इंस्टाग्राम फैन पेज पर शेयर किया गया है. वीडियो में रणबीर ब्लू कलर की जैकेट पहने समुद्र किनारे चिल करते दिखे. एक्टर ने कहा, "मैं आप सभी का शुक्रिया अदा करना चाहता हूं, जन्मदिन पर मुझे जितना प्यार और शुभकामनाएं मिली हैं, उसके लिए दिल से धन्यवाद.."

43 साल के हो गए हैं रणबीर कपूर

रणबीर ने आगे कहा, "मैं 43 साल का हो गया हूं. अब ये दिख भी रहा है. क्योंकि मेरी दाढ़ी में अब काफी सफेद बाल आ गए हैं. ये हर साल बढ़ते ही जा रहे हैं. फिलहाल मेरे दिल में बहुत सारा प्यार और शुक्रगुजारी है, अपने परिवार के लिए, दोस्तों के लिए, अपने काम के लिए और सबसे ज्यादा आप सब लोगों के लिए. थैंक्यू मुझे स्पेशल फील कराने के लिए, आप लोग मेरे लिए जो कुछ भी करते हैं, उसके लिए फिर से शुक्रिया.."

राहा की आवाज ने खींचा फैंस का ध्यान

रणबीर की इस वीडियो में फैंस को ध्यान उनके मैसेज से ज्यादा एक्टर की लाडली बेटी राहा कपूर पर अटका रहा. दरअसल राहा वीडियो में नजर तो नहीं आई, लेकिन बैकग्राउंड में उनकी आवाज आ रही थी. राहा अपनी मां आलिया भट्ट से बात कर रही थी. एक बार तो वो चिल्लाकर मम्मा भी बोलती हैं.’ राहा की ये प्यारी सी आवाज अब फैंस को दिल जीत रही है.

