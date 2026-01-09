1 साल डेट करने क बाद अलग हुए तारा सुतारिया- वीर पहाड़िया? क्या एपी ढिल्लों कंट्रोवर्सी है वजह
Tara Sutaria-Veer Pahariya: तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया अपने रिलेशनशिप को लेकर सुर्खियों में रहे हैं. ये कपल पिछले एक साल से डेट कर रहा था. रिपोर्ट्स की मानें तो अब ये अलग हो गए हैं.
तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया लोगों के फेवरेट कपल्स में से एक हैं. दोनों अक्सर साथ में नजर आते हैं और एक-दूसरे के साथ रोमांटिक पोस्ट शेयर करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं. दोनों का ये रोमांटिक अंदाज फैंस को बहुत पसंद आता है मगर अब रिपोर्ट्स की माने तो ये कपल अलग हो गया है. एपी ढिल्लों कॉन्सर्ट कंट्रोवर्सी और एक-दूसरे को पब्लिकली सपोर्ट दिखाने के कुछ दिनों बाद, ऐसा लगता है कि दोनों ने अपना रिश्ता खत्म कर लिया है.
1 साल बाद हुआ ब्रेकअप
फिल्मफेयर की रिपोर्ट के मुताबिक तारा और वीर ने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं. दोनों ने ब्रेकअप कर लिया है. हालांकि ब्रेकअप की असली वजह अभी तक सामने नहीं आई है.दोनों में से किसी ने ऑफिशियली ब्रेकअप के बारे में जानकारी भी नहीं दी है.
एपी ढिल्लों कंट्रोवर्सी है वजह
रिपोर्ट के मुताबिक ये ब्रेकअप एपी ढिल्लों के मुंबई कॉन्सर्ट के कुछ हफ्ते बाद हुआ है. जहां तारा स्टेज पर आई थीं और ढिल्लों के साथ उनकी केमिस्ट्री की बहुत तारीफ हुई थी. हालांकि, जल्द ही सोशल मीडिया पर कई क्लिप सामने आईं जिनमें वीर भीड़ में उदास खड़े नजर आ रहे थे. इस वीडियो को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हुई है. हालांकि बाद में सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर ओरी ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वीर तारा और एपी ढिल्लों के लिए चियर करते नजर आए थे. वीर ने भी इस वीडियो को शेयर किया था और लिखा था सच की हमेशा जीत होती है.
बता दें तारा और वीर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. दोनों किसी भी इवेंट में साथ में नजर आते हैं और वीर उन्हें बहुत प्रोटैक्ट करते नजर आते हैं. तारा और वीर अपने क्यूट अंदाज से लोगों के लिए कपल गोल्स सेट करते हैं. मगर अब ये कपल अलग हो गया है. हालांकि अभी तक दोनों ने ब्रेकअप पर चुप्पी साधी हुई है.
