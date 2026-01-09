हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
राशिफलआईपीएल 2026Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड1 साल डेट करने क बाद अलग हुए तारा सुतारिया- वीर पहाड़िया? क्या एपी ढिल्लों कंट्रोवर्सी है वजह

1 साल डेट करने क बाद अलग हुए तारा सुतारिया- वीर पहाड़िया? क्या एपी ढिल्लों कंट्रोवर्सी है वजह

Tara Sutaria-Veer Pahariya: तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया अपने रिलेशनशिप को लेकर सुर्खियों में रहे हैं. ये कपल पिछले एक साल से डेट कर रहा था. रिपोर्ट्स की मानें तो अब ये अलग हो गए हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: दीक्षा छाबड़ा | Updated at : 09 Jan 2026 07:59 AM (IST)
Preferred Sources

तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया लोगों के फेवरेट कपल्स में से एक हैं. दोनों अक्सर साथ में नजर आते हैं और एक-दूसरे के साथ रोमांटिक पोस्ट शेयर करने का कोई मौका नहीं छोड़ते हैं. दोनों का ये रोमांटिक अंदाज फैंस को बहुत पसंद आता है मगर अब रिपोर्ट्स की माने तो ये कपल अलग हो गया है. एपी ढिल्लों कॉन्सर्ट कंट्रोवर्सी और एक-दूसरे को पब्लिकली सपोर्ट दिखाने के कुछ दिनों बाद, ऐसा लगता है कि दोनों ने अपना रिश्ता खत्म कर लिया है.

1 साल बाद हुआ ब्रेकअप
फिल्मफेयर की रिपोर्ट के मुताबिक तारा और वीर ने अपने रास्ते अलग कर लिए हैं. दोनों ने ब्रेकअप कर लिया है. हालांकि ब्रेकअप की असली वजह अभी तक सामने नहीं आई है.दोनों में से किसी ने ऑफिशियली ब्रेकअप के बारे में जानकारी भी नहीं दी है.

एपी ढिल्लों कंट्रोवर्सी है वजह
रिपोर्ट के मुताबिक ये ब्रेकअप एपी ढिल्लों के मुंबई कॉन्सर्ट के कुछ हफ्ते बाद हुआ है. जहां तारा स्टेज पर आई थीं और ढिल्लों के साथ उनकी केमिस्ट्री की बहुत तारीफ हुई थी. हालांकि, जल्द ही सोशल मीडिया पर कई क्लिप सामने आईं जिनमें  वीर भीड़ में उदास खड़े नजर आ रहे थे. इस वीडियो को लेकर बहुत कंट्रोवर्सी हुई है. हालांकि बाद में सोशल मीडिया इंफ्लुएंसर ओरी ने एक वीडियो शेयर किया था जिसमें वीर तारा और एपी ढिल्लों के लिए चियर करते नजर आए थे. वीर ने भी इस वीडियो को शेयर किया था और लिखा था सच की हमेशा जीत होती है.

बता दें तारा और वीर सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहते हैं. दोनों किसी भी इवेंट में साथ में नजर आते हैं और वीर उन्हें बहुत प्रोटैक्ट करते नजर आते हैं. तारा और वीर अपने क्यूट अंदाज से लोगों के लिए कपल गोल्स सेट करते हैं. मगर अब ये कपल अलग हो गया है. हालांकि अभी तक दोनों ने ब्रेकअप पर चुप्पी साधी हुई है.

ये भी पढ़ें: Anupama Spoiler: गौतम से अनुपमा लेगी अंश का बदला, राही की जिंदगी को बर्बाद करेगा ये शख्स

Published at : 09 Jan 2026 07:59 AM (IST)
Tags :
Tara Sutaria Veer Pahariya
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
US-Venezuela Tension: वेनेजुएला पर अब एक्शन नहीं ले पाएंगे ट्रंप? शक्तियों पर लगेगी रोक! अपनों ने ही दिया बड़ा धोखा?
वेनेजुएला पर अब एक्शन नहीं ले पाएंगे ट्रंप? शक्तियों पर लगेगी रोक! अपनों ने ही दिया बड़ा धोखा?
दिल्ली NCR
फैज-ए-इलाही मस्जिद में नहीं होगी जुमे की नमाज, तुर्कमान गेट बवाल के बाद पैरामिलिट्री फोर्स तैनात
फैज-ए-इलाही मस्जिद में नहीं होगी जुमे की नमाज, तुर्कमान गेट बवाल के बाद पैरामिलिट्री फोर्स तैनात
विश्व
US Visa Policy: छोड़ दें US का सपना! भारतीयों के लिए अमेरिका की बड़ी चेतावनी- '...तो हमेशा के लिए कर देंगे बैन'
छोड़ दें US का सपना! भारतीयों के लिए अमेरिका की बड़ी चेतावनी- '...तो हमेशा के लिए कर देंगे बैन'
बॉलीवुड
Ikkis BO Day 8: अगस्त्य नंदा की 'इक्कीस' ने दूसरे गुरुवार दिखाई मामूली तेजी, लेकिन अब बजट वसूलना नामुकिन, जानें- 8 दिनों का कलेक्शन
'इक्कीस' ने दूसरे गुरुवार दिखाई मामूली तेजी, लेकिन अब बजट वसूलना नामुकिन
Advertisement

वीडियोज

Coimbatore का अजीबोगरीब चोरी कांड, 'चिल्लर' लेकर फरार हुआ चोर | Tamil Nadu | ABP News
शहर के गुंडों का वायरल फार्मूला
Janhit With Chitra Tripathi: ‘वोट चोरी’ के आरोपों पर सन्नाटा क्यों? | UP SIR | CM Yogi | EC | SP
Bharat Ki Baat : Mamata Banerjee के ग्रीन फाइल में छिपे 2026 चुनाव के सबसे बड़े राज? | ED Raids
West Bengal: ग्रीन फाइल में क्या छिपा है राज..जिसे Mamata Banerjee लेकर गईं बाहर? | TMC | BJP
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.72 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.62 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
US-Venezuela Tension: वेनेजुएला पर अब एक्शन नहीं ले पाएंगे ट्रंप? शक्तियों पर लगेगी रोक! अपनों ने ही दिया बड़ा धोखा?
वेनेजुएला पर अब एक्शन नहीं ले पाएंगे ट्रंप? शक्तियों पर लगेगी रोक! अपनों ने ही दिया बड़ा धोखा?
दिल्ली NCR
फैज-ए-इलाही मस्जिद में नहीं होगी जुमे की नमाज, तुर्कमान गेट बवाल के बाद पैरामिलिट्री फोर्स तैनात
फैज-ए-इलाही मस्जिद में नहीं होगी जुमे की नमाज, तुर्कमान गेट बवाल के बाद पैरामिलिट्री फोर्स तैनात
विश्व
US Visa Policy: छोड़ दें US का सपना! भारतीयों के लिए अमेरिका की बड़ी चेतावनी- '...तो हमेशा के लिए कर देंगे बैन'
छोड़ दें US का सपना! भारतीयों के लिए अमेरिका की बड़ी चेतावनी- '...तो हमेशा के लिए कर देंगे बैन'
बॉलीवुड
Ikkis BO Day 8: अगस्त्य नंदा की 'इक्कीस' ने दूसरे गुरुवार दिखाई मामूली तेजी, लेकिन अब बजट वसूलना नामुकिन, जानें- 8 दिनों का कलेक्शन
'इक्कीस' ने दूसरे गुरुवार दिखाई मामूली तेजी, लेकिन अब बजट वसूलना नामुकिन
क्रिकेट
WPL 2026: आज से शुरू हो रही है महिला प्रीमियर लीग, अंजुम चोपड़ा की भविष्यवाणी, बताया ये टीम सबसे बेहतर
WPL 2026: आज से शुरू हो रही है महिला प्रीमियर लीग, अंजुम चोपड़ा की भविष्यवाणी, बताया ये टीम सबसे बेहतर
जनरल नॉलेज
Pravasi Bharatiya Divas: भारत को किस तरह मालामाल कर रहे NRI, जानें GDP में इनका कितना बड़ा रोल?
भारत को किस तरह मालामाल कर रहे NRI, जानें GDP में इनका कितना बड़ा रोल?
नौकरी
कंप्यूटर ऑपरेटर सहित कई पदों पर निकली वैकेंसी, जानें कैसे और कब तक कर सकते हैं अप्लाई?
कंप्यूटर ऑपरेटर सहित कई पदों पर निकली वैकेंसी, जानें कैसे और कब तक कर सकते हैं अप्लाई?
हेल्थ
नॉनवेज नहीं खाते? फिर भी बढ़ा सकते हैं Vitamin B12, जानें कौन से 5 देसी शाकाहारी फूड्स फायदेमंद
नॉनवेज नहीं खाते? फिर भी बढ़ा सकते हैं Vitamin B12, जानें कौन से 5 देसी शाकाहारी फूड्स फायदेमंद
ENT LIVE
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
Toxic Teaser Review: ‘Daddy’s Home’ के साथ Yash का Swag, Raya की Power और Action-Thriller का बवाल
ENT LIVE
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
Jana Nayagan Trailer Review: Vijay Thalapathy की आखिरी फिल्म, Politics की तरफ सारा ध्यान
ENT LIVE
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
‘Border 2' का पहला गाना ‘Ghar Kab Aaoge’ | वही एहसास, वही जज्बात, एक नए version के साथ
ENT LIVE
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
Ikkis Review: Param Vir Chakra Winner की कहानी, Jaideep Ahlawat की दमदार performance और Dharam Ji का आखिरी रोल बना यादगार
ENT LIVE
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Almighty Motion Picture का Biggest Spiritual Announcement: Neem Karoli Baba पर 7-Part Global Series ‘SANT’ का हुआ ऐलान
Embed widget