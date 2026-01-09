रुपाली गांगुली के शो अनुपमा में इन दिनों एक के बाद एक कई धमाकेदार ट्विस्ट एंड टर्न देखने को मिल रहे हैं. अनुपमा चारों चरफ से एक बार फिर मुसीबतों में घिर चुकी है.अनुपमा बेशक अभी मुंबई से अहमदाबाद आई है, लेकिन परेशानियों ने उसका पीछा नहीं छोड़ा है.

वैसे भी अनुपमा में कोई भी फंक्शन और त्योहार बिना ड्रामे के तो होता ही नहीं है. अब अनुपमा में प्रार्थना की गोद भराई का ट्रैक चल रहा है. वसुंधरा का कहना है कि शाह परिवार के लोग इसमें शामिल नहीं होंगे. वहीं, प्रार्थना ने अपने ससुरालवालों के लिए स्टैंड लिया है.

पाखी को जाल में फंसाएगा दिवाकर

प्रार्थना ने वसुंधरा को खूब सुनाया. दूसरी तरफ शाह परिवार के लोग प्रार्थना की गोद भराई को लेकर बेहद खुश हैं. वहीं, पाखी ने घर में नया ड्रामा क्रिएट कर दिया है. पाखी को अब दिवाकर से शादी करनी है. दिवाकर ने बुरी तरह से पाखी को अपनी जाल में फंसा लिया है.

अपकमिंग एपिसोड में गोद भराई की रस्में दिखाई जाएंगी, जो अनुपमा के नाच गाने के साथ शुरू होगी. वसुंधरा इस दौरान एक बार फिर तमाशा शुरू करेगी.वो कहेगी कि गोद भराई की रस्म में बच्चे का बाप प्रार्थना के साथ बैठेगा. वसुंधरा का कहना होता है कि गौतम रस्म में प्रार्थना के साथ बैठेगा.

इस बात को सुन परिवार के लोग दंग रह जाते हैं. इतना ही नहीं प्रार्थना और अंश के तो होश उड़ जाते हैं. लेकिन, अनुपमा भी कहां शांत रहने वालों में से है. वो गौतम को मचा चखाने के बारे में सोचती है. जैसे ही गौतम कुर्सी पर बैठने जाता है वो वैसे ही अनुपमा चेयर पर पैर मारती है और उसे गिरा देती है.

गौतम का सबके सामने मजाक बन जाता है. उसके दूसरी तरफ दिवाकर एक बार फिर से राही को तंग करना शुरू कर देता है. वो मौका देख राही के पास पहुंचता है और कहता है कि उसे पाखी से प्यार नहीं है. वो तो बस इसलिए पाखी से शादी करना चाहता है ताकि राही के करीब रह सके. इन बातों को सुन राही के होश उड़ जाते हैं. जैसे ही प्रेम उसके पास पहुंचता है वो बहुत घबराई हुई सी नजर आती है.

