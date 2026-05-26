इस हफ्ते ओटीटी पर धमाल मचाएंगी ये 5 तमिल-तेलुगू फिल्में, जानें कब और कहां देख पाएंगे

तमिल और तेलुगू फिल्मों की भी अपनी एक अलग फैन फॉलोइंग है. फैंस तमिल और तेलुगू फिल्मों का बेसब्री से इंतजार करते हैं. आज हम आपको उन 5 फिल्मों के बारे में बताने जा रहे हैं जो इस हफ्ते ओटीटी पर रिलीज होने वाली हैं.

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'कारा'

'कारा' को आप नेटफ्लिक्स पर देख पाएंगे. फिल्म 28 मई 2026 को रिलीज हो रही है. एक्शन थ्रिलर जॉनर की इस फिल्म में धनुष, ममिता बैजू, केएस रविकुमार, सूरज वेंजारामूडु, जयराम, करुणास, पृथ्वी राजन, श्रीजा रवि जैसे स्टार्स हैं. फिल्म तमिल भाषा में है. फिल्म का रन टाइम 2 घंटे 41 मिनट है.

Jet Lee

ये फिल्म तेलुगू भाषा में है. फिल्म का रन टाइम 2 घंटे 12 मिनट है. इस फिल्म को रितेश राणा ने बनाया है. फिल्म 25 मई को जियो हॉटस्टार पर रिलीज हुई. इस फिल्म में सत्या, रिया सिंघा,वेन्नेला किशोर, अजय, हर्षा चेमुडु, सुभलेखा सुधाकर, श्रीनिवास रेड्डी जैसे स्टार्स

हैं.

'फेसेस'

इस फिल्म में कलेश रामानंद, हन्ना रेजी, अर्जुन गोपाल, सरयू मोहन, बिट्टो डेविस, टी. सुरेश बाबू जैसे स्टार्स हैं. इस फिल्म को निलेश एक ने डायरेक्ट किया है. फिल्म सन टीवी पर स्ट्रीम होगी. इस फिल्म को आप 29 मई से देख सकते हैं. फिल्म तमिस और तेलुगू में डब है. ये फिल्म 2 घंटे 10 मिनट लंबी है.

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'ब्रदर्स एंड सिस्टर्स'

फिल्म में राज अयप्पा, निखिला शंकर, सिद्धार्थ बाबू, बोस वेंकट, गायत्री शास्त्री, श्रवणिता श्रीकांत जैसे स्टार्स फिल्म में नजर आए. ये फिल्म 27 मई को रिलीज होगी. इस फिल्म को आप जियो हॉटस्टार पर देख पाएंगे. ये फैमिली कॉमेडी ड्रामा है. चिदंबरम मणिवन्नन ने डायरेक्ट किया है.

'लीडर'

इस फिल्म में सरवनन, सैम, पायल राजपूत, एंड्रिया जेरेमिया, संतोष प्रताप, लाल, अमृता अय्यर, वीटीवी गणेश जैसे स्टार्स हैं. ये तमिल भाषा में है. फिल्म को आप 29 मई से प्राइम वीडियो पर देख पाएंगे. फिल्म का रनटाइम 2 घंटे 16 मिनट का है.