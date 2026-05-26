मराठी फिल्में अक्सर अपने कंटेंट की वजह से चर्चा में रहती हैं. अब तो फिल्में बॉक्स ऑफिस पर भी धमाल मचा रही हैं. 2026 में 4 ऐसी फिल्में आई हैं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर तबाही माची दी. रितेश देशमुख की 'राजा शिवाजी' ने तो इतिहास रच दिया. वहीं 'देऊळ बंद 2' भी काफी पसंद की जा रही है.

'राजा शिवाजी'

रितेश देशमुख की 'राजा शिवाजी' ने मराठी बॉक्स ऑफिस पर इतिहास रचते हुए 100 करोड़ क्लब में एंट्री कर ली है. ऐसा करने वाली ये पहली मराठी फिल्म है. फिल्म ने 24 दिन में 101.4 करोड़ का नेट कलेक्शन कर लिया. वहीं 119.65 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन कर लिया. फिल्म को बहुत पसंद किया जा रहा है. इस फिल्म को रितेश देशमुख ने डायरेक्ट किया है.

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रितेश देशमुख फिल्म में छत्रपति शिवाजी महाराज के रोल में हैं. रितेश के अलावा फिल्म में जेनेलिया देशमुख, संजय दत्त, अभिषके बच्चन, विद्या बालन जैसे स्टार्स नजर आए.

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'क्रांतिज्योती विद्यालय मराठी माध्यम'

रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म 4 से 6.50 करोड़ के बजट में बनी है. इस फिल्म को हेमंत धोमे ने डयरेक्ट किया है. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने 25.95 करोड़ का ग्रॉस कलेक्शन किया था. वहीं वर्ल्डवाइड 29.90 करोड़ कमाए. फिल्म में सचिन खेडकर, प्रजाक्ता कोली, सिद्धार्थ चंडेकर जैसे स्टार्स नजर आए.

Aga Aga Sunbai! Kay Mhantay Sasubai?

कोईमोई के मुताबिक, फिल्म का बजट 3 करोड़ था. सैकनिल्क के मुताबिक, फिल्म ने ग्रॉस 10.23 करोड़ कमाए. वहीं नेट 8.97 करोड़ का कलेक्शन किया. फिल्म सुपरहिट हुई.फिल्म में निर्मिति सावंत, प्रार्थना बेहेरे, राजन भिसे, और नकुल घनेकर जैसे स्टार्स हैं.

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'देऊळ बंद 2'

2026 की 'देऊळ बंद 2' चौथी सक्सेसफुल मराठी फिल्म है. कोईमोई के मुताबिक, मोहन जोशी की इस फिल्म का बजट 10 करोड़ है. फिल्म ने 4 दिनों में ही बजट निकाल लिया था. फिल्म ने 5 दिन में टोटल 19.15 करोड़ का नेट कलेक्शन किया. वहीं ग्रॉस फिल्म ने 22.56 करोड़ कमाए.

इस फिल्म को प्रवीण तरडे ने डायरेक्ट किया है. फिल्म में महेश मांजरेकर, प्रवीण तरडे, प्रसाद ओक, ओम भुटकर, देवेंद्र गायकवाड जैसे स्टार्स हैं.