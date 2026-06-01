नरगिस भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन अपनी यादगार फिल्मों के जरिए वो आज भी हर शख्स के दिलों में जिंदा हैं. नरगिस की गिनती 50-60 के दशक की बॉलीवुड की टॉप एक्ट्रेसेस में होती थी. नरगिस भारतीय सिनेमा की पहली ऐसी अभिनेत्री रहीं, जिन्हें पद्मश्री से सम्मानित किया गया. इसके साथ ही वो राज्यसभा में मनोनीत होने वाली पहली एक्ट्रेस भी बनीं. आइए नरगिस के बर्थ एनिवर्सरी पर एक्ट्रेस के 5 ऐतिहासिक रिकॉर्ड्स पर एक नजर डालते हैं.

पद्मश्री से सम्मानित होने वाली पहली एक्ट्रेस

नरगिस को साल 1958 में भारत सरकार ने कला और सिनेमा जगत में उनके बेहतरीन योगदान के लिए देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान 'पद्मश्री' से सम्मानित किया था. वो ये सम्मान पाने वाली भारतीय सिनेमा की पहली अभिनेत्री बनीं. नरगिस ने अपने करियर में कई यादगार और दमदार किरदार निभाए, जिनकी बदौलत उन्होंने न सिर्फ दर्शकों के दिलों में खास जगह बनाई, बल्कि भारतीय सिनेमा को भी नई पहचान दिलाने में अहम भूमिका निभाई.

राज्यसभा के लिए नामित होने वाली पहली एक्ट्रेस

नरगिस ने फिल्मों से संन्यास लेने के बाद खुद को पूरी तरह सामाजिक कार्यों के लिए समर्पित कर दिया था. खासतौर पर उन्होंने विकलांग बच्चों के लिए काम करने वाली संस्था 'द स्पास्टिक सोसाइटी ऑफ इंडिया' से जुड़कर समाज सेवा में अहम योगदान दिया. उनके इसी निस्वार्थ और समर्पित जनहित कार्यों को देखते हुए साल 1980 में भारत के राष्ट्रपति द्वारा उन्हें संसद के उच्च सदन राज्यसभा के लिए मनोनीत किया गया. ये उपलब्धि बेहद खास रही, क्योंकि वो ये सम्मान पाने वाली फिल्म इंडस्ट्री की पहली महिला थीं.

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राष्ट्रीय पुरस्कार जीतने वाली पहली एक्ट्रेस

नरगिस को साल 1967 में रिलीज हुई मनोवैज्ञानिक ड्रामा फिल्म 'रात और दिन' के लिए सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार मिला था. इसी के साथ वो ये सम्मान पाने वाली भारतीय सिनेमा की पहली एक्ट्रेस बनीं. फिल्म में नरगिस की बेहतरीन अदाकारी की खूब तारीफ हुई थी. इस फिल्म में नरगिस के साथ प्रदीप कुमार और फिरोज खान जैसे एक्टर्स नजर आए थे.

अंतरराष्ट्रीय स्तर पर सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का सम्मान

नरगिस ने साल 1958 में अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भी अपनी अदाकारी का लोहा मनवाया. फिल्म 'मदर इंडिया' में उनके शानदार प्रदर्शन के लिए उन्हें प्रतिष्ठित 'कार्लोवी वैरी इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल' में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार मिला था. इस उपलब्धि के साथ वो इंटरनेशनल मंच पर ये सम्मान हासिल करने वाली पहली भारतीय अभिनेत्री बन गईं, जिसने भारतीय सिनेमा का नाम दुनियाभर में रोशन किया.

ऑस्कर तक पहुंचने वाली पहली भारतीय फिल्म

नरगिस की साल 1957 में रिलीज हुई आइकॉनिक फिल्म 'मदर इंडिया' ने इतिहास रच दिया था. ये भारतीय सिनेमा की पहली फिल्म बनी, जिसे सर्वश्रेष्ठ विदेशी भाषा फिल्म की कैटेगरी में एकेडमी अवॉर्ड्स के लिए नामांकित किया गया. इस फिल्म में नरगिस के साथ सुनील दत्त, राजेंद्र कुमार और राज कुमार जैसे कलाकार नजर आए थे.

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