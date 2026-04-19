बॉलीवुड की जानी-मानी एक्ट्रेस तब्बू अपनी फिल्मों के साथ-साथ अपनी शान-ओ-शौकत के लिए भी जानी जाती हैं. उनकी कीमती गाड़ियों से लेकर आलीशान घर तक, लोगों के बीच खूब सुर्खियां बटोरते हैं. वो बेहद लैविश लाइफ जीती हैं. अब तब्बू ने मुंबई के रिहायशी इलाके वर्सोवा में अपने सपनों का आशियाना खरीदा है, जिसकी कीमत जानकर आपके होश उड़ जाएंगे.

नए आलीशान घर की मालकिन बनीं तब्बू

टाइम्स ऑफ इंडिया की रिपोर्ट के अनुसार, तब्बू ने मुंबई के वर्सोवा में गोदरेज प्रॉपर्टीज से 10 करोड़ रुपये में 2,153 वर्ग फुट का अपार्टमेंट खरीदा है. दस्तावेजों के अनुसार, तब्बू ने ये अपार्टमेंट मुंबई के वर्सोवा इलाके में स्थित गोदरेज स्काईशोर बिल्डिंग में खरीदा है. इस अपार्टमेंट में उन्हें 2 कार पार्किंग स्पेस भी मिले हैं. इसमें लगभग 127 वर्ग फुट की बालकनी भी शामिल है. इसकी रजिस्ट्री करवाने के लिए तब्बू ने 5.24 लाख रुपये स्टांप ड्यूटी और 30,000 रुपये रजिस्ट्रेशन फीस के तौर पर चुकाए. ये डील 26 मार्च, 2026 को फाइनल की थी.

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पिछले साल गौहर खान ने खरीदी थे तीन अपार्टमेंट

बता दें कि गोदरेज स्काईशोर प्रोजेक्ट 27,000 वर्ग फुट से अधिक जमीन पर बनाया जा रहा है. इस परियोजना में दो टावर होंगे, टावर ए और टावर बी, जिनमें पांच बेसमेंट, ग्राउंड फ्लोर और कुल 24 मंजिलें होंगी. पिछले साल एक्ट्रेस गौहर खान ने मुंबई के वर्सोवा इलाके में 10.13 करोड़ रुपये के तीन अपार्टमेंट खरीदे थे.

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इन फिल्मों को लेकर चर्चा में तब्बू

वर्क फ्रंट की बात करें तो तब्बू इन दिनों हॉरर कॉमेडी फिल्म 'भूत बंगला' को लेकर चर्चा में हैं. प्रियदर्शन के निर्देशन में बनी इस फिल्म के हीरो अक्षय कुमार हैं, जिनकी कॉमिक टॉइमिंग लोगों को खूब पसंद आ रही है. इसके बाद तब्बू तेलुगु फिल्म 'स्लमडॉग: 33 टेम्पल रोड' में नजर आएंगी, जिसके डायरेक्टर पुरी जगन्नाथ हैं.