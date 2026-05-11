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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुड'मां ने उल्लू बनाया था...', मजबूरी की वजह से फिल्मों में आईं रेखा, 9वीं क्लास में छोड़ी थी पढ़ाई

'मां ने उल्लू बनाया था...', मजबूरी की वजह से फिल्मों में आईं रेखा, 9वीं क्लास में छोड़ी थी पढ़ाई

बॉलीवुड की सदाबहार एक्ट्रेस रेखा ने अपने पुराने इंटरव्यू में बताया था कि कैसे उन्होंने फिल्मों में एंट्री की थी जबकि उनका मन नहीं था. उन्होंने फिल्मों में आने के पीछे की वजह मां को बताया.

By : राहुल यादव | Updated at : 11 May 2026 10:10 PM (IST)
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बॉलीवुड की सदाबहार एक्ट्रेस रेखा आज भले ही फिल्मों में एक्टिव नहीं हैं लेकिन आज भी उनकी पॉपुलैरिटी किसी से कम नहीं हुई है. उन्होंने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी. ऑनस्क्रीन और ऑफस्क्रीन उनकी और अमिताभ बच्चन की जोड़ी को लोगों ने काफी पसंद किया है. उन्होंने अपने करियर में सिल्वर और गोल्डन जुबली हासिल की. लेकिन क्या आप जानते हैं कि वह फिल्मों में नहीं आना चाहती थीं. उन्होंने मां की वजह से पहली फिल्म साइन की थी. चलिए बताते हैं इस किस्से के बारे में.

रेखा ने सिमी गरेवाल के साथ एक बार बात की थी, जिसमें उन्होंने अपने करियर से लेकर पर्सनल लाइफ तक के बारे में खुलकर बात की थी. इसी दौरान उन्होंने पिता के साथ अपने रिश्ते पर भी बात की थी. इस बातचीत में अभिनेत्री ने कहा था कि वह फिल्मों में कभी नहीं आना चाहती थीं. उन्होंने मां की वजह से फिल्मों में एंट्री की थी.

आर्थिक तंगी की वजह से फिल्मों में आई थीं रेखा

सिमी गरेवाल ने रेखा से उनकी पारिवारिक जिम्मेदरियों के बारे में सवाल किया था क्योंकि उनके घर में केवल मां ही थीं, जिन्होंने उनकी परवरिश की. उनके पिता ने भी उनकी मां से शादी नहीं की थी. अभिनेत्री ने अपनी जिम्मेदारियों के सवाल पर जवाब दिया था, 'क्योंकि घर की आर्थिक स्थिति की वजह से मुझे परिवार की जिम्मेदारी उठानी पड़ी. घर में चीजें काफी अलग थीं. क्योंकि घर में पैसे की तंगी थी. 6 बच्चे थे उनकी शिक्षा और बहुत सी चीजें थीं तो मेरी मां ने कहा था कि तुमको ये करना है, इसलिए मैंने किया.'

मां ने उल्लू बनाया था...', मजबूरी की वजह से फिल्मों में आईं रेखा, 9वीं क्लास में छोड़ी थी पढ़ाई

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मां ने उल्लू बनाया था...

इसके साथ ही रेखा आगे फिल्मों में डेब्यू को लेकर कहा था, 'मां मैं सिर्फ ये एक फिल्म अंजाना सफर करूंगी. क्योंकि मैं एब्रोड ट्रेवल करना पसंद करती थी. तो मेरी मां ने मुझे कहा कि तुम एयरहोस्टेस बनना चाहती हो तो तुमको ट्रेवल बहुत करना होगा. अगर तुम ये फिल्म करती हो तो तुमको साउथ अफ्रीका जाने का मौका मिलेगा. तुम जानवरों को पसंद करती हो तो बड़े सुंदर ही एनिमल देखने के लिए मिलेंगे और उन्होंने मेरा उल्लू बनाया.' एक्ट्रेस ये भी बताती हैं कि उन्होंने 13 साल की उम्र में 9वीं क्लास में स्कूल छोड़ दिया था.

मां ने उल्लू बनाया था...', मजबूरी की वजह से फिल्मों में आईं रेखा, 9वीं क्लास में छोड़ी थी पढ़ाई

कभी एक्ट्रेस नहीं बनना चाहती थीं रेखा

वहीं, रेखा से ये भी सवाल किया गया था कि क्या भानु रेखा कभी फिल्मों में एक्टिंग करना चाहती थीं? तो इस पर अभिनेत्री ने कहा था, 'नहीं कभी नहीं.' उनसे पूछा गया कि उनके सपने क्या थे? तो इस पर उन्होंने कहा था, 'उस समय शादी करना, बच्चे और ढेर सारा प्यार. मैं उस इंसान के साथ अपना सारा वक्त बिताना चाहती थी, जो सच में मेरी फिक्र करे. ये भानु रेखा के सपने थे.'

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बहरहाल, अभिनेत्री ने अपने करियर में एक से बढ़कर एक फिल्में दी हैं. उन्होंने 'उमराव जान' और 'सिलसिला' जैसी कल्ट क्लासिक फिल्मों में काम किया है, जिसके लिए उन्हें आज भी याद किया जाता है. वह अब फिल्मों में तो नहीं बल्कि पार्टी और इवेंट में नजर आ ही जाती हैं.

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About the author राहुल यादव

राहुल यादव ABP Network में सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और एंटरटेनमेंट डेस्क के लिए खबरें लिखते हैं. उन्हें डिजिटल मीडिया और मनोरंजन पत्रकारिता में 9 वर्षों से अधिक का अनुभव है. राहुल की भोजपुरी सिनेमा और बॉलीवुड कवरेज में विशेष पकड़ मानी जाती है. उन्होंने राजस्थान पत्रिका, दैनिक भास्कर, जनसत्ता और News18 हिंदी जैसे प्रतिष्ठित मीडिया संस्थानों में भी काम किया है. राहुल ने Makhanlal Chaturvedi National University of Journalism and Communication से जनसंचार में स्नातकोत्तर (MA in Mass Communication) और University of Delhi से राजनीतिक विज्ञान में स्नातक (BA) किया है.
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Published at : 11 May 2026 10:10 PM (IST)
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