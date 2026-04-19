'लोकाह' से लेकर 'मंजुम्मेल बॉयज' तक, इन 5 मलयालम फिल्मों ने लूटा बॉक्स ऑफिस, OTT पर करें एंजॉय

मलयालम सिनेमा ने बीते कुछ सालों में कंटेंट और कमाई के मामले में जबरदस्त उड़ान भरी है. 'लोकाह चैप्टर 1: चंद्रा' से लेकर 'मंजुम्मेल बॉयज' तक, कई ऐसी फिल्में आई हैं जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्डतोड़ कमाई की और दर्शकों का भरपूर मनोरंजन किया. आइए मलयालम की उन 5 फिल्मों के बारे में जानते हैं, जिन्होंने बॉक्स ऑफिस पर खूब नोट छापे.

'लोकाह चैप्टर 1: चंद्रा'

डोमिनिक अरुण के निर्देशन में बनी फिल्म 'लोकाह चैप्टर 1: चंद्रा' पिछले साल 28 अगस्त को सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और इसे काफी पसंद किया गया. ये एक मलयालम सुपरहीरो एक्शन फिल्म है. इस फिल्म ने कल्याणी प्रियदर्शन, सैंडी, चंदू सलीम कुमार और अरुण कुरियन जैसे एक्टर्स नजर आए. ये मलयालम सिनेमा की अब तक की सबसे ज्यादा कमाई करने वाली है. Sacnilk के मुताबिक, 'लोकाह चैप्टर 1: चंद्रा' ने दुनियाभर में 304 करोड़ रुपये का कारोबार किया था, वहीं मलयालम में ये 123 करोड़ रुपये कमाने में सफल रही. इस फिल्म को आप जियो हॉटस्टार पर देख सकते हैं.

'L2: एम्पुरान'

मलयालम सुपरस्टार मोहनलाल साल 2025 में 'L2: एम्पुरान' नाम की एक पॉलिटिकल गैंगस्टर एक्शन थ्रिलर फिल्म लेकर आए थे, जो बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई. ये मलयालम सिनेमा की दूसरी हाईएस्ट ग्रोसर फिल्म है. Sacnilk के मुताबिक, 'L2: एम्पुरान' ने दुनियाभर में 267 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था, वहीं मलयालम भाषा में इसने 97 करोड़ रुपये कमाए थे. पृथ्वीराज सुकुमारन फिल्म के डायरेक्टर हैं. ये फिल्म जियो हॉटस्टार पर मौजूद है.

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'मंजुम्मेल बॉयज'

साल 2024 में आई 'मंजुम्मेल बॉयज' एक सर्वाइवल थ्रिलर फिल्म है, जिसके डायरेक्टर चिदंबरम हैं. इस फिल्म में सौबिन शाहिर, श्रीनाथ भासी, दीपक परंबोल, बालू वर्गीस, गणपति एस पोडुवल और लाल जूनियर जैसे कलाकार नजर आए थे. इस फिल्म ने बॉक्स ऑफिस पर धुआंधार कमाई की. Sacnilk के मुताबिक, 'मंजुम्मेल बॉयज' ने दुनियाभर में 241 करोड़ रुपये छापे थे, वहीं मलयालम भाषा में इसने 130 करोड़ रुपये का कारोबार किया था. ये फिल्म भी जियो हॉटस्टार पर उपलब्ध है.

'थुडारम'

सुपरस्टार मोहनलाल की क्राइम थ्रिलर फिल्म 'थुडारम' को 25 अप्रैल, 2025 को सिनेमाघरों में रिलीज किया गया था और ये बॉक्स ऑफिस पर सुपरहिट साबित हुई. Sacnilk के मुताबिक, 'थुडारम' ने वर्ल्डवाइल्ड 235 करोड़ रुपये का कलेक्शन किया था, जबकि मलयालम भाषा में इसने 119 करोड़ रुपये कमाए थे. तरुण मूर्ति इस फिल्म के डायरेक्टर हैं. जियो हॉटस्टार पर ये फिल्म देखी जा सकती है.

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'वाज़ा 2: एक बिलियन ब्रदर्स की बायोपिक'

'वाज़ा 2: एक बिलियन ब्रदर्स की बायोपिक' एक मलयालम कॉमेडी फिल्म है, जो 2 अप्रैल, 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई. इस फिल्म के डायरेक्टर सविन एसए हैं. हाशिर एच, एलन बिन सिराज, बीजू कुट्टन, अजिन जॉय और विनायक वी ने इस फिल्म में अहम भूमिका निभाई है.

Sacnilk के मुताबिक, 'वाज़ा 2: एक बिलियन ब्रदर्स की बायोपिक' ने दुनियाभर में 191 करोड़ रुपये का कारोबार किया था, वहीं मलयालम में ये 102 करोड़ रुपये कमाने में सफल रही. फिलहाल ये फिल्म OTT पर रिलीज नहीं हुई है.