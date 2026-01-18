जेठालाल नहीं ये एक्टर है बबीता जी का बेस्ट फ्रेंड, तारक मेहता के सेट पर करते हैं खूब मस्ती

एक्ट्रेस मुनमुन दत्ता को शो तारक मेहता का उल्टा चश्मा में देखा जाता है. इस शो में वो बबीता जी के रोल में हैं. मुनमुन को इस रोल में काफी पसंद किया जाता है. मुनमुन दत्ता ने हाल ही में अपनी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ के बारे में बात की. उन्होंने बताया कि शो में उनका बेस्ट फ्रेंड कौन है.

रणवीर इलाहाबादिया संग बातचीत में उन्होंने दिलीप जोशी संग बॉन्ड को लेकर बात की. उन्होंने कहा, 'दिलीप सर हमेशा मेरी तारीफ करते हैं. खासतौर पर उन्होंने मेरी शुरुआत से जर्नी देखी है जब मैं नई थी और सीख रही थी. आज भी जब हम सीन के बीच में बात करते हैं तो वो मुझे बताते हैं कि मैंने कितना ग्रो किया है. मैं कितनी प्रोफेशनल बन गई हूं. ये मैंने कई लोगों से सुना है और मेरे लिए स्पेशल है.'

कैसा है दिलीप जोशी संग बॉन्ड?

आगे उन्होंने कहा, 'दिलीप सर के साथ मेरा बॉन्ड अच्छा है. मैंने उनसे बहुत कुछ सीखा है क्योंकि वो एक सीनियर एक्टर हैं. हमारी केमिस्ट्री नैचुरली बनी. सबकुछ एक्शन और रिएक्शन के बारे में हैं. वो ग्रेट परफॉर्मर हैं और मैं उनकी डायलॉग डिलीवरी और एक्सप्रेशन पर रिस्पॉन्ड करती हूं. हमारे सीन बहुत इम्प्रोवाइज होते हैं. हम छोटे छोटे चेंजेस करते हैं. वो अपना इनपुट देते हैं और मैं अपना. उनके साथ काम करना बहुत कम्फर्टेबल होता है.'

अमित भट्ट हैं बेस्ट फ्रेंड

मुनमुन दत्त ने एक्टर अमित भट्ट को बेस्ट फ्रेंड बताया. अमित भट्ट शो में जेठालाल के पिता चंपकलाल के रोल में नजर आ रहे हैं. मुनमुन ने कहा, 'अमित भट्ट बिहाइंड द सीन सुपर फन हैं. वो मेरे बेस्टी हैं. अमित कूल हैं और जिस तरह से वो डांस करते हैं एक पर्टिकुलर गाने पर वो बहुत फनी है. वो ये डांस हर चीज के बाद करते हैं और मैं बहुत एंजॉय करती हूं. मैं बहुत हंसती हूं.'