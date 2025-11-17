फरवरी 2023 में, जयपुर में वेब सीरीज़ 'आर्या' के तीसरे सीज़न की शूटिंग के दौरान बॉलीवुड एक्ट्रेस सुष्मिता सेन को हार्ट अटैक आया था. उनकी आर्टरी में 95 प्रतिशत ब्लॉकेज थी. उन्होंने एंजियोप्लास्टी करवाई, और हैरानी की बात ये है कि पूरी सर्जरी के दौरान वे पूरे होश में रही थीं और उन्होंने एनेस्थीसिया लेने से इनकार कर दिया थी. वहीं हार्ट सर्जरी के महज 15 दिनों के भीतर वे सेट पर लौट आईं थीं. वहीं अब एक्ट्रेस ने खुलासा किया है कि दिल का दौरा पड़ने के बाद आखिर उन्होंने पूरे होश मे रहकर क्यों अपनी सर्जरी करवाई थी?

सुष्मिता सेन ने शेयर किया अपने हार्ट अटैक का एक्सपीरियंस

एक पॉडकास्ट पर दिव्या जैन के साथ बातचीत के दौरान, सुष्मिता ने दिल के दौरे के अपने एक्सपीरियंस के बारे में खुलकर बात की. उन्होंने कहा, "जब आपको दिल का दौरा पड़ता है और आप होश में होते हैं, तो आपको पता चलता है कि आप ज़िंदगी के दूसरे छोर पर पहुंचने के कितने करीब पहुंच गए हैं. एक बार जब आप उस पार पहुंच जाते हैं, तो आपको यह भी पता चलता है कि अब आप कितना पीछे हैं, और आपको फ़र्क़ भी समझ आता है. साथ ही, मैं एक ऐसी इंसान बन गई हूं जिसके पास करने के लिए बहुत कुछ है, अपनी प्रोफेशनल लाइफ को चलाने, एक ब्रांड के रूप में सुष्मिता सेन होने, दो बेटियों की सिंगल मदर होने, उनकी सेफ्टी और उनके डेवलेपमेंट में उनकी भूमिका पर नज़र रखने के बीच, ज़िंदगी में बहुत सारे बदलाव आए हैं और इस बीच मेरे कई रिश्ते भी रहे हैं. अगर आप इन सभी पहलुओं पर गौर करें, तो मैं बस आगे बढ़ना जानती हूं. "

मेरे ख्याल से, सब कुछ पलभर के लिए है, दिल का दौरा भी. अगर मैं इससे बच नहीं पाती, तो बताने के लिए कोई कहानी नहीं बचती, लेकिन अगर आप इससे बच गए हैं, तो उस समय जो हुआ उसके बारे में बैठकर सोचने का कोई मतलब नहीं है.”

पूरे होश में रहकर क्यों कराई थी सर्जरी?

अभिनेत्री ने बताया कि हार्ट अटैक की सर्जरी के दौरान, उन्होंने पूरी तरह से जागे और होश में रहने का फैसला किया था. उन्होंने कहा, "मेरे सभी डॉक्टर आपको बताएंगे कि मैं उनके साथ बहुत इमपेशेंट थी. मैंने कहा कि मैं प्रोसेस के दौरान बेहोश नहीं रहना चाहती. मेरे अंदर का कंट्रोल फ्रीक बेहोश होना पसंद नहीं करता, यही वजह है कि मैं हार्ट अटैक से बच गई, क्योंकि मेरे सामने एक ऑप्शन था, या तो इसे सहना और होश में रहना, या फिर बेहोश होकर सो जाना और फिर न जागना.

मैं उस दौरान पूरी तरह होश में थी, और पूरे प्रोसिजर के दौरान भी होश में रहना चाहती थी. मैं दर्द को कम नहीं करने के बारे में बहुत क्लियर थी और मैं देखना चाहती थी कि क्या हो रहा है. मैं इस दौरान डॉक्टरों से बात करती रही, उनसे जल्दी करने के लिए कहती रही, क्योंकि मैं सेट पर वापस जाना चाहती थी. मेरी पूरी टीम जयपुर में इंतज़ार कर रही थी."

क्रू के लिए ज़िम्मेदारी थी

उन्होंने आगे कहा, "जब आप किसी शो में लीड रोल निभाते हैं, तो यह कोई आसान काम नहीं होता. आपको 500 लोगों की क्रू की ज़िम्मेदारी उठाने का सौभाग्य मिलता है. वे सभी आपके साथ बहुत अच्छे रहे हैं. वे समझते हैं और आपकी चिंता करते हैं, लेकिन साथ ही, मुझे इस बात की भी चिंता थी कि उनकी डेली वेजेस रुकी हुई है, और आप मेरे बिना शूटिंग नहीं कर सकते. मैं ठीक थी, मुझे जो करना था, कर चुकी थी, इसलिए मुझे आगे बढ़ना ही था. वे मुझ पर चिल्ला रहे थे, फिर भी मुझे उनसे बातचीत करने में 15 दिन लग गए. लेकिन फिर मुझे वापस जाकर आर्या की शूटिंग करने की परमिशन मिल गई थी."