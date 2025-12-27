हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
न्यू ईयर पार्टी में चाहिए परफेक्ट ग्लैम लुक, तो तारा सुतारिया के स्टाइल को करें फॉलो

न्यू ईयर पार्टी में चाहिए परफेक्ट ग्लैम लुक, तो तारा सुतारिया के स्टाइल को करें फॉलो

Tara Sutariya NEw Year Party Look: एक्ट्रेस तारा सुतारिया बेहद ही खूबसूरत और स्टाइलिश हैं. उनका हर एक अंदाज सोशल मीडिया पर छा जाता है. ऐसे में आप पार्टी के लिए उनके लुक से आइडियाज ले सकती हैं.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क  | Updated at : 27 Dec 2025 06:04 PM (IST)
Tara Sutariya NEw Year Party Look: एक्ट्रेस तारा सुतारिया बेहद ही खूबसूरत और स्टाइलिश हैं. उनका हर एक अंदाज सोशल मीडिया पर छा जाता है. ऐसे में आप पार्टी के लिए उनके लुक से आइडियाज ले सकती हैं.

तारा सुतारिया बॉलीवुड की बेहद ही ग्लैमरस एक्ट्रेस में से एक है. सोशल मीडिया पर उनका हर एक अंदाज छाया रहता है, जहां फैंस उनके फैशन सेंस पर फिदा हो जाते हैं. इसी बीच आज हम एक्ट्रेस के बेहद ही स्टाइलिश लुक्स लेकर आए हैं, जिन्हें ट्राई करके आप न्यू ईयर पार्टी में चमक सकती हैं आईए देखते हैं उनके ये स्टनिंग लुक्स.

1/7
एक्ट्रेस इस शिमरी बॉडीकॉन ड्रेस में काफी खूबसूरत और मॉडर्न लग रही है. उन्होंने लुक को और भी स्पेशल बनाने के लिए सटल मेकअप किया और हेयर स्ट्रेट रखे है. साथ ही स्टाइलिश हील्स पहनकर लुक को कंप्लीट किया है. उनके इस लुक को कॉपी करके आप न्यू ईयर पार्टी ने महफिल लूट सकती हैं.
एक्ट्रेस इस शिमरी बॉडीकॉन ड्रेस में काफी खूबसूरत और मॉडर्न लग रही है. उन्होंने लुक को और भी स्पेशल बनाने के लिए सटल मेकअप किया और हेयर स्ट्रेट रखे है. साथ ही स्टाइलिश हील्स पहनकर लुक को कंप्लीट किया है. उनके इस लुक को कॉपी करके आप न्यू ईयर पार्टी ने महफिल लूट सकती हैं.
2/7
न्यू ईयर पार्टी के लिए एक्ट्रेस का ये लुक एकदम परफेक्ट है. उन्होंने ब्लैक कलर की मिनी ड्रेस पहनी है, जिसमें वो काफी क्लासी दिख रही हैं. साथ ही उन्होंने बन हेयरस्टाइल बनाकर अपने इस लुक को और भी ग्रेसफुल बनाया है. इसे रिक्रिएट करके आप पार्टी में शाइन कर सकती हैं.
न्यू ईयर पार्टी के लिए एक्ट्रेस का ये लुक एकदम परफेक्ट है. उन्होंने ब्लैक कलर की मिनी ड्रेस पहनी है, जिसमें वो काफी क्लासी दिख रही हैं. साथ ही उन्होंने बन हेयरस्टाइल बनाकर अपने इस लुक को और भी ग्रेसफुल बनाया है. इसे रिक्रिएट करके आप पार्टी में शाइन कर सकती हैं.
Published at : 27 Dec 2025 06:04 PM (IST)
Tara Sutaria New Year 2026

बॉलीवुड फोटो गैलरी

इंडिया
दिल्ली NCR
विश्व
क्रिकेट
इंडिया
दिल्ली NCR
विश्व
क्रिकेट
ओटीटी
ऑटो
हेल्थ
ट्रेंडिंग
Paisa LIVE
ENT LIVE
Paisa LIVE
ENT LIVE
ENT LIVE
