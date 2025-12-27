न्यू ईयर पार्टी में चाहिए परफेक्ट ग्लैम लुक, तो तारा सुतारिया के स्टाइल को करें फॉलो

एक्ट्रेस इस शिमरी बॉडीकॉन ड्रेस में काफी खूबसूरत और मॉडर्न लग रही है. उन्होंने लुक को और भी स्पेशल बनाने के लिए सटल मेकअप किया और हेयर स्ट्रेट रखे है. साथ ही स्टाइलिश हील्स पहनकर लुक को कंप्लीट किया है. उनके इस लुक को कॉपी करके आप न्यू ईयर पार्टी ने महफिल लूट सकती हैं.