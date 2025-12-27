एक्सप्लोरर
न्यू ईयर पार्टी में चाहिए परफेक्ट ग्लैम लुक, तो तारा सुतारिया के स्टाइल को करें फॉलो
Tara Sutariya NEw Year Party Look: एक्ट्रेस तारा सुतारिया बेहद ही खूबसूरत और स्टाइलिश हैं. उनका हर एक अंदाज सोशल मीडिया पर छा जाता है. ऐसे में आप पार्टी के लिए उनके लुक से आइडियाज ले सकती हैं.
तारा सुतारिया बॉलीवुड की बेहद ही ग्लैमरस एक्ट्रेस में से एक है. सोशल मीडिया पर उनका हर एक अंदाज छाया रहता है, जहां फैंस उनके फैशन सेंस पर फिदा हो जाते हैं. इसी बीच आज हम एक्ट्रेस के बेहद ही स्टाइलिश लुक्स लेकर आए हैं, जिन्हें ट्राई करके आप न्यू ईयर पार्टी में चमक सकती हैं आईए देखते हैं उनके ये स्टनिंग लुक्स.
1/7
2/7
Published at : 27 Dec 2025 06:04 PM (IST)
Tags :Tara Sutaria New Year 2026
बॉलीवुड
7 Photos
न्यू ईयर पार्टी में चाहिए परफेक्ट ग्लैम लुक, तो तारा सुतारिया के स्टाइल को करें फॉलो
बॉलीवुड
8 Photos
25 साल पहले आई थी सलमान खान की हिट फिल्म, 1-2 नहीं पूरे 7 लोगों ने कर दिया था रिजेक्ट
बॉलीवुड
7 Photos
सुहाना खान से अगस्त्य नंदा और सिमर भाटिया तक, साल 2026 में होने वाले हैं कई बड़े डेब्यू
बॉलीवुड
7 Photos
डेनिम आउटफिट में तृप्ति डिमरी ने ली एयरपोर्ट पर धांसू एंट्री, दीवाना बना देंगी एक्ट्रेस की ये तस्वीरें
बॉलीवुड
9 Photos
सलमान खान के बर्थडे पर फैमिली से लेकर फ्रेंड्स तक ने मचाया धमाल, सामने आईं इनसाइड फोटोज
और देखें
Advertisement
Advertisement
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
इंडिया
आधार से लेकर कार की कीमतों तक 1 जनवरी 2026 से होंगे कई बड़े बदलाव, जानें आप पर क्या होगा असर
दिल्ली NCR
15 घंटे किया काम, 763 रुपये कमाई, वायरल डिलीवरी बॉय को घर बुलाकर राघव चड्ढा ने करवाया लंच
विश्व
रूसी डिप्लोमेट ने अमेरिका को दिए सीक्रेट, रंगे हाथ पकड़े जाने के बाद मॉस्को ने सुनाई ये सजा
क्रिकेट
OUT या नॉट आउट, तीसरे अंपायर के फैसले पर जमकर हुआ बवाल; वीडियो देख आप खुद तय कीजिए
Advertisement
रवि बिजारनियाडिप्टी डायरेक्टर, DIPR
Opinion