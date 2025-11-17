हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
बिहार चुनाव 2025Ideas of IndiaINDIA AT 2047फोटो गैलरीवेब स्टोरीजEvents
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीप्रीमियमवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड फाइंडर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पेट्रोल की कीमत डीज़ल की कीमत सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनओटीटीThe Family Man 3 Release: 'द फैमिली मैन 3' कब और कहां हो रही रिलीज? क्या है कास्ट और कहानी? जानें-सब यहां

The Family Man 3 Release: 'द फैमिली मैन 3' कब और कहां हो रही रिलीज? क्या है कास्ट और कहानी? जानें-सब यहां

The Family Man 3 Release Date: 'द फैमिली मैन 3' को लेकर फैंस में जबरदस्त एक्साइटमेंट है. ये सीरीज अब ओटीटी पर प्रीमियर होने वाली है. उससे पहले जान लेते हैं इसकी स्टाक कास्ट से लेकर प्लॉट तक सब कुछ.

By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क | Edited By: निशा शर्मा | Updated at : 17 Nov 2025 08:38 AM (IST)
Preferred Sources

हिट स्पाई थ्रिलर सीरीज़ ‘द फैमिली मैन’ के फैंस के लिए खुश होने की वजह है. दरअसल इस सीरीज का अच अवेटेड तीसरा सीज़न अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रीमियर के लिए तैयार है. इसी के साथ मनोज बाजपेयी ‘द फैमिली मैन’ के तीसरे सीजन में भी इंटेलिजेंस ऑफिसर श्रीकांत तिवारी के किरदार में कमबैक कर रहे हैं, जो खतरनाक मिशनों के बावजूद अपनी मीडिल क्लास फैमिली लाइफ में बैलेंस बनाए रखता है. चलिए यहां जानते हैं ‘द फैमिली मैन 3’ ओटीटी पर कब और कहां स्ट्रीम होगी?

द फैमिली मैन 3ओटीटी पर कब और कहां आएगी?
‘द फैमिली मैन’ सीरीज़ के पहले दो सीज़न दर्शकों को खूब पसंद आए, जिसके चलते इसकी IMDb रेटिंग 8.7 रही. वहीं अब सीरीज के तीसरे सीजन को लेकर भी एक्साइटमेंट पीक पर है. मनोज बाजपेयी स्टारर  मच अवेटेड ‘द फैमिली मैन सीज़न 3’, शुक्रवार, 21 नवंबर, 2025 को रिलीज़ हो रही है.

द फैमिली मैन 3किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आएगी?
द फैमिली मैन का अपकमिंग सीज़न अमेज़न प्राइम वीडियो के डिजिटल स्क्रीन पर आएगा. गौरतलब है कि इस स्पाई थ्रिलर सीरीज़ के पिछले दोपार्ट पहले ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम हो चुके हैं.

द फैमिली मैन 3 की कहानी, प्लॉट और थीम
‘द फैमिली मैन 3’ में फैंस मनोज बाजपेयी को एक बार फिर श्रीकांत तिवारी की भूमिका में देख पाएंगे, जो एक मीडिल क्लास मैन है और सीक्रेटली थ्रेट असेसमेंट एंड सर्विलांस सेल (TASC) के लिए काम करता है. इस सीज़न में, श्रीकांत नॉर्थ ईस्ट इंडिया में खतरनाक ताकतों का सामना करेगा और एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश करेगा जो देश को युद्ध की ओर धकेल सकती है. 

द फैमिली मैन सीज़न 3 के कलाकारों में नए नाम
द फैमिली मैन सीज़न 3 में मनोज बाजपेयी, प्रियामणि, शारिब हाशमी, अश्लेषा ठाकुर, वेदांत सिन्हा, श्रेया धनवंतरी और दर्शन कुमार सहित कई कलाकारों ने कमबैक किया है. वहीं इस बार कई नए कलाकार भी नजर आएंगे.  इनमें रुक्मा के किरदार में जयदीप अहलावत का मुकाबला मनोज बाजपेयी के किरदार श्रीकांत तिवारी से होगा. सीरीज के अन्य नए कलाकारों में निम्रत कौर, जुगल हंसराज, आदित्य श्रीवास्तव, पालिन कबाक और हरमन सिंहा भी हैं. . 

Published at : 17 Nov 2025 08:37 AM (IST)
Tags :
Manoj Bajpayee Nimrat Kaur Jaideep Ahlawat The Family Man 3
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

विश्व
Talha Anjum: भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले PAK रैपर तल्हा अंजुम ने ओढ़ा तिरंगा, पाकिस्तानियों को लगी आग
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले PAK रैपर तल्हा अंजुम ने ओढ़ा तिरंगा, पाकिस्तानियों को लगी आग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
संभल की शाही मस्जिद में ASI टीम से अभद्रता का आरोप, हाफिज और मोहम्मद काशिफ के खिलाफ FIR दर्ज
संभल की शाही मस्जिद में ASI टीम से अभद्रता का आरोप, हाफिज और मोहम्मद काशिफ के खिलाफ FIR दर्ज
इंडिया
Lalu Family Disupte: लालू के करीबी संजय यादव ने तेजस्वी को बताया अहंकारी, तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य को लेकर क्या कहा?
लालू के करीबी संजय यादव ने तेजस्वी को बताया अहंकारी, तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य को लेकर क्या कहा?
क्रिकेट
शुभमन गिल कब तक होंगे फिट, कैसी है उनकी हेल्थ? हेड कोच गौतम गंभीर ने दिया अपडेट
शुभमन गिल कब तक होंगे फिट, कैसी है उनकी हेल्थ? हेड कोच गौतम गंभीर ने दिया अपडेट
Advertisement

वीडियोज

लॉकडाउन की बेवफा का खूनी खेल
Lalu Yadav परिवार का किडनी 'कांड' !
कौन है 'आधुनिक मगध का चाणक्य'?
UP Politics: यूपी 2027...ओवैसी बनाएंगे टफ फाइट!
ममता को मिलेगी 'INDIA' की कमान? विश्लेषकों का सटीक विश्लेषण
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
Petrol Price Today
₹ 94.77 / litre
New Delhi
Check price for your location
Diesel Price Today
₹ 87.67 / litre
New Delhi
Check price for your location

Source: IOCL

हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
विश्व
Talha Anjum: भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले PAK रैपर तल्हा अंजुम ने ओढ़ा तिरंगा, पाकिस्तानियों को लगी आग
भारत के खिलाफ जहर उगलने वाले PAK रैपर तल्हा अंजुम ने ओढ़ा तिरंगा, पाकिस्तानियों को लगी आग
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
संभल की शाही मस्जिद में ASI टीम से अभद्रता का आरोप, हाफिज और मोहम्मद काशिफ के खिलाफ FIR दर्ज
संभल की शाही मस्जिद में ASI टीम से अभद्रता का आरोप, हाफिज और मोहम्मद काशिफ के खिलाफ FIR दर्ज
इंडिया
Lalu Family Disupte: लालू के करीबी संजय यादव ने तेजस्वी को बताया अहंकारी, तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य को लेकर क्या कहा?
लालू के करीबी संजय यादव ने तेजस्वी को बताया अहंकारी, तेज प्रताप और रोहिणी आचार्य को लेकर क्या कहा?
क्रिकेट
शुभमन गिल कब तक होंगे फिट, कैसी है उनकी हेल्थ? हेड कोच गौतम गंभीर ने दिया अपडेट
शुभमन गिल कब तक होंगे फिट, कैसी है उनकी हेल्थ? हेड कोच गौतम गंभीर ने दिया अपडेट
टेलीविजन
'सपने सुहाने लड़कपन के' फेम एक्ट्रेस रूपल त्यागी ने की सगाई, बॉयफ्रेंड ने घुटनों पर जाकर किया प्रपोज
'सपने सुहाने लड़कपन के' फेम एक्ट्रेस रूपल त्यागी ने की सगाई, बॉयफ्रेंड ने घुटनों पर जाकर किया प्रपोज
फैशन
Special Feature: ऐश्वर्या राय सरकार, स्टाइल और संस्कृति का संगम
ऐश्वर्या राय सरकार: स्टाइल और संस्कृति का संगम
ट्रेंडिंग
Viral Video: बहन को उकसाया ताे पाप लगेगा! दुल्हन ने दूल्हे के सामने किया ऐसा डांस, नहीं रुकी यूजर्स की हंसी- वीडियो वायरल
बहन को उकसाया ताे पाप लगेगा! दुल्हन ने दूल्हे के सामने किया ऐसा डांस, नहीं रुकी यूजर्स की हंसी
ट्रेंडिंग
मेट्रो है या पब्लिक टॉयलेट? दिल्ली मेट्रो ट्रैक पर पेशाब करता दिखा शख्स तो भड़के यूजर्स- वीडियो वायरल
मेट्रो है या पब्लिक टॉयलेट? दिल्ली मेट्रो ट्रैक पर पेशाब करता दिखा शख्स तो भड़के यूजर्स- वीडियो वायरल
ENT LIVE
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
धर्मेंद्र जी, हेमा मालिनी | कोरगज्जा मूवी | भारतीय संस्कृति | आध्यात्मिक | संदीप सोपारकर और अधिक
ENT LIVE
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
कांथा मूवी रिव्यू: एक ही दिल है कितनी बार जीतोगे दुलकर सलमान!
ENT LIVE
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ड्यूड रिव्यू: प्रदीप रंगनाथन की फिल्म समझ ही नहीं आएगी, बिना लॉजिक के बनी कहानी
ENT LIVE
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
तेरे इश्क में ट्रेलर रिव्यू: धनुष फिर बने आशिक, शानदार ट्रेलर, क्या फिल्म तोड़ पाएगी सैयारा का रिकॉर्ड?
ENT LIVE
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
दे दे प्यार दे 2 समीक्षा | अजय देवगन | रकुल प्रीत | आर माधवन | आश्चर्यचकित करने वाला मनोरंजनकर्ता
Embed widget