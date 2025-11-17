हिट स्पाई थ्रिलर सीरीज़ ‘द फैमिली मैन’ के फैंस के लिए खुश होने की वजह है. दरअसल इस सीरीज का अच अवेटेड तीसरा सीज़न अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर प्रीमियर के लिए तैयार है. इसी के साथ मनोज बाजपेयी ‘द फैमिली मैन’ के तीसरे सीजन में भी इंटेलिजेंस ऑफिसर श्रीकांत तिवारी के किरदार में कमबैक कर रहे हैं, जो खतरनाक मिशनों के बावजूद अपनी मीडिल क्लास फैमिली लाइफ में बैलेंस बनाए रखता है. चलिए यहां जानते हैं ‘द फैमिली मैन 3’ ओटीटी पर कब और कहां स्ट्रीम होगी?

‘द फैमिली मैन 3’ ओटीटी पर कब और कहां आएगी?

‘द फैमिली मैन’ सीरीज़ के पहले दो सीज़न दर्शकों को खूब पसंद आए, जिसके चलते इसकी IMDb रेटिंग 8.7 रही. वहीं अब सीरीज के तीसरे सीजन को लेकर भी एक्साइटमेंट पीक पर है. मनोज बाजपेयी स्टारर मच अवेटेड ‘द फैमिली मैन सीज़न 3’, शुक्रवार, 21 नवंबर, 2025 को रिलीज़ हो रही है.

‘द फैमिली मैन 3’ किस ओटीटी प्लेटफॉर्म पर आएगी?

द फैमिली मैन का अपकमिंग सीज़न अमेज़न प्राइम वीडियो के डिजिटल स्क्रीन पर आएगा. गौरतलब है कि इस स्पाई थ्रिलर सीरीज़ के पिछले दोपार्ट पहले ही ओटीटी प्लेटफॉर्म पर स्ट्रीम हो चुके हैं.

‘द फैमिली मैन 3’ की कहानी, प्लॉट और थीम

‘द फैमिली मैन 3’ में फैंस मनोज बाजपेयी को एक बार फिर श्रीकांत तिवारी की भूमिका में देख पाएंगे, जो एक मीडिल क्लास मैन है और सीक्रेटली थ्रेट असेसमेंट एंड सर्विलांस सेल (TASC) के लिए काम करता है. इस सीज़न में, श्रीकांत नॉर्थ ईस्ट इंडिया में खतरनाक ताकतों का सामना करेगा और एक ऐसी साजिश का पर्दाफाश करेगा जो देश को युद्ध की ओर धकेल सकती है.

द फैमिली मैन सीज़न 3 के कलाकारों में नए नाम

द फैमिली मैन सीज़न 3 में मनोज बाजपेयी, प्रियामणि, शारिब हाशमी, अश्लेषा ठाकुर, वेदांत सिन्हा, श्रेया धनवंतरी और दर्शन कुमार सहित कई कलाकारों ने कमबैक किया है. वहीं इस बार कई नए कलाकार भी नजर आएंगे. इनमें रुक्मा के किरदार में जयदीप अहलावत का मुकाबला मनोज बाजपेयी के किरदार श्रीकांत तिवारी से होगा. सीरीज के अन्य नए कलाकारों में निम्रत कौर, जुगल हंसराज, आदित्य श्रीवास्तव, पालिन कबाक और हरमन सिंहा भी हैं. .