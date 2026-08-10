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हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडएग फ्रीजिंग नहीं करवाना चाहतीं सुरभि चंदना, बोलीं- हार्मोनल इंबैलेंस को लेकर डर लगता है

एग फ्रीजिंग नहीं करवाना चाहतीं सुरभि चंदना, बोलीं- हार्मोनल इंबैलेंस को लेकर डर लगता है

टीवी एक्ट्रेस सुरभि चंदना ने हाल ही में एग फ्रीजिंग खुलकर बात की है. उन्होंने कहा कि वो एग फ्रीज नहीं करवाना चाहती हैं. उनका मानना है कि चीजों को अपने नेचुरल तरीके से होने देना चाहिए.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 10 Aug 2026 04:07 PM (IST)
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एक्ट्रेस सुरभि चंदना ने एक्ट्रेसेस और फीमेल सेलिब्रिटीज के बीच बढ़ते एग फ्रीज कराने के ट्रेंड पर अपनी राय दी है. उन्होंने कहा कि वो उन सभी महिलाओं के फैसले का सम्मान करती हैं, जो अपने एग्स फ्रीज करवाती हैं ताकि बायोलॉजिकल क्लॉक का दबाव कम हो सके. हालांकि, सुरभि ने कहा कि वो खुद ऐसा करने की जरूरत महसूस नहीं करतीं. उनका मानना है कि जिंदगी में चीजों को अपने नेचुरल तरीके से होने देना चाहिए.

एग फ्रीजिंग नहीं करवाना चाहतीं सुरभि चंदना
IANS संग बातचीत में सुरभि चंदना ने एग फ्रीजिंग पर बात की. दरअसल, एक्ट्रेस से पूछा गया कि आजकल कई एक्ट्रेसेस अपने एग्स फ्रीज करवा रही हैं, इस पर उनकी क्या राय है? इस पर सुरभि ने अपनी बहन का एग्जांपल दिया, जो 39 साल की उम्र में बिना किसी मेडिकल ट्रीटमेंट के मां बनीं.

उन्होंने कहा, 'मेरी बहन ने 39 साल की उम्र में एक बेटे को जन्म दिया, जो अब दो साल का है. उनकी डिलीवरी नॉर्मल हुई थी. मैं भी इसी बात पर विश्वास करती हूं. जो महिलाएं अपने एग्स फ्रीज करवाना जरूरी समझती हैं, उनके लिए ये अच्छी बात है, लेकिन मेरी गायनेकोलॉजिस्ट ने मुझे बताया है कि इस प्रोसेस से शरीर में काफी हार्मोनल इंबैलेंस हो सकता है.'

सुरभि ने आगे कहा, 'मेरा मानना है कि हर बच्चा अपनी किस्मत लेकर इस दुनिया में आता है. मुझे नहीं पता आगे क्या होगा, लेकिन जब मेरी बहन, नेचुरली मां बन सकती हैं, तो मैं भी नेचुरल तरीके से ही आगे बढ़ना चाहती हूं.'

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एग फ्रीजिंग नहीं करवाना चाहतीं सुरभि चंदना, बोलीं- हार्मोनल इंबैलेंस को लेकर डर लगता है

हार्मोनल बदलाव से लगता है डर
सुरभि ने ये भी माना कि एग्स फ्रीजिंग प्रोसेस से होने वाले हार्मोनल बदलाव को लेकर उन्हें अब भी थोड़ा डर लगता है. उन्होंने कहा, 'मुझे नहीं पता हम कब प्लान करेंगे, लेकिन जब सही समय होगा, तब जरूर होगा. जब भी होगा, वो भगवान का दिया हुआ तोहफा होगा.'

सुरभि चंदना का वर्कफ्रंट 
वर्कफ्रंट की बात करें तो सुरभि चंदना ने नए बालाजी डिजिटल शो 'इश्क दम और इडली रसम' से बतौर प्रोड्यूसर डेब्यू किया है. ये शो उनके होम बैनर फील गुड स्टूडियोज के तहत बनाया गया है.

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Published at : 10 Aug 2026 04:07 PM (IST)
Tags :
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