फिल्म 'दिल चाहता है' की रिलीज को 25 साल पूरे, मेकर्स ने शेयर की पोस्ट

साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म 'दिल चाहता है' ने मॉडर्न हिंदी सिनेमा की तस्वीर बदल दी थी. शहरी दोस्ती, प्यार और बड़े होने के दौर को फिल्म ने जिस नए और रियलिस्टिक अंदाज में दिखाया, उसने दर्शकों का दिल जीत लिया. फरहान अख्तर के निर्देशन में बनी इस फिल्म को आज, 10 अगस्त को 25 साल पूरे हो गए हैं.

'दिल चाहता है' के 25 साल पूरे

इस खास 25 साल के मौके को सेलिब्रेट करते हुए मेकर्स ने अपने फैंस के लिए एक दिल छू लेने वाला नोट शेयर किया और उस सफर को याद किया, जहां से सब कुछ शुरू हुआ था. उन्होंने लिखा, '25 साल पहले हमने दिल चाहता है के साथ अपना सफर शुरू किया था. इस सफर का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का धन्यवाद.'

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ये एक्सेल एंटरटेनमेंट की पहली फिल्म थी और इसी के साथ प्रोडक्शन हाउस ने फिल्मों की दुनिया में कदम रखा था. पिछले ढाई दशकों में एक्सेल एंटरटेनमेंट ने दर्शकों के दिलों के करीब रहने वाली कई कहानियां दी हैं, लेकिन इस सफर की शुरुआत इसी यादगार फिल्म से हुई थी.

बता दें, इस फिल्म में कॉलेज के तीन बेस्ट फ्रेंड्स आकाश, समीर और सिद्धार्थ की दोस्ती को खूबसूरती से दिखाया गया था. इन किरदारों को आमिर खान, सैफ अली खान और अक्षय खन्ना ने निभाया था. वहीं फिल्म की फीमेल कास्ट में प्रीति जिंटा (शालिनी), सोनाली कुलकर्णी (पूजा) और डिंपल कपाड़िया (तारा जायसवाल) शामिल हैं. आज भले ही दिल चाहता है एक आइकॉनिक फिल्म बन चुकी है, लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इसकी एक और खास अहमियत है.

'दिल चाहता है' का कलेक्शन

सैकनिल्क के मुताबिक 'दिल चाहता है' ने दुनिया भर में 38.65 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन और इंडिया में 20.30 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया.

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