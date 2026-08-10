मौसमराशिफलफोटो गैलरीIdeas of IndiaINDIA AT 2047
एक्सप्लोरर
लाइव टीवीवीडियोशॉर्ट वीडियोवेब स्टोरीजफोटो गैलरीपॉडकास्ट्समूवी रिव्यूओपिनियन
यूजफुल
पर्सनल लोन EMI कैलकुलेटर कम्पैटिबिलिटी कैलकुलेटर कार लोन EMI कैलकुलेटर बीएमआई कैलकुलेटर होम लोन EMI कैलकुलेटर एज कैलकुलेटर एजुकेशन लोन EMI कैलकुलेटर पिन कोड सोने की कीमत चांदी की कीमत AQI
हिंदी न्यूज़मनोरंजनबॉलीवुडफिल्म 'दिल चाहता है' की रिलीज को 25 साल पूरे, मेकर्स ने शेयर की पोस्ट

फिल्म 'दिल चाहता है' की रिलीज को 25 साल पूरे, मेकर्स ने शेयर की पोस्ट

फरहान अख्तर के निर्देशन में फिल्म 'दिल चाहता है' को आज 25 साल पूरे हो गए हैं. इसी बीच मेकर्स ने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट शेयर किया है. ये एक्सेल एंटरटेनमेंट की पहली फिल्म थी.

Written By : एबीपी एंटरटेनमेंट डेस्क |  Edited By: मयूरी सिंह |  Updated at : 10 Aug 2026 04:03 PM (IST)
Preferred Sources

साल 2001 में रिलीज हुई फिल्म 'दिल चाहता है' ने मॉडर्न हिंदी सिनेमा की तस्वीर बदल दी थी. शहरी दोस्ती, प्यार और बड़े होने के दौर को फिल्म ने जिस नए और रियलिस्टिक अंदाज में दिखाया, उसने दर्शकों का दिल जीत लिया. फरहान अख्तर के निर्देशन में बनी इस फिल्म को आज, 10 अगस्त को 25 साल पूरे हो गए हैं.

'दिल चाहता है' के 25 साल पूरे
इस खास 25 साल के मौके को सेलिब्रेट करते हुए मेकर्स ने अपने फैंस के लिए एक दिल छू लेने वाला नोट शेयर किया और उस सफर को याद किया, जहां से सब कुछ शुरू हुआ था. उन्होंने लिखा, '25 साल पहले हमने दिल चाहता है के साथ अपना सफर शुरू किया था. इस सफर का हिस्सा बनने के लिए आप सभी का धन्यवाद.'

 
 
 
 
 
View this post on Instagram
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Excel Entertainment (@excelmovies)

ये भी पढ़ेंः 'ना मैंने चुम्मा दिया, ना लिया...', उदित नारायण के Kiss विवाद पर कुमार सानू का मजेदार तंज

ये एक्सेल एंटरटेनमेंट की पहली फिल्म थी और इसी के साथ प्रोडक्शन हाउस ने फिल्मों की दुनिया में कदम रखा था. पिछले ढाई दशकों में एक्सेल एंटरटेनमेंट ने दर्शकों के दिलों के करीब रहने वाली कई कहानियां दी हैं, लेकिन इस सफर की शुरुआत इसी यादगार फिल्म से हुई थी.

बता दें, इस फिल्म में कॉलेज के तीन बेस्ट फ्रेंड्स आकाश, समीर और सिद्धार्थ की दोस्ती को खूबसूरती से दिखाया गया था. इन किरदारों को आमिर खान, सैफ अली खान और अक्षय खन्ना ने निभाया था. वहीं फिल्म की फीमेल कास्ट में  प्रीति जिंटा (शालिनी), सोनाली कुलकर्णी (पूजा) और डिंपल कपाड़िया (तारा जायसवाल) शामिल हैं. आज भले ही दिल चाहता है एक आइकॉनिक फिल्म बन चुकी है, लेकिन हिंदी फिल्म इंडस्ट्री में इसकी एक और खास अहमियत है.

'दिल चाहता है' का कलेक्शन
सैकनिल्क के मुताबिक 'दिल चाहता है' ने दुनिया भर में 38.65 करोड़ रुपये का ग्रॉस कलेक्शन और इंडिया में 20.30 करोड़ रुपये का नेट कलेक्शन किया.

ये भी पढ़ेंः 'चुप हो जाओ यार...' Fine Shyt पर ट्रोल हो रहे गुरु रंधावा ने तोड़ी चुप्पी

और पढ़ें
Published at : 10 Aug 2026 04:03 PM (IST)
Tags :
Dil Chahta Hai
और पढ़ें
Sponsored Links by Taboola
Advertisement

टॉप हेडलाइंस

बॉलीवुड
Toxic Hindi Box Office: यश की दूसरी सबसे बड़ी ओपनिंग तय, क्या 'KGF चैप्टर 2' का रिकॉर्ड तोड़ पाएंगे एक्टर?
हिंदी बेल्ट में यश की दूसरी सबसे बड़ी ओपनर बनेगी 'टॉक्सिक', 'KGF चैप्टर 2' को दे पाएगी मात?
बॉलीवुड
सर्जरी के दौरान सोनू निगम ने क्यों गाया मोहम्मद रफी का गाना? अब किया खुलासा
सर्जरी के दौरान सोनू निगम ने क्यों गाया मोहम्मद रफी का गाना? अब किया खुलासा
बॉलीवुड
AR Rahman के बेटे ए आर अमीन की गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट, बाल-बाल बची जान
ए आर रहमान के बेटे ए आर अमीन की गाड़ी का हुआ एक्सीडेंट, बाल-बाल बची जान
बॉलीवुड
'ना मैंने चुम्मा दिया, ना लिया...', उदित नारायण के Kiss विवाद पर कुमार सानू का मजेदार तंज
'ना मैंने चुम्मा दिया, ना लिया...', उदित नारायण के किस विवाद पर कुमार सानू का मजेदार तंज
Advertisement

वीडियोज

Kanwar Yatra 2026: बुर्के में कांवड़, मुस्लिम महिला और हिंदू पति! नोटिस के बाद भी नहीं रुकी तमन्ना !
Assam Flood Crisis: असम में बाढ़ का तांडव, 98 मौतें, समय रैनाने भेजे 10 लाख, अब CM वापस लेंगे FIR?
Sansani: बेवफा बीवी की तेजाबी साजिश
Romana Isar Khan | Janhit: मीटिंग-मीटिंग की 'सेटिंग' से संदेह बढ़ा? | Jharkhand Student Protest
Bareilly Ke Bacchan: 😯Sangam की बल्लेबाज़ी और ससुर की गेंदबाजी, पहली गेंद पर टूटा बैट छूटी हंसी #sbs
Advertisement

फोटो गैलरी

Advertisement
हॅलो गेस्ट
एडवर्टाइज विथ असप्राइवेसी पॉलिसीकॉन्टैक्ट अससेंड फीडबैकअबाउट असकरियर्स

पर्सनल कार्नर

टॉप आर्टिकल्स
टॉप रील्स
इंडिया
अमित शाह के कार्यक्रम में कलेक्टर ने लगाई दौड़, जानें IAS का दिल्ली कनेक्शन
अमित शाह के कार्यक्रम में कलेक्टर ने लगाई दौड़, जानें IAS का दिल्ली कनेक्शन
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
बृजभूषण शरण सिंह के सपा में जाने की अटकलों पर BJP का बयान, कहा- ...अंदरूनी मामला है
बृजभूषण शरण सिंह के सपा में जाने की अटकलों पर BJP का बयान, कहा- ...अंदरूनी मामला है
क्रिकेट
श्रीलंका टेस्ट सीरीज में किस IPL टीम के कितने खिलाड़ी? GT टीम के सबसे ज्यादा प्लेयर
श्रीलंका टेस्ट सीरीज में किस IPL टीम के कितने खिलाड़ी? GT टीम के सबसे ज्यादा प्लेयर
टेलीविजन
'तारक मेहता' के सेट में घुस गया था नाबालिग, टप्पू से हाथ भी मिलाया, घरवालों को बिना बताए किया 900 किलोमीटर का सफर
'तारक मेहता' के सेट में घुस गया था नाबालिग, टप्पू से हाथ भी मिलाया
इंडिया
कर्नाटक कैबिनेट पर बवाल, संकट में डीके शिवकुमार फिर करेंगे फेरबदल?
कर्नाटक कैबिनेट पर बवाल, संकट में डीके शिवकुमार फिर करेंगे फेरबदल?
इंडिया
'पाकिस्तानी ने कहा नरेंद्र नाम से नफरत', बॉक्सर की बात सुन हंस पड़े PM मोदी
'पाकिस्तानी ने कहा नरेंद्र नाम से नफरत', बॉक्सर की बात सुन हंस पड़े PM मोदी
शिक्षा
नवोदय विद्यालय क्लास 6 में एडमिशन का आखिरी मौका, फार्म भरने की आखिरी तारीख आज
नवोदय विद्यालय क्लास 6 में एडमिशन का आखिरी मौका, फार्म भरने की आखिरी तारीख आज
तमिल सिनेमा
DC Box office: 'स्पाइडर मैन' के तूफान के आगे इस तमिल फिल्म ने किया कमाल, 3 दिन में वसूला 83% बजट, बनाया ये रिकॉर्ड
'स्पाइडर मैन' के तूफान के आगे इस तमिल फिल्म ने किया कमाल, 3 दिन में वसूला 83% बजट
ABP NEWS
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
एक टक्कर और 'मौत का कुआँ'—एक दुखद हादसा।
ABP NEWS
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
सड़क किनारे बने कुएं में गिरने से दो लोगों की मौत हो गई।
ABP NEWS
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
अंतिम संस्कार से लौटते समय कार कुएं में गिरी
ABP NEWS
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
दशाश्वमेध घाट जलमग्न, आरती की जगह बदली गई
ABP NEWS
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
प्रेमी ने पति पर कुल्हाड़ी से हमला किया।
Embed widget