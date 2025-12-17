80 और 90 के दशक की टॉप एक्ट्रेस में अमृता सिंह की गितनी होती थी. अपने करियर में उन्होंने कई टॉप फिल्मों में काम किया था.एक्ट्रेस अपनी प्रोफेशनल लाइफ के साथ-साथ पर्सनल लाइफ को लेकर भी चर्चा में रह चुकी हैं.एक्ट्रेस ने खुद से 12 साल छोटे एक्टर सैफ अली खान के संग शादी की थी.

दोनों ने शादी से पहले कुछ वक्त तक एक-दूसरे को डेट किया और 1991 में शादी के बंधन में बंध गए. उस दौरान सैफ अली खान की उम्र महज 20 साल ही थी. लेकिन अमृता उस वक्त 32 साल की थी. हालांकि, कुछ सालों बाद इनके रिश्ते में दरार आ गई और कपल ने तलाक ले लिया.

बेशक दोनों अलग हो चुके हैं, लेकिन इनसे जुड़े कई किस्से हैं.ऐसे ही एक किस्से के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं, जब सैफ को बिना बताए अमृता ने उन्हें नींद की गोलियां दे दी थीं.ये किस्सा उस वक्त का है जब सैफ 'हम साथ साथ है' की शूटिंग कर रहे थे.

सूरज बड़जात्या ने शेयर किया था किस्सा

सूरज बड़जात्या इस फिल्म के डायरेक्टर थे. सैफ और अमृता से जुड़ा ये किस्सा खुद सूरज बड़जात्या ने शेयर किया था.उन्होंने बताया था कि सुनो जी दुल्हन गाने के दौरान कॉमेडी के एक सीन में सैफ बार-बार रीटेक ले रहे थे.सूरज ने तो सोचा कि सैफ नैचुरल एक्टर हैं तो ऐसा नहीं होना चाहिए.

रात में सैफ ठीक से नींद नहीं ले पाए थे और सीन को अच्छे से करने के बारे में बार-बार सोच रहे थे.सूजर को जब इस बारे में खबर लगी तो उन्होंने अमृता सिंह से इस बारे में बात की.अमृता से सूरज ने कहा कि वो रात में सैफ को नींद की गोलियां खिला दें. उन्होंने ये भी कहा कि इस बारे में सैफ को पता नहीं चलना चाहिए.

अमृता ने एक दिन सैफ को बिना बताए उन्हें नींद की गोलियां खिला दी. इसके बाद अमृता की ये तरकीब काम कर गई.सैफ अगले दिन शूटिंग पर गए और एक ही टेक में सीन को पूरा कर दिया था. इंटरव्यू में सूरज बड़जात्या ने कहा,'सैफ ने गाने में एक टेक में बहुत अच्छा शॉट दिया. हर कोई हैरान रह गया क्योंकि उन्होंने बहुत अच्छा शॉट दिया.'

