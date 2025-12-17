सोशल मीडिया पर आए दिन किसी ना किसी की AI से बनी फर्जी तस्वीरें वायरल होती ही रहती हैं. अब बड़े-बड़े सेलेब्स भी इसका शिकार होने लगे हैं.साउथ एक्ट्रेस श्रीलीला इस बार अश्लील फोटोज का शिकार हुई हैं.सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस की कुछ पर्सनल तस्वीरें वायरल होती हुई नजर आ रही है, जिसे लेकर उन्होंने कहा कि वो उनकी नहीं है.

सोशल मीडिया पर पोस्ट शेयर कर एक्ट्रेस ने इसका खुलासा किया है.श्रीलीला ने अपने पोस्ट में लिखा,'मैं आप सभी के सामने हाथ जोड़कर ये बात कह रही हूं और हर सोशल मीडिया यूजर से कहना चाहली हूं कि किसी भी तरक के AI से बने फर्जी नॉनसेंस को सपोर्ट न करें.

तकनीकी का गलत इस्तेमाल ना करें

इस्तेमाल करने और अब्यूज करने में बड़ा फर्क होता है. तकनीक में अगर बढ़ोतरी हो रही है तो वो जिंदगी को आसान बनाने के लिए हो रही है, न कि खराब करने के लिए, ये मेरी समझ कहती है.दुनिया में हर लड़की किसी की बेटी है, पोती है, बहन या दोस्त है या साथी है, फिर वो चाहे आर्ट को अपना प्रोफेशन ही क्यों न चुने.

View this post on Instagram A post shared by SREELEELA (@sreeleela14)

हम उस इंडस्ट्री का हिस्सा हैं जो खुशियां फैलाने में यकीन रखती है, वो भी उस आत्मविश्वास के साथ कि हम जिस वातावरण में हैं वो हमारे लिए सुरक्षित है.ऑनलाइन बहुत सारी चीजें हो रही हैं और मैं उन सभी से अवगत हूं, पर कई बार शेड्यूल टाइट होने के चलते मैं चीजों को देख नहीं पाती हूं, लेकिन मैं अपने दोस्त और वेल विशर्स का धन्यवाद करती हूं कि ये बातें वो मेरे नोटिस में लेकर आए.

हमेशा मैंने चीजों को एक चुटकी नमक की तरह लिया है और अपनी दुनिया को जिया है. पर मेरे लिए ये बहुत ही निराशाजनक है. मेरे कुछ दोस्तों के साथ भी ये घटना हो चुकी है.मैं अपनी ऑडियनमस पर ग्रेस और डिग्निटी के साथ भरोसा रखती हूं. मैं आप लोगों से कहती हूं कि हमारे साथ खड़े हों. अथॉरिटीज अपना काम अब यहां से शुरू करेगी.

